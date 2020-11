La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a dit au club de faire un geste pour la star d’Aston Villa Jack grealish, Les rapports indépendants.

Guardiola considérerait Grealish comme une cible principale dans sa prochaine reconstruction de la première équipe, avec de nouvelles signatures possibles faisant partie intégrante des négociations contractuelles que Pep a subies avant de signer l’accord pour confirmer son extension.

Selon le rapport, Guardiola a parlé de Grealish avec Kevin De Bruyne qui a fait l’éloge de l’Anglais après s’être heurté à lui lors du récent match belge avec les Trois Lions.

Lampard veut que Giroud reste à Chelsea

Sky Sports rapporte que le manager de Chelsea, Frank Lampard, veut maintenant Olivier Giroud de rester au club.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’avenir de Giroud à Stamford Bridge avec un rapport aussi récemment que lundi matin indiquant qu’il est sur le point de partir. Cependant, dans une interview d’avant-match avant le match des Bleus contre Rennes, Lampard a clairement expliqué ce qu’il ressentait sur le sujet.

« J’ai des plans pour Oli et je veux qu’il reste », a déclaré Lampard. « J’ai joué à beaucoup de jeux [last season] et fait beaucoup de démarrages. Il voudra toujours jouer plus, mais c’est un membre énorme de l’équipe pour moi. Je sais qu’il sera important pour nous à l’avenir, alors je veux qu’Oli soit là et reste. «

Un nouvel accord avec les Roms pour Mkhitaryan?

L’AS Roma est sur le point d’accepter une prolongation de contrat pour Henrikh Mkhitaryan, Rapporte la Gazzetta dello Sport.

L’accord actuel de l’international arménien à Rome expirera à la fin de la saison, mais la croyance est qu’une annonce concernant un nouveau contrat est imminente – et il pourrait même y en avoir une avant Noël.

Après avoir relancé sa carrière grâce à un prêt d’Arsenal en Italie, Mkhitaryan a continué à s’appuyer sur cette forme et est maintenant considéré par beaucoup comme l’un des joueurs les plus importants du club.

Tap-ins

– La Juventus, l’Internazionale et Everton gardent tous un œil sur Luis Alberto situation actuelle avec la Lazio. Alberto avait récemment critiqué la stratégie de transfert du club avant de revenir sur sa déclaration, mais maintenant, il est rapporté que la relation pourrait être irréparable – ouvrant la porte à l’intérêt susmentionné.

– Heerenveen est en pourparlers pour signer Siem de Jong sur un transfert gratuit, rapporte Voetbal International. L’ancien attaquant de l’Ajax est actuellement un agent libre après avoir quitté le FC Cincinnati le mois dernier, et comme Heerenveen a pu accumuler des fonds grâce à des ventes, il pourra se permettre une telle décision.