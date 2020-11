La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Pogba pourrait-il quitter Man United en tant qu’agent libre?

Manchester United a déjà perdu Paul Pogba gratuitement une fois, et selon l’Athletic, cela pourrait être sur le point de se reproduire.

L’international français serait réticent à renouveler son contrat avec les Red Devils, ce qui le maintient à Old Trafford jusqu’en 2022.

Cependant, faire une sortie immédiate ne semble pas être le plan du vainqueur de la Coupe du monde pour le moment, malgré le manque de temps de jeu qu’il a eu.

À 18 mois de son contrat, Paul Pogba pourrait bientôt quitter Manchester United en tant qu’agent libre. Photo par Suhaimi Abdullah / International Champions Cup / .

Le rapport qu’il attendra la fin de son contrat pour pouvoir choisir un nouveau club selon ses propres conditions.

Pirlo veut Locatelli à la Juve

Andrea Pirlo est fou de Sassuolo Manuel Locatelli et le veut à la Juventus, rapporte Tuttosport.

Bien qu’il ait déjà montré de l’intérêt pour le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar, il semblerait que le Bianconeri poursuivra l’international italien à la place.

Sassuolo ne serait pas disposé à laisser le joueur de 22 ans partir pendant le mercato de janvier en raison de l’impact que son départ pourrait avoir sur la seconde moitié de la saison. Cependant, il pourrait y avoir une possibilité que le transfert soit terminé en été.

Sule rêve de déménager Man United

Défenseur central du Bayern Munich Niklas sule « rêve de jouer un jour pour Manchester United », selon Bild.

Les Red Devils ont eu leurs problèmes défensifs ce trimestre, et il semble maintenant qu’il pourrait y avoir une cible en attente d’être attrapée s’ils sont prêts à faire une offre.

Considérant que David Alaba semble avoir un pied à la porte de l’Allianz Arena, cette nouvelle ne sera probablement pas bien reçue par le Bayern. Sule a fait huit départs et une apparition de remplacement pour les champions allemands jusqu’à présent cette campagne, de sorte que le départ des deux défenseurs pourrait être calamiteux.

Tap-ins

– On a parlé ces derniers jours de clubs voulant Isco, mais Marca écrit maintenant que l’international espagnol veut quitter le Real Madrid. Après des mois de réflexion, le milieu de terrain a déclaré à son père et à son agent qu’il était prêt à quitter le Bernabeu en janvier et que Madrid serait heureux de faciliter le transfert tant qu’une offre appropriée serait présentée au joueur de 28 ans.

– Internazionale préférerait signer Napoli Arkadiusz Milik que l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud, rapporte Calciomercato. Que le Nerazzurri aurait rencontré les représentants de Milik et tentera de le faire venir une fois que la fenêtre de transfert d’hiver sera ouverte. Cependant, Napoli pourrait les forcer à attendre l’été, lorsque l’Inter pourrait le signer gratuitement. C’est parce que le club de Gennaro Gattuso sent qu’il peut gagner le Scudetto et ne veulent pas renforcer un rival direct.