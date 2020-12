17 h 45 HE

Rob DawsonCorrespondant

Paul Pogba dit qu’il est «à 1000%» engagé à Manchester United mais a refusé de nier les commentaires de son agent selon lesquels il voulait quitter Old Trafford.

L’avenir de Pogba fait l’objet d’un examen minutieux depuis que son représentant, Mino Raiola, a déclaré qu’il était mécontent du club et qu’il voulait déménager.

– Ogden: le tirage au sort du Derby montre que City manque de punch

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier d’initiés: Ozil regarde MLS; ramer sur un sandwich « honteux »

Le Français a commencé le match nul 0-0 avec Manchester City samedi et a ensuite posté sur Instagram pour insister sur le fait qu’il avait été « clair » avec United sur ses plans.

Pogba a écrit: « Je me suis toujours battu et je me battrai toujours pour Manchester United, mes coéquipiers et les fans.

jouer

0:58

Mark Ogden n’a pas été surpris de voir l’agent de Paul Pogba Mino Raiola pousser pour une sortie de United.

« Bla bla n’est pas important. L’avenir est loin, c’est aujourd’hui ce qui compte et je suis impliqué à 1000%! »

« Toujours forts ensemble. Tout a été clair entre le club et moi et cela ne changera jamais.

« Quand vous ne savez pas ce qui se passe à l’intérieur, ne parlez pas. »