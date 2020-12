Pour Osvaldo Alonso du Minnesota United, une confrontation en séries éliminatoires avec Seattle (7 décembre, 21h30 HE) semblait inévitable.

Le quadruple étoile a passé 10 saisons avec les Sounders, capitaine de l’équipe à sa première Coupe MLS en 2016, et semblait destiné à terminer sa carrière là-bas. Mais avant la saison 2019, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un nouveau contrat et Alonso est parti via une agence libre, signant avec le Minnesota.

L’ancien international cubain, devenu citoyen américain en 2012, a été l’un des principaux acteurs amenés par le manager Adrian Heath pour placer les huards parmi les échelons supérieurs de la ligue. La finale de la Conférence Ouest de lundi signifie que la franchise de quatrième année n’est qu’à une victoire d’une première apparition en finale de la Coupe MLS.

Ce sont les Sounders qui se dressent sur son chemin et, après avoir affronté Seattle deux fois l’année dernière, Alonso ne ressent plus aucune gêne à jouer son ancienne équipe, bien qu’il garde de bons souvenirs d’une décennie passée à Emerald City.

«J’ai Seattle dans mon cœur», m’a dit ESPN. « Ils m’ont donné l’opportunité de jouer en MLS lorsqu’ils sont entrés dans la ligue. J’ai mes deux filles qui sont nées à Seattle, donc pour moi, Seattle est comme une maison. »

Le Minnesota a également fait du bien à Alonso. L’équipe a connu une amélioration constante depuis son arrivée, se qualifiant pour les séries éliminatoires l’année dernière avant une course plus profonde cette campagne. Et alors qu’Alonso était limité à 10 apparitions en saison régulière, il a été là quand cela a compté, y compris un rôle de départ dans la victoire dominante 3-0 des Loons en demi-finale de la Conférence Ouest contre le Sporting Kansas City.

« C’est une question de leadership », a déclaré Heath à propos de l’influence du joueur de 35 ans. « Et les gens en parlent comme si c’était toujours un commentaire jetable. Mais chaque jour, il s’entraîne correctement et apporte une énergie positive dans les vestiaires. »

Heath se souvient du premier jour où Alonso est arrivé avant la campagne 2019. Les huards avaient été la risée de leurs deux premières saisons dans la ligue, accordant un total de 141 buts. Alonso a clairement indiqué que cela n’allait pas se reproduire.

« Nous avons eu une petite discussion sur la saison et comment elle allait se dérouler », a déclaré Heath. « Et il a dit: ‘J’ai disputé les séries éliminatoires 10 années de suite, et je ne suis pas f —— lâcher prise, alors mettons-nous en tête ici que nous allons disputer les séries éliminatoires. , et c’est le minimum de ce qu’on attend de nous. ‘ »

Cette attitude s’est infiltrée chez les jeunes joueurs de l’équipe, y compris l’homme largement choisi pour succéder à Alonso au centre du milieu de terrain du Minnesota. Hassani Dotson, originaire de Seattle, a grandi en assistant aux matchs des Sounders et s’est rapidement tourné vers Alonso et Fredy Montero comme ses joueurs préférés.

« Fredy avait toute la saveur, mais je pensais qu’Alonso était si cohérent », a déclaré Dotson. « Parfois, ses excellentes performances passaient inaperçues, mais j’ai toujours été un grand fan de lui. »

Ozzie Alonso, à gauche, a été la clé du succès de la série éliminatoire du Minnesota. Carlos Gonzalez / Star Tribune via .

Ce soutien n’a pas faibli, même s’il a été exclu de l’équipe pré-académique des Sounders à l’âge de 14 ans – « Je n’étais qu’un fan de la première équipe » – et son admiration pour Alonso continue, bien que d’une manière différente .

« Vous pouvez voir que c’est un gros compétiteur comme moi, mais il fait tout ce qu’il faut pour prendre soin de son corps, faire attention aux détails et essayer de gagner chaque aspect », a déclaré Dotson. « Et je pense que c’est plutôt cool de voir quelqu’un qui a joué et gagné beaucoup de choses pour avoir encore cette volonté de continuer à gagner. Donc je pense que c’est assez contagieux pour le reste de l’équipe. »

Certes, Alonso n’est pas le seul joueur à avoir une influence sur le succès des Loons. Le défenseur Michael Boxall a remplacé le défenseur Ike Opara, qui a raté la majeure partie de l’année en raison d’une blessure. L’hydre à quatre têtes d’Ethan Finlay, Robin Lod, Kevin Molino et Emanuel Reynoso a été dévastatrice en attaque, notamment en séries éliminatoires.

Il faut également féliciter Heath, qui semble prendre toutes les bonnes décisions.

« Adrian était un joueur, il est intense. Il aime gagner », a déclaré Alonso. « Il a ça en lui, pour nous pousser à faire plus. Je pense que ça se voit à chaque fois que nous jouons. Je pense que notre équipe est comme lui. Fais plus, fais plus. Je pense que nous sommes en conférence finale à cause de lui. «

Alonso dit qu’il n’a contacté aucun de ses anciens coéquipiers, comme Nico Lodeiro, Raul Ruidiaz et Jordan Morris, bien qu’il s’attende à ce que le match se rapproche.

Et pourtant, lundi prochain, de nombreux yeux seront rivés sur Alonso – à la fois par un ami et un ennemi – pour voir s’il peut convoquer une autre performance percutante sur le gazon de Seattle. Toujours compétiteur, il est convaincu qu’il peut et, de plus, pense qu’il lui reste encore quelques années.

« Quand je suis en bonne santé, je me sens bien, je peux courir », a-t-il déclaré. « J’y vais année après année, essayant de faire de mon mieux, en espérant qu’ils me donneront le trophée. »

En 2020, Alonso doit passer par Seattle pour l’obtenir.