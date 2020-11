La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Manchester City veut la star de Villa Grealish

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a dit au club de faire un geste pour la star d’Aston Villa Jack grealish, Les rapports indépendants.

Guardiola aurait considéré Grealish comme une cible principale dans sa prochaine reconstruction de la première équipe, avec de nouvelles signatures possibles faisant partie intégrante des négociations contractuelles que le manager a subies avant de signer l’accord pour confirmer sa prolongation.

Selon le rapport, Guardiola a parlé de Grealish avec Kevin De Bruyne qui a fait l’éloge du milieu de terrain après son affrontement lors du récent match de Belgique avec l’Angleterre.

Les joueurs anglais sont clairement en tête de la liste de souhaits de City car nous avons appris lundi que le club voulait décrocher l’attaquant de Tottenham Harry Kane aussi bien.

09h27 GMT: Objectif du Real Madrid Eduardo Camavinga a admis qu’il aimerait rejoindre un grand club à l’avenir.

Camavinga, 18 ans, est l’un des meilleurs talents d’Europe et le contrat du milieu de terrain à Rennes expire en 2022. Tous les meilleurs clubs européens ont été liés à un transfert de 60 millions d’euros pour lui, avec les favoris de Madrid, mais le Français insiste sur le fait qu’il n’est pas dans un se dépêcher.

« Les grands clubs me font rêver, mais je ne peux pas en nommer un en particulier pour mon avenir », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match de Rennes avec Chelsea mardi. « Nous verrons [about a new contract]. Nous n’avons pas fixé de date pour discuter de mon avenir, je ne suis pas pressé à ce sujet. Il y aura des négociations pour me garder ici. Ce serait un plaisir pour moi de continuer à Rennes. Il me reste encore deux ans sur mon contrat et nous avons suffisamment de temps pour en parler. «

08h47 GMT: Attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a marqué 55 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues, conduisant son équipe à remporter les titres de Bundesliga, de Coupe d’Allemagne et de Ligue des champions en 2020.

Mais, à 32 ans, l’Associated Press a demandé à Lewandowski s’il finirait sa carrière avec le Bayern, l’équipe qu’il a rejoint en 2014 gratuitement par son rival Borussia Dortmund.

«Je ne sais pas», dit-il. « Maintenant, j’ai le contrat jusqu’en 2023 et je ne pense jamais à ce qui se passera après. Deux ans et demi de contrat de plus. Donc, c’est beaucoup de temps et je sais que je peux jouer plus longtemps mais j’ai assez de temps pour y réfléchir. . «

08h30 GMT: Lionel Messi quitter Barcelone pour Man City est désormais une vraie perspective après la signature d’un nouveau contrat par Pep Guardiola, écrit Mark Ogden.

La décision de Pep Guardiola de signer une prolongation de contrat à Manchester City la semaine dernière a été un gros problème pour le club à plus d’un titre: cela garantit que l’entraîneur le plus célèbre du football restera à l’Etihad jusqu’en 2023, mais peut-être plus important encore, c’est aussi met le club fermement en pole position pour signer Lionel Messi de Barcelone. Dans un peu moins de six semaines, Messi pourra parler à des clubs non espagnols d’un transfert gratuit du Camp Nou à la fin de cette saison. S’il choisit de le faire, à partir du 1er janvier, il pourra négocier un transfert dans une nouvelle équipe à temps pour la saison 2021-22, et Barcelone sera impuissante à l’arrêter.

PAPER TALK (par Harry Kettle)

Lampard veut que Giroud reste à Chelsea

Sky Sports rapporte que le manager de Chelsea, Frank Lampard, veut maintenant Olivier Giroud de rester au club.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’avenir de Giroud à Stamford Bridge, des sources disant à James Olley d’ESPN qu’il chercherait à s’éloigner du club en janvier pour garder son rêve de l’Euro 2020 en vie s’il continue d’être exclu du premier. image d’équipe. Cependant, dans une interview avant le match des Bleus contre Rennes en Ligue des champions, Lampard a clairement expliqué ce qu’il ressentait sur le sujet.

« J’ai des plans pour Oli et je veux qu’il reste », a déclaré Lampard. « J’ai joué à beaucoup de jeux [last season] et fait beaucoup de démarrages. Il voudra toujours jouer plus, mais c’est un membre énorme de l’équipe pour moi. Je sais qu’il sera important pour nous à l’avenir, alors je veux qu’Oli soit là et reste. «

Un nouvel accord avec les Roms pour Mkhitaryan?

L’AS Roma est sur le point d’accepter une prolongation de contrat pour Henrikh Mkhitaryan, Rapporte la Gazzetta dello Sport.

L’accord de l’international arménien à Rome expirera à la fin de la saison, mais la croyance est qu’une annonce concernant un nouveau contrat est imminente – et il pourrait même y en avoir une avant Noël.

Après avoir relancé sa carrière via un prêt en Italie d’Arsenal qui s’est transformé en transfert gratuit cet été, Mkhitaryan a continué à s’appuyer sur cette forme et est maintenant considéré par beaucoup comme l’un des joueurs les plus importants du club.

Tap-ins

– La Juventus, l’Internazionale et Everton gardent tous un œil sur Luis Albertola situation avec la Lazio. Alberto avait récemment critiqué la stratégie de transfert du club avant de revenir sur sa déclaration, mais il est maintenant rapporté que la relation pourrait être irréparable – ouvrant la porte à l’intérêt susmentionné.

– Heerenveen est en pourparlers pour signer Siem de Jong sur un transfert gratuit, rapporte Voetbal International. L’ancien attaquant de l’Ajax est un agent libre après avoir quitté le FC Cincinnati le mois dernier, et comme Heerenveen a pu accumuler des fonds grâce à des ventes, il pourra se permettre de déménager.