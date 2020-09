POMIGLIANO D’ARCO (NA). Fin juillet, la fumée blanche avec Pomigliano, l’attaquant Michele Mosca il a trouvé un accord avec les grenades pour la prochaine saison sportive en Excellence. Un véritable blitz des marchands pomiglianais, qui ont arraché le garçon à plusieurs concurrents, un surtout aux Mariglianais qui, entre-temps, se tournaient vers Malafronte.

PRODUCTION

Selon notre rédaction, l’attaquant né en 1994, fraîchement sorti d’une saison divisée en deux entre Afragolese et Real Poggiomarino en Excellence où il a marqué 9 buts (6 avec les Poggiomarinesi et 3 avec les rossoblu eds), serait désormais libre de se marier ailleurs vu que le lien avec la grenade a été dissous. Dans ces premiers stades, on comprend que 4-5 clubs de la première ligue amateur régionale ont déjà contacté le garçon, qui ces dernières saisons aux couleurs de Sant’Agnello (14 buts en Excellence nd) et Vico Equense (18 buts en Promotion ndlr) a s’est avéré avoir plusieurs buts dans les jambes. Dans les prochains jours, il pourrait y avoir une accélération décisive, un bombardier est de retour sur le marché et a hâte de trouver une nouvelle place.

Pomigliano, Michele Mosca