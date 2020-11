Pep Guardiola a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu’en 2023, a confirmé le club jeudi.

L’accord de 49 ans a duré jusqu’à la fin de la saison 2020-21, qui a débuté le septembre. 12, mais il restera en Premier League après avoir accepté une prolongation.

Guardiola a déclaré: « Depuis mon arrivée à Manchester City, je me sens si bien accueilli dans le club et dans la ville elle-même – de la part des joueurs, du personnel, des supporters, des habitants de Manchester et du président et propriétaire.

« Depuis lors, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, remporté des matchs et des trophées, et nous sommes tous très fiers de ce succès. Avoir ce type de soutien est la meilleure chose qu’un manager puisse avoir. J’ai tout ce que je pourrais souhaiter. de bien faire mon travail et je suis honoré par la confiance du propriétaire, président, Ferran [Soriano] et Txiki [Begiristain] ont montré en moi de continuer pendant deux ans de plus après cette saison.

« Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste et à l’idée d’aider Manchester City à le faire. »

Guardiola a précédemment entraîné Barcelone pendant quatre saisons et le Bayern Munich pendant trois avant d’arriver à City en 2016. Il a depuis remporté deux titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue et la FA Cup en quatre saisons, mais n’a pas encore dépassé les quarts de finale des Champions. Ligue.

Le patron de la City était lié à un retour à Barcelone lorsque le favori de la présidentielle Victor Font a déclaré son intention de le ramener au Camp Nou, mais Guardiola a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à un retour au club.

« Je suis incroyablement heureux ici », a déclaré Guardiola. « Je suis ravi d’être heureux ici et j’espère pouvoir faire du bon travail ici cette saison pour rester plus longtemps. »

Le président Khaldoon Moubarak a déclaré: « C’est la preuve des qualités de l’homme que la passion et l’approche intelligente de Pep sont désormais intégrées dans le tissu même du football que nous jouons et de notre culture en tant que club. Cet impact a été au cœur de notre succès pendant son mandat. et c’est pourquoi je suis ravi qu’il partage notre point de vue selon lequel il y a tellement plus à faire sur le terrain et en dehors.

«La prolongation du contrat de Pep est la prochaine étape naturelle d’un voyage qui a évolué au fil de nombreuses années. C’est le produit de la confiance et du respect mutuels qui existent entre lui et l’ensemble du club. Cela va aussi à la stabilité et à la créativité au cœur de Il s’agit surtout d’une validation de la structure et de la philosophie du football qui ont été construites pendant plus d’une décennie et auxquelles il a tant contribué.

« Je suis sûr que tous les fans de City partagent ma joie de ce nouvel accord et d’anticiper les opportunités passionnantes qui, avec un travail acharné continu, sont là pour être saisies. »

City est dixième après une ouverture indifférente de la saison, avec trois victoires, trois nuls et une défaite 5-2 à domicile contre le leader Leicester. Les hommes de Guardiola sont les prochains en action à l’extérieur de Tottenham de Jose Mourinho samedi.