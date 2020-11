Paul Pogba a déclaré que son temps loin de Manchester United alors qu’il jouait avec la France était une « bouffée d’air frais ».

Dans une interview dimanche, le milieu de terrain a admis qu’il traversait actuellement la période la plus difficile de sa carrière chez United et que rejoindre l’équipe de France était un répit bienvenu.

Après avoir été abandonné lors de cinq des sept derniers matchs de United toutes compétitions confondues et après avoir été fortement critiqué en Angleterre, Pogba a donné une réponse stellaire samedi soir avec une très bonne performance lors de la victoire 1-0 de la France contre le Portugal.

Parlant de sa période difficile à Manchester, le milieu de terrain a déclaré à la radio française RTL: « C’est une période que je n’avais jamais vécue dans ma carrière auparavant, où je joue toujours et j’ai toujours le rythme. Et du coup ça change. Petit à petit, Je récupère mes sensations. Je me retrouve. C’est ce que je dois faire tout le temps et être cohérent. «

Comme cela a été le cas au cours des quatre dernières années, l’équipe nationale aide Pogba à se remettre d’une situation difficile en club.

« L’équipe nationale est comme une fenêtre qui s’ouvre, c’est une bouffée d’air frais », a déclaré Pogba. « Je parlais avec Antoine [Griezmann] et Raphael [Varane] le samedi. Nous étions assis à déjeuner ensemble et nous nous disions: « les gars, je ne sais pas si nous nous en rendons compte, mais cette équipe est incroyable. »

« Quand on vient ici, on est tous heureux de se voir. On est sur le terrain, on s’amuse. Ce n’est pas qu’on ne s’amuse pas avec nos clubs mais ici, ce n’est pas pareil. Cette équipe est magique en la façon dont nous vivons ensemble. «

Pogba se sentira une fois de plus rajeuni par son passage avec ses coéquipiers français. Il a eu une longue conversation avec Didier Deschamps cette semaine et sa performance contre un Portugal en forme a montré de quoi il était capable, même s’il n’est pas encore en pleine forme.

Lors de l’entretien avec RTL, il n’a jamais parlé négativement de Manchester United et son point de vue sur l’ambiance dans l’équipe de France n’était pas une comparaison avec l’ambiance à United ni une critique du club d’Old Trafford.