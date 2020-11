Les choses ont été un peu émouvantes pour le Liverpool Football Club cette semaine alors que les champions en titre de la Premier League ont fait leurs adieux à Melwood, leur terrain d’entraînement bien-aimé depuis près de 70 ans.

Les Reds sont en train de décamper de la banlieue de West Derby vers un tout nouveau complexe de 50 millions de livres sterling à Kirkby, à proximité, pendant la pause internationale.

Cette décision a conduit à de nombreux souvenirs réconfortants de Melwood partagés par les stars actuelles de Liverpool et d’anciens joueurs.

Le lundi, Le manager Jurgen Klopp a passé une dernière journée à nettoyer son bureau, ses divers bibelots et articles de souvenirs rangés dans des boîtes sur le sol.

Jürgen dans son bureau de Melwood pour la dernière fois ❤️ pic.twitter.com/zu50y4mlrP – Liverpool FC (@LFC) 9 novembre 2020

Pendant ce temps, le capitaine du club Jordan Henderson était d’humeur sentimentale alors qu’il se présentait pour la dernière fois à Melwood dans la préparation du match nul 1-1 de dimanche à Manchester City.

James Milner a filmé son départ du bâtiment pour la dernière fois, offrant une brève visite VIP des couloirs et des expositions murales des gloires passées en sortant.

« J’ai quitté Melwood pour la dernière fois aujourd’hui, merci pour les souvenirs », a écrit Milner sur Instagram.

Les légendes de Liverpool ont également offert quelques réflexions sur la fin d’une époque, Robbie Fowler partageant un poème apparemment auto-écrit sur Instagram avec quelques vieilles photos de son temps à Melwood.

« Ça a commencé quand j’étais enfant, tant de nuits tardives

Juste à côté du bus pour voir les délices.

De Heighway à Macca et Rush à Yeats

Tant de légendes ont brillé à travers ces portes.

J’étais là, je suis si fier de dire

Toujours endetté, j’ai pu jouer.

Tant de souvenirs d’où ça a commencé

Dalglish, Evans, le grand Ronnie Moran.

Conditions immaculées de ce qui était autrefois de la boue

La fabuleuse maison que nous avons appelée Melwood.

L’ancien attaquant Michael Owen a posté sur Twitter: «Je suis arrivé à cet endroit il y a 30 ans. Je ne savais pas que cela me donnerait les souvenirs d’une vie. Tant de gens formidables ont franchi ces portes. Et tant d’amitiés se sont formées. Merci pour les souvenirs. «

Son ancien coéquipier, l’ancien capitaine Steven Gerrard, a partagé un lot de vieilles photos, chacune se rapportant à son propre souvenir Melwood – comme la fois où il est allé faire du jogging avec Glen Johnson.

Jamie Carragher a fait de même, ajoutant que bien que Liverpool soit en train de monter les bâtons, l’esprit de leur ancienne base d’entraînement ne quittera jamais Liverpool.

Melwood est parti mais pas oublié! #melwood #Liverpool pic.twitter.com/pbtSw7QS9S – Jamie Carragher (@ Carra23) 9 novembre 2020

Ian Rush a fouillé dans les archives pour partager de merveilleuses images de la vieille garde vaquant à ses occupations – lui-même, Kenny Dalglish, Bob Paisley, Ronnie Moranh et Bill Shankly.

Comme à la maison ❤️ #Melwood pic.twitter.com/rYF94uoUvo – Ian Rush MBE (@ Ian_Rush9) 9 novembre 2020

La présence de Shankly était et est profondément ressentie à Melwood, le patron emblématique de Liverpool ayant complètement révolutionné l’endroit à son arrivée en 1959.

Décrit dans ses propres mots comme un « désert désolé », Shankly s’est donné pour priorité de réviser et de moderniser les installations d’entraînement alors délabrées des Reds, en les remodelant en une base d’opérations digne d’un club avec des aspirations de championnat.

L’Ecossais a fait exactement cela, les travaux commençant presque immédiatement sur le pavillon central, le gymnase et les terrains. Shankly et les « Bootroom Boys » (son équipe légendaire d’entraîneurs et de personnel d’arrière-salle qui comprenait les deux prochains managers du club) ont rapidement transformé les Reds, qui étaient aussi-rans, en titans conquérants l’Europe dans les années qui ont suivi.

En effet, la vision de Shankly d’une «maison de pointe» est restée en place jusqu’en 2000, lorsque Melwood a été réaménagé et modernisé une fois de plus par Gerard Houllier.

Et voilà, encore deux décennies plus tard, le Liverpool Football Club progresse de plus en plus – à 10 milles de Kirby, pour être précis – pour commencer un tout nouveau chapitre.

Le nouveau centre de formation AXA du club est la quintessence de l’état de l’art, construit sur un terrain de huit acres et comprenant trois terrains de taille normale, diverses zones d’échauffement, un terrain intérieur de grande taille, des piscines, un complexe d’hydrothérapie et suite de rééducation de pointe.

L’ensemble du complexe est également aussi écologique que possible, avec une attention particulière portée à un système d’irrigation de terrain entièrement autosuffisant et autosuffisant – évitant ainsi le besoin d’utiliser l’eau du réseau. Selon les propres faits et chiffres du club, environ 2,5 tonnes de semences d’herbe ont été cousues, ce qui fait des terrains 97% d’herbe naturelle.

Cette nouvelle époque courageuse d’excellence sur le terrain d’entraînement se traduira-t-elle par un succès supplémentaire sur le terrain pour les Reds? Eh bien, l’histoire fournit certainement un précédent.