Jurgen Klopp a déclaré que c’était une « perte de temps » de tenter de persuader les autorités du football et les détenteurs de droits de diffusion de revoir le calendrier des matches après que Liverpool ait reçu deux matchs en moins de 72 heures dans la liste des matchs de décembre.

Klopp a vivement critiqué les exigences imposées aux joueurs par la programmation des matchs cette saison, accusant les sociétés de télévision de ne pas avoir pris en compte le besoin de repos et de récupération lors de la sélection des jeux pour la diffusion en direct.

Alors que Liverpool se rend à Brighton samedi pour le coup d’envoi anticipé, Klopp a apporté plusieurs changements à son équipe pour la défaite de mercredi dans le groupe D de la Ligue des champions à domicile contre Atalanta afin de se prémunir contre les blessures et le burn-out au sein de son équipe.

Mais avec la Premier League confirmant jeudi que Liverpool affrontera Tottenham à Anfield le 16 décembre avant de se rendre à Crystal Palace pour un coup d’envoi anticipé le 19 décembre, Klopp a déclaré que ses tentatives pour forcer un changement avaient été inutiles.

« Quand j’en parle, il s’agit de problèmes qui affectent toutes les équipes et tous les joueurs, pas seulement les nôtres », a déclaré Klopp lors d’une conférence de presse vendredi. « Mais pour le moment, il n’y a que nous et c’est comme ça jusqu’à la fin de l’année – ce n’est que nous pour les matchs de mercredi [followed by the early Saturday game].

«Alors oui, évidemment, tout ce que je dis n’aide pas, alors je vais arrêter d’en parler. C’est comme ça, ils ne changent rien, alors pourquoi devriez-vous parler? C’est juste une perte de temps.

« La dernière chose que je veux faire est de créer un titre et vous dites: » J’abandonne « . Écoutez, je parle de ces choses d’une manière générale parce que c’est un problème général.

« Mon problème maintenant est de préparer une équipe, mais que nous avons la seule autre place [early kick-offs] en décembre est un fait.

« Vous devez demander aux autres pourquoi ils font ça, mais je n’ai pas la réponse parce que nous ne sommes pas impliqués dans ces décisions. »

Liverpool se rend à Brighton avec les milieux de terrain Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Xherdan Shaqiri et Naby Keita tous exclus en raison d’une blessure.

Mais le capitaine Jordan Henderson pourrait revenir après avoir été mis à l’écart après avoir été blessé en service international avec l’Angleterre plus tôt ce mois-ci.

« Hendo s’est entraîné hier, une partie de l’entraînement en équipe et ensuite une séance individuelle », a ajouté Klopp. « Mais tous les autres joueurs sont toujours en convalescence. C’est comme ça avec si peu de jours de récupération. »