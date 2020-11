Le jour de la décision MLS est à nos portes. Pour la ligue, arriver simplement à ce point est un exploit au milieu de la pandémie COVID-19, bien que nous verrons comment se déroulent les éliminatoires de la Coupe MLS.

Il y a un trophée en jeu ainsi que des places en séries éliminatoires et des classements à déterminer dans les séries éliminatoires généreusement élargies qui comptent 10 qualifiés de la Conférence de l’Est et huit de l’Ouest.

Voici comment les choses bougent à l’approche du week-end.

Deux équipes ont jeté leur dévolu sur Shield

Les résultats de mercredi, qui comprenaient la défaite 2-1 du Columbus Crew SC contre le Orlando City SC à 10 joueurs ainsi que la défaite 1-0 des Portland Timbers contre les Colorado Rapids, signifient que seuls le Philadelphia Union et le Toronto FC restent en lice pour les Supporters ‘Bouclier. (Orlando pourrait rattraper les deux aux points, mais perdrait sur le bris d’égalité victoires par match.)

L’Union a eu une chance de verrouiller le trophée la semaine dernière, mais est tombée sur la route 2-1 face à l’équipage, tandis que TFC a fait sa part en battant l’Inter Miami CF, 2-1. Pourtant, Philadelphie reste maître de son destin de bouclier. Tout ce que Philadelphie doit faire, c’est égaler ou améliorer le résultat de Toronto, et elle remportera le premier trophée de son histoire.

Les deux équipes ont des tâches délicates devant elles. L’Union accueillera la New England Revolution à la maison tandis que Toronto se rendra à Harrison, New Jersey pour affronter les Red Bulls de New York. Des deux, Philadelphie semble avoir un léger avantage. Lors de trois rencontres précédentes, l’Union a remporté deux victoires et un match nul, tandis que Philly est également un parfait 8-0-0 à domicile cette saison. Et pourtant, l’Union n’a pas tout à sa manière.

Le gardien de but Andre Blake est sorti avec un poignet cassé, et alors que Joe Bendik a fait ce qu’il pouvait pour intervenir contre l’équipage, il n’a pas atteint le niveau de l’homme qu’il a remplacé. Cela devra changer dimanche prochain. Le ballon de démolition du milieu de terrain, Jose Martinez, pourrait faire un retour, ce qui donnerait au manager Jim Curtin un énorme coup de pouce.

La Nouvelle-Angleterre semble également guérir au bon moment, avec le triumvirat des joueurs désignés de Carles Gil, Gustavo Bou et Adam Buksa tous en bonne santé.

Il y a aussi la question pas si petite de l’histoire. L’Union a été sur le point de remporter des victoires distinctives, atteignant la finale de la Coupe de l’US Open en 2014, 2015 et 2018, pour se retrouver à court. Réclamer le bouclier dimanche serait un moment décisif pour cette équipe.

Quant à Toronto, les Reds sont aussi un peu ternes, avec Jozy Altidore, Pablo Piatti et Justin Morrow tous prêts pour le match contre les Red Bulls. Les deux équipes ont fait match nul 1-1 lors de leur seule rencontre de saison régulière cette année, mais les difficultés supplémentaires que le TFC a dû endurer cette saison – y compris avoir à jouer certains de leurs matchs à domicile à East Hartford, Connecticut – ont incité les Reds à un diplôme.

Compte tenu des commentaires passionnés du manager Greg Vanney à propos du Shield alors qu’il semblait ne pas être décerné cette saison, il ne fait aucun doute que Toronto sera très motivée. Mais il en sera de même pour les Red Bulls, qui souhaiteront obtenir un laissez-passer au premier tour lorsque les éliminatoires commenceront plus tard en novembre.

Principalement installé à l’Ouest

Laissez à l’équipe qui incarne le plus le chaos le soin de mettre de l’ordre dans la course aux séries éliminatoires de la Conférence Ouest. Les résultats en milieu de semaine signifient que les participants aux séries éliminatoires sont tous bloqués grâce à la victoire 3-2 des tremblements de terre de San Jose sur LAFC, une victoire qui a complété la transformation des Quakes du paillasson de conférence en qualification pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017. l’approche portera à regarder, gagner ou perdre.

Les Rapids méritent également un énorme crédit, se ralliant pour une paire de victoires et se qualifiant pour les séries éliminatoires après qu’une épidémie de COVID-19 a menacé de renverser leur campagne et a entraîné un calendrier considérablement réduit. Les deux victoires contre les Sounders de Seattle et les Timbers signifiaient que même si la ligue avait utilisé le total des points – et non des points par match – pour décider du classement de la ligue, les Rapids se seraient quand même qualifiés.

Cela signifie que tout ce qui reste à décider en Occident est le positionnement. Sporting Kansas City a la piste intérieure pour revendiquer la première place dans l’Ouest. Une victoire contre une équipe du Real Salt Lake avec rien d’autre à jouer que la fierté fera l’affaire, bien que Seattle et Portland soient toujours en lice.

Il y a aussi une incitation à prendre l’avantage sur le terrain pour au moins le premier tour. Sur ce point, le match entre le Minnesota United FC et le FC Dallas est le plus intrigant étant donné que les Loons sont juste derrière Dallas au classement, bien que LAFC et les Rapids puissent entrer dans le top quatre.

Le drame est à l’Est

Au-delà de la quête du Bouclier des supporters, la majeure partie de l’attention de la Conférence de l’Est sera sur le Derby de démolition qui se déroulera pour les deux dernières places en séries éliminatoires, où cinq équipes – l’Impact de Montréal, Chicago Fire, Atlanta United FC et DC United – sont toujours en lice pour les séries éliminatoires.

Il est étonnant que l’une de ces équipes soit toujours à la recherche, mais la générosité d’après-saison de la MLS est en constante expansion. Il est possible que l’un des qualifiés puisse avoir une moyenne de points par match de 1,0, une note douteuse qui battrait le record post-fusillade de 1,1 établi par la New England Revolution de 2004.

Montréal et Chicago contrôlent leur destin respectif, l’Impact affrontant une équipe de DC qui était apparemment passée il y a quelques semaines, mais qui a été rajeunie sous la direction du manager par intérim Chad Ashton. L’ailier Paul Arriola pourrait faire un retour choc de la chirurgie du LCA plus tôt dans l’année, aidant la candidature de loin des Noirs et des Rouges. Chicago fait face à une tâche difficile face à une équipe en forme du New York City FC, surtout après avoir perdu une avance de deux buts en milieu de semaine contre le Minnesota.

C’est embarrassant pour Atlanta United d’être même dans cette position compte tenu des hauteurs qu’il a escaladées au cours de ses trois premières saisons, mais les voilà, ayant besoin d’un résultat contre Columbus pour avoir le moindre espoir d’atteindre les séries éliminatoires. Et oui, l’Inter Miami est toujours en lice avec probablement la mission la plus facile de tous les prétendants: un rendez-vous à domicile avec le FC Cincinnati.