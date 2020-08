Lionel Messi a laissé tomber la plus grosse bombe à exploser après la conclusion de la saison de Ligue des champions 2019/20: il veut sortir du FC Barcelone. Ici, à Bavarian Football Works, nous savons que Messi est un mauvais choix pour le Bayern Munich, pour diverses raisons. Mais néanmoins, nous avons une vision claire de l’endroit où nous aimerions voir sans doute le plus grand joueur du monde jouer ses années crépusculaires. Où aimeriez-vous voir La Pulga finir?

Tom Adams: Sutton United

Pour que cela fonctionne, la seule condition obligatoire serait de sortir le gardien légendaire Wayne Shaw de sa retraite et de le ramener au rang de gardien n ° 1 de Sutton. Vous savez, le gars qui est devenu un héros pour s’être bourré le visage de pâtés à la viande en marge lors du match de Sutton en FA Cup contre Arsenal en 2017, ce qu’il a apparemment fait sur un pari. Shaw aurait également bu quelques pintes dans le club-house pendant la pause de mi-temps, ce qui aurait pu enfreindre une série de règles depuis qu’il était inscrit sur le banc de Sutton.

Pourtant, Shaw est devenu une légende instantanée sur Internet, en particulier pour les personnes qui ne notent pas du tout Arsenal.

Maintenant, imaginez Lionel Messi, l’un des plus grands footballeurs au monde, écrasant des pâtés à la viande en marge avec Wayne Shaw. Internet serait littéralement cassé et forcé de se réinitialiser. Nous gagnerions tous … nous tous! Faites-en une réalité, Sutton! Messi en FA Cup l’aiderait même à répondre à la question – Peut-il le faire par une nuit froide et humide à Stoke?

Cela appartient aux musées du football, les gens:

Je le savais au plus profond de mon cœur au moment où Messi avait informé le Barca qu’il avait terminé:

Christian Streich a pressé Tannenzäpfle d’une pierre à Fribourg pendant près d’une décennie, remportant la qualification pour la Coupe d’Europe et même flirtant avec la Ligue des champions à différents moments. Imaginez si, au lieu de s’appuyer sur des performances de calibre MVP de Vincenzo Grifo et des talents bruts comme Luca Waldschmidt (qui vient de passer à Benfica!), Le «Genie-Streich» pouvait céder son milieu offensif à Messi!

C’est ce dont la Bundesliga a besoin: non seulement Messi rehausserait le profil de la meilleure ligue de Fußball au monde, mais il rendrait également instantanément la ligue compétitive. Avec la magie de Streich, le SC Freiburg pourrait devenir une nouvelle puissance aux côtés des aspirants Hertha Berlin, RB Leipzig, Borussia Dortmund et même le Bayern Munich. Imaginez des courses profondes dans la compétition européenne – après que Messi ait aidé Fribourg à se qualifier pour sa première saison, bien sûr!

Et enfin, Messi aurait l’adoration absolue des fans d’un club qui se vantent régulièrement de certains des meilleurs chiffres de fréquentation de la ligue la plus fréquentée! Imaginez-le debout devant les fans du rival local du VfB Stuttgart et brandissant fièrement un non. 10 Maillot de Fribourg – le sponsor principal Schwarzwaldmilch contribuerait probablement à payer son salaire, en bavant à la perspective de cette scène incroyable!

Marcus Iredahl: Sandvikens IF

La seule option évidente où Lionel Messi devrait jouer au football la saison prochaine est au Sandvikens IF. Un club riche en histoire, la dernière fois que Sandviken était en première division était de retour en 1961. Ils jouent maintenant dans la troisième division du football suédois.

Mais pourquoi Sandviken? Eh bien, Lionel Messi a l’habitude de jouer devant le Camp Nou – un stade qui a accueilli les matchs de la Coupe du monde en 1982. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que Sandviken est également une ville hôte de la Coupe du monde. Jernvallen, le stade local de Sandviken, a accueilli la Hongrie contre le Pays de Galles et la Hongrie contre le Mexique lors de la Coupe du monde 1958.

Alors, Leo, rejoignez Sandvikens IF et aidez-les à revenir aux jours de gloire. Qui a besoin de la rivalité avec le Real Madrid et Eden Hazard lorsque vous pouvez en créer une nouvelle avec Gefle IF et Tshutshu Tshakasua wa Tshakasua?

Jack Laushway: Arsenal

Barcelone est en désordre en ce moment. Lionel Messi mérite mieux. Un talent générationnel comme Messi ne devrait pas avoir à faire face à cet environnement de gestion toxique. Ce dont il a besoin, c’est d’un club prestigieux bien géré, prêt à dépenser de l’argent pour bâtir une équipe autour de lui. Qui d’autre correspond mieux à cette catégorie qu’Arsenal?

En outre, Messi pourrait partir gratuitement, ce qui est le meilleur moyen d’Arsenal de trouver des joueurs spectaculaires. Il rejoindra la prestigieuse liste des transferts gratuits comprenant Stephan Lichtsteiner, Sead Kolasinac et bien d’autres grands clubs.

Le monde a toujours su que Messi pouvait le faire contre une équipe espagnole de relégation au Camp Nou. La vraie question est de savoir si Messi peut le faire par une nuit pluvieuse dans le nord de Londres. Nous pourrions avoir notre réponse bientôt.

RLD: Rapid Vienne

Où Messi devrait-il atterrir? C’est évident Rapid Vienna! Un club traditionnel appartenant à des fans situé dans la plus belle ville d’Europe, où ils pourraient lui donner suffisamment de schnitzel pour le faire grandir à sa taille réelle, pas cette pente espagnole qui a clairement freiné sa croissance. Messi est issu de la classe ouvrière et Rapid est un club de travailleurs. Et surtout s’il commence à détester la gestion, comme il l’a fait avec Bartomeu, il n’aurait pas besoin d’envoyer un fax pour se débarrasser de lui, il pourrait simplement appeler les ultras pour faire ce qu’ils ont fait à la gestion rapide lorsqu’ils ont perdu 3- 1 à la maison à Salzbourg … construisez un mur pour les empêcher de venir travailler,

(Je pense juste que c’est l’une des plus grandes manifestations de fans de tous les temps)

Schnitzel01: Qadsia FC, Koweït

Qadsia est un club avec beaucoup d’histoire, et sont les mastodontes de la Premier League du Koweït. Ils ont été fondés en 1953 et jouent dans le 3ème plus grand stade du Koweït. Et il ne manquera pas beaucoup la Liga: il y a un «Clasico koweïtien» qui se déroule deux fois entre les deux meilleurs clubs du Koweït chaque saison. De plus, tous les autres locaux sont un fan de Messi, donc je suppose que la seule chose qu’il entendra dans le stade, ce sont les chants de Messi. Super endroit pour baisser les rideaux sur une carrière étincelante! De plus, le Koweït est juste à côté du Qatar … il peut juste prendre un court vol pour voir son ami Xavi!

Écoutez, j’ai déjà essayé de convaincre (sans succès) Arjen Robben de déménager à Philly, alors peut-être que je ne suis pas le meilleur ambassadeur, mais à court préavis, voici quelques raisons pour lesquelles Messi devrait déménager à Chester … euh, Philly :

Les plages de Jersey Shore sont accessibles en voiture sur le pont Commodore Barry. Eh bien, euh, d’accord … les plages du Delaware sont à proximité!

Hershey Park est à un peu moins de deux heures! C’est l’endroit le plus agréable du monde si vous ne le saviez pas déjà.

Je donnerai au moins six heures de mon temps précieux pour vous donner le grand tour de Delco, qui comprendra: le marché des fermiers de Booth’s Corner, le Thirsty Bulldog (je vous achèterai des bières le matin de Thanksgiving!), Le Marcus Hook Riverfront ( saviez-vous que Delco avait des Pirates, y compris Blackbeard ???), et peut-être même des endroits dans les bois où vous pourrez vous faufiler des bières avec vos amis. Mais pas celle de Lou Turk… nous n’y allons pas.

Fergus Tong: celtique

Pourquoi: 1. Depuis que Parkhead a illuminé la CL, les Celtes et Messi entretiennent une relation solide, le fan autoproclamé affirmant que les supporters celtiques créent «la meilleure atmosphère d’Europe».

2. Ce serait fantastique de le voir illuminer les goûts du Bayern en CL, en plus des Ross County de la SPFL. De plus, voir Messi jouer sur le mauvais terrain Astro de Kilmarnock serait cool.

3. Messi offrirait de bonnes opportunités de formation et d’expériences au jeune Celtic – presque comme un club affilié du Bayern avec le nombre de jeunes écossais et celtiques entrant dans les équipes de jeunes du Bayern.

4. Pouvez-vous penser à quelque chose de plus hipster? À part le retour de Messi en Argentine, rien ne satisferait autant les puristes.