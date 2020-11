Mikel Arteta est le modèle même d’un manager moderne: habillé à la mode avec pas un cheveu à sa place, un homme avec un plan pour chaque occasion Arsenal. Pour tout le monde, il ressemble au nouveau Pep Guardiola, son mentor à Manchester City. Même intensité, même recherche de perfection. Mais après avoir remporté à la fois la FA Cup et le Community Shield au cours de ses neuf premiers mois avec les Gunners, des doutes commencent à se faire jour dans la mesure où la médecine Arteta ne peut, après tout, fournir le remède instantané aux fans d’Arsenal envisagé. Bref, la lune de miel est peut-être terminée.

Jusqu’à présent cette saison, Arsenal en a remporté quatre et en a perdu quatre en Premier League, ce qui les laisse trois points plus mauvais que lorsque Unai Emery était aux commandes de cette dernière saison. Ce n’est pas le début qu’Arteta avait en tête car il vise les quatre premiers et se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine. Arteta lui-même a admis que les Gunners « ont un long chemin à parcourir ».

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Il semblait que l’équipe commençait vraiment à cliquer, en particulier après qu’un affichage tactiquement intelligent lors d’une victoire 1-0 à Manchester United le 1er novembre a mis fin à une attente de cinq ans pour une victoire à l’extérieur contre un club des Big Six. Pourtant, à peine une semaine plus tard, les joueurs d’Arteta avaient l’air fatigués et désemparés face à une démonstration passionnante d’Aston Villa, qui a remporté une victoire 3-0 à l’Emirates Stadium.

En effet, l’affichage mou était une copie presque conforme du match à domicile précédent, lorsque Leicester City s’est assis contre une attaque largement édentée et a remporté les trois points avec un but d’échappée de Jamie Vardy vers la fin.

2 Liés

Dans les deux jeux, il semblait souvent que vous pouviez lire un chapitre d’un livre pendant le temps qu’il fallait à Arsenal pour construire une attaque. Tant de passes, si peu de passes incisives. L’équipe réalise en moyenne moins de neuf tirs par match, l’une des pires sorties de la Premier League.

Parfois, l’équipe a regardé comme entraîneur comme si les joueurs essayaient de se souvenir de toutes les lignes de l’intrigue tactique tracée par un manager qui pourrait avoir besoin de donner plus de liberté à ses joueurs. Un facteur X manque pour le moment.

En particulier, la forme du capitaine et attaquant vedette, Pierre-Emerick Aubameyang, est préoccupante depuis qu’il a signé un nouvel accord lucratif de trois ans d’une valeur d’environ 55 millions de livres sterling. L’année dernière, il a marqué 22 buts, le plaçant deuxième derrière Jamie Vardy pour le Soulier d’Or de la Premier League. Cette saison? Aubameyang en compte deux en championnat, dont l’un vient du point de penalty. Pour aggraver les choses, il n’a pas encore marqué à domicile non plus.

Il n’y a aucun doute sur la qualité d’Aubamayang. Il a dépassé 25 buts toutes compétitions confondues au cours des six dernières saisons, mais pour le moment, il coupe la figure d’une âme perdue à gauche de l’attaque. Le passage à un rôle plus central pourrait-il porter ses fruits?

Aubameyang n’a pas été aidé par une ligne d’approvisionnement faible, la nouvelle recrue Willian ayant du mal à avoir un impact et Alexandre Lacazette a également regardé le rythme, sans but lors de ses six dernières apparitions. L’international gabonais, dont les cinq buts ont aidé à vaincre Manchester City, Chelsea et Liverpool cet été, l’a fait avec l’équipe assise et contrant rapidement. Mais dans les matchs où Arsenal a dû jouer aux avant-postes cette saison, il a été incapable de prospérer.

Mikel Arteta a remporté deux trophées depuis qu’il a pris la direction d’Arsenal, mais un manque de cohérence laisse encore des questions quant à savoir s’il est l’homme pour redresser Arsenal. Photo par Andy Rain / PA Images via .

Le milieu de terrain a un nouveau look avec 45 millions de livres sterling Thomas Partey et un renaissant Mohamed Elneny préféré au duo vainqueur de la coupe de Granit Xhaka et Dani Ceballos lors des deux derniers matchs de championnat. Mais de ces quatre, la pression est sur Ceballos pour être le sélecteur de passes qui peut débloquer une défense, et c’est un autre qui n’a pas vraiment tiré jusqu’à présent.

Bien sûr, Arsenal a un créateur vainqueur de la Coupe du monde dans ses livres à Mesut Ozil, qui a essentiellement été envoyé dans une version footballistique de la Sibérie par Arteta pour des raisons qui n’ont pas été entièrement expliquées. Ozil n’a pas lancé de ballon pour le club depuis mars, malgré son salaire de 350000 £ par semaine.

Mais l’idée s’est produite plus d’une fois en regardant les difficultés des deux derniers matchs à domicile: le savoir-faire d’Ozil et sa capacité à trouver une balle finale tueur auraient-ils fait une différence? Certes, son inactivité rend presque impossible son déchargement. Qui paiera les salaires les plus élevés pour un joueur avec 10 mois de rouille à perdre au mercato de janvier?

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Un milieu offensif qui a joué et marqué lors des deux derniers matchs d’Europe est Joe Willock, mais il ne peut même pas faire le banc en Premier League. Arteta pourrait repenser celui-là si son attaque continue à avoir des ratés. L’attaquant Eddie Nketiah et le récent débutant adolescent anglais Bukayo Saka sont d’autres raisons de croire que la forme d’Arsenal peut reprendre.

La défense avait semblé assez solide, avec la nouvelle signature athlétique Gabriel performant, jusqu’à ce que Jack Grealish et Ross Barkley séparent Arsenal.

Mais il y a un autre problème ici: Arsenal avait-il raison de vendre son gardien primé Emiliano Martinez à Aston Villa pour une somme modique d’environ 20 millions de livres sterling? Martinez a semblé un peu sensationnel après avoir remplacé Bernd Leno, blessé, après le redémarrage de juin. Il a joué avec brio dans les deux triomphes d’été d’Arsenal et a été choisi avant un Leno en forme pour jouer contre Liverpool dans le Community Shield. C’était son dernier match pour les Gunners. Tout cela est assez étrange.

La prochaine étape pour Arsenal est un voyage à Leeds, dont le style d’attaque gung-ho pourrait jouer entre leurs mains, leur permettant de s’épanouir pendant la pause. C’est une opportunité idéale pour gagner et changer l’ambiance incertaine sur la direction que prend la saison. La cote de popularité d’Arteta était hors des charts avec les fans des Gunners au début de la campagne. Il ne saura que trop bien à quelle vitesse la poussière d’étoiles peut être emportée si ce grand club continue de languir au milieu de la table.