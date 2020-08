TURIN. Hier, le nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, a présenté ses idées et les différentes étapes à mettre en œuvre en vue de la prochaine saison sportive, qui verra à nouveau les bianconeri se battre pour tous les buts possibles en Italie et en Europe.

NOUVELLE MENTALITÉ

Le Maître a été très clair: « Je veux apporter un peu d’enthousiasme, ce qui a peut-être fait défaut dans la dernière période. Je veux un football proactif, avec une maîtrise du jeu. J’ai dit rapidement deux choses aux gars lors de la première séance d’entraînement: je veux toujours avoir le ballon et, quand il se perd, je veux le récupérer rapidement. Ces concepts doivent être clairs et nous devons travailler avec eux à chaque session de formation, mais ce sont deux choses auxquelles je crois ».

LE POINT AU MILIEU DE TERRAIN

Pour mettre en œuvre l’idée de jeu susmentionnée, un milieu de terrain avec des caractéristiques différentes de celles du passé récent sera sans aucun doute nécessaire. Arrivés à Arthur, dont le nouvel entraîneur de la Juventus a bien parlé lors de la conférence de presse, Bentancur et Rabiot devraient également rester parmi les vétérans de la saison dernière. Adieu ratifié pour Matuidi, probablement aussi Khedira et Ramsey sauf pour les renversements sur le marché. Kulusevski? Le rôle du Suédois devrait être celui du troisième carré offensif aux côtés de Ronaldo et Dybala, son inclusion dans la médiane n’est possible qu’en cas d’urgence comme cela pourrait arriver pour Bernardeschi, s’il restait.

COUP DOUBLE

Après avoir constaté tout cela, à ce jour les bianconeri travaillent sur au moins deux renforts en milieu de terrain, et les profils semblent émerger clairement dans les derniers jours du marché. Le premier est Manuel Locatelli, dont nous avons longuement discuté ces derniers jours avec Sassuolo, une opération difficile mais pas impossible compte tenu des demandes du neroverdi. 25 millions d’euros comme point de départ, avec les bianconeri qui pourraient insérer divers homologues techniques dont Pjaca, Nicolussi Caviglia ou le tout nouveau Felix Correia, un achat de 10 millions à City. L’accord avec la classe 1998 ne devrait pas être particulièrement compliqué étant donné les « seuls » 700 mille euros nets par saison. Le deuxième nom est celui de Houssem Aouar, une autre promotion de 98 qui s’est démarquée cette année avec le maillot lyonnais, mais dont le prix a beaucoup augmenté ces derniers mois. Depuis la France, Le10Sport fait état d’une préférence du Franco-Algérien pour la Juve, également en raison de la présence de l’idole Ronaldo, mais les traces d’Arsenal, du PSG et de Manchester City restent vivantes. Base d’enchères fixée à 65-70 millions d’euros, les Français les aimeraient tous immédiatement, tandis que les Bianconeri visent un prêt onéreux avec obligation de remboursement entre deux saisons à un montant convenu.