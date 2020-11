Le PSG était détenu à domicile par Bordeaux samedi. FRANCK FIFE / . via .

Le Paris St Germain a perdu des points pour le deuxième match consécutif de Ligue 1 lors d’un match nul 2-2 à domicile par Bordeaux samedi.

Le but contre son camp de Timothée Pembele a donné l’avantage à Bordeaux et bien qu’un penalty de Neymar et le but de Moise Kean en première période aient donné l’avantage au PSG, Yacine Adli, qui a quitté le PSG en 2019, a égalisé pour les visiteurs du Parc des Princes.

Le PSG, qui a perdu 3-2 à Monaco le week-end dernier, mène le classement avec 25 points en 12 matches, trois devant Lille qui se rendra à St Etienne dimanche.

Bordeaux est 11e sur 16 points.

Neymar a déclaré que le PSG avait été trop timide, ce qui n’était pas de bon augure pour le voyage à Old Trafford où ils affronteront Manchester United dans un match potentiellement décisif de la Ligue des champions mercredi.

« Nous avons fait un match timide. Nous avons réussi à marquer des buts mais nous manquions de certains détails », a déclaré l’attaquant brésilien.

« Nous devons améliorer cela, car sinon, ce sera difficile en championnat comme en Ligue des champions. »

Le PSG est parti du mauvais pied alors que Pembele, 18 ans, effectuant son premier départ pour les champions de France, menait le corner de Hatem Ben Arfa dans son propre filet après 10 minutes.

Les hôtes ont riposté lorsque Neymar s’est converti en pénalité après avoir été trébuché par Otavio dans la zone.

Kean a mis le PSG en tête une minute plus tard, tapant à la maison après que Benoit Costil eut paré le tir de Neymar sur son chemin.

L’équipe de Thomas Tuchel était encore fragile à l’arrière, cependant, et Adli a fouetté un beau tir devant Sergio Rico à l’heure pour gagner un point à Bordeaux.