Colombiens à l’étranger

Pour quitter l’âme! Arias définit sa continuité avec Trippier et Vrsaljko

Christian Felipe Amezquita Ortiz

02 septembre 2020, 22h54

L’Atlético de Madrid reprend l’entraînement et l’un des arrières droits doit partir.

L’Atlético de Madrid reprendra l’entraînement le 4 septembre et il y a plusieurs situations que l’entraîneur Diego Pablo Simeone doit corriger, principalement en termes de départs et d’arrivées.

En ce sens, la position d’arrière droit est surpeuplée, c’est pourquoi Simeone devra prendre une décision drastique: ordonner le départ de Santiago Arias, Kieran Trippier et Šime Vrsaljko.

Avant la pandémie, tout semblait indiquer que la cible serait le défenseur colombien; il n’a pas beaucoup joué, il était le troisième en lice et l’intérêt des autres équipes était indéniable. La parate a fini par profiter à Arias, Simeone l’a fait tourner avec Trippier et lui a valu le heads-up. Pendant que Vrsaljko se remettait d’une opération.

Eh bien, maintenant les paris sur un point de sortie possible pour le joueur croate. Sa condition physique n’est pas la meilleure et donc la pré-saison lui coûtera beaucoup plus cher, une situation qui mettra ses collègues en position d’avantage.

Bien sûr, il convient de préciser que Trippier continue de peindre comme la lettre principale de Simeone, une situation qui ferait réfléchir Arias. Même l’ex-Equidad a été testé par Napoli (l’équipe de David Ospina) et Everton (qui a James et Mina), c’est pourquoi dans ce sens il a plus de «copines» que Vrsaljko lui-même.

Pour l’instant, tout semble indiquer que le tandem Arias-Trippier sera l’élu. Situation conditionnée aux offres futures.