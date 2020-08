NYON (SVI). Amèrement terminé le trajet Des champions du Juventus cette année, les bianconeri ont été éliminés par Lyon malgré la super performance de Cristiano Ronaldo dans le match retour, deux buts pour les Portugais. Un seul des deux buts, le deuxième, a été décerné par des fans de toute l’Europe comme la meilleure réalisation de toute la compétition.

PODIUM BIANCONERO

Les observateurs techniques de l’UEFA annonceront le top dix officiel des meilleurs buts de la saison, mais les lecteurs d’UEFA.com ont également eu leur mot à dire, choisissant leur but favori parmi les dix buts votés de la semaine en UEFA Champions League 2019/20 . Le grand tir à longue portée de Ronaldo contre Lyon a été le but le plus voté. Sur le podium on retrouve également le but de Marcel Sabitzer de Leipzig et celui d’un autre joueur de la Juventus, Juan Cuadrado.

VOICI LE CLASSEMENT COMPLET

1. Cristiano Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2e but)

07/08/20: deuxième tour des huitièmes de finale

2. Marcel Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

23/10/19: troisième jour

3. Juan Cuadrado, Atlético – Juventus 2-2

18/09/19: premier jour

4. Luis Suárez, Barcelone 2-1 Inter (1er but)

02/10/19: deuxième jour

5. Serge Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1er but)

19/08/20: demi-finale

Autres candidats

Maxwel Cornet, Man City – Lyon 1-3

15/08/20: quarts de finale

Erling Braut Haaland, Dortmund 2-1 Paris (2e but)

18/02/20: premier huitièmes de finale à élimination directe

Dani Olmo, Dinamo Zagreb 1-4 Man City

11/12/19: sixième jour

Lautaro Martínez, Slavia Praha – Inter 1-3 (2e but)

27/11/19: cinquième jour

Douglas Costa, Lokomotiv Moskva 1-2 Juventus

06/11/19: quatrième jour

Ph Juventus, Ronaldo vs Lyon