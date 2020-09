De manière générale, le football allemand est un miroir fiable du style le plus efficace et le plus efficace de la journée, ce qui a signifié beaucoup de choses différentes au fil des ans. Dans les années 1970, cela signifiait construire à l’arrière et jouer une approximation du football total néerlandais, mais avec un peu plus de physique et de contre-attaque. Cette approche, et l’habileté d’un autre monde de joueurs comme Franz Beckenbauer et Gerd Muller, ont conduit à un championnat d’Europe en 1972, un titre de Coupe du monde en 1974 et une apparition en finale européenne en 1976 pour l’Allemagne (plus trois titres consécutifs de Coupe d’Europe pour le Bayern Munich) .

Dans les années 1980, cela signifiait quelque chose de beaucoup plus cynique. Malgré un manque de puissance de star similaire, les Allemands ont terminé troisième au pire dans sept des neuf tournois d’Europe et de Coupe du monde de 1980 à 1996, et pendant la majeure partie de cette course, leur jeu a été marqué par de graves fautes et un niveau de pragmatisme que même leur Les voisins italiens n’étaient pas sûrs.

Lorsque ce style s’est avéré dépassé dans les années 1990 – en bref, lorsque tout le monde a cessé d’utiliser une balayeuse et a commencé à compter davantage sur la possession, la vitesse et la finesse – l’Allemagne a commencé à paraître fatiguée et vieille. Et au début des années 2000, le pays dans son ensemble semblait revenir à la planche à dessin.

Ce avec quoi il a émergé a profité à l’ensemble du monde du football. Et c’est quelque chose dont vous pourrez profiter sur ESPN + pendant toute la saison à venir aux États-Unis

L’Allemagne, au cours de la dernière décennie et du changement, s’est chargée d’un style de jeu merveilleusement optimiste. Cela fonctionne aussi. L’équipe nationale a terminé à la troisième place au pire dans six tournois majeurs consécutifs de 2006 à 2016. Jurgen Klopp a perfectionné son Gegenpressing approche au Borussia Dortmund au tournant de la décennie, a presque conquis l’Europe avec lui, puis a finalement fait exactement cela à Liverpool à la fin de la décennie.

Le Bayern Munich a été frappé à plusieurs reprises par le BVB de Klopp, adapté avec sa propre pression et son style de possession élevé avant de remporter les ligues des champions 2013 et 2020 (et tous les titres de Bundesliga entre les deux). L’équipe nationale avait l’air de nouveau fatiguée et vieille en 2018, mais le pays et sa ligue locale avaient mis la barre très haute pour que d’autres pays tentent de dégager malgré tout.

Regarder la Bundesliga en 2020, c’est regarder le football apparemment sans que le ballon ne s’arrête jamais au milieu de terrain. Une équipe se met dans une position décente pour marquer, puis – pouf! – le ballon est en position de but à l’autre bout. Si vous ne me croyez pas, croyez les chiffres.

– Sept équipes de Bundesliga ont marqué en moyenne au moins 1,85 buts attendus (XG) par match en 2019-20. Une seule autre ligue européenne des Big Five – la Serie A italienne – comptait plus de trois équipes de ce type

– Quatorze équipes de Bundesliga ont marqué en moyenne plus de trois buts combinés (pour et contre) par match. La Serie A était la seule autre ligue avec plus de trois

– Dix équipes de Bundesliga ont créé au moins 10 occasions par match ou en moyenne au moins cinq tirs cadrés. La Serie A était la seule autre ligue avec plus de cinq dans les deux catégories

– Ce sont aussi de bons coups: neuf équipes de Bundesliga ont en moyenne au moins 0,13 XG par coup. La Premier League et la Liga étaient les suivantes avec six chacune. Le volume tout aussi élevé en Serie A? Zéro

– Treize équipes de Bundesliga ont en moyenne plus de 99 possessions par match. La Ligue 1 française était la seule autre avec plus de trois

La Bundesliga a établi un idéalisme auquel les autres ligues ne peuvent qu’aspirer. Les prix des billets restent favorables à la classe moyenne, le jeu est ambitieux et parfois risqué, et lorsqu’un club a un jeune talent brillant – sur la liste ou le personnel d’entraîneurs – ils les mettent au travail. Le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, a 33 ans et vient de mener l’équipe en demi-finale de la Ligue des champions. Et même s’il ne peut pas se permettre de garder Nagelsmann, il y a de fortes chances que les décideurs de votre club préféré regardent le football allemand pour trouver à la fois leur prochain entraîneur et la prochaine grande signature.

La domination du Bayern Munich sur la Bundesliga dément la nature compétitive de l’élite allemande. Photo de KAI PFAFFENBACH / POOL / . via .

La ligue a perdu Timo Werner du RB Leipzig, Kai Havertz du Bayer Leverkusen, Achraf Hakimi du Borussia Dortmund (via un prêt) et Weston McKennie de Schalke 044 cet été, et il encore possède plus de jeunes talents que toute autre ligue. BVB a toujours Erling Haaland, Jadon Sancho (pour le moment), Gio Reyna, Jude Bellingham et Dan-Axel Zagadou.

RB Leipzig a toujours Christopher Nkunku, Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Dani Olmo et Tyler Adams. Le Bayern a toujours Alphonso Davies et Tanguy Nianzou. Schalke a toujours Suat Serdar. Et ainsi de suite.

La ligue a en effet un petit problème avec le Bayern Munich en ce moment, les géants bavarois ayant remporté la ligue huit années consécutives, mais en toute honnêteté, L’Europe  a aussi un problème avec le Bayern en ce moment. Les champions de Bundesliga n’ont pas perdu un seul point en atteignant le titre de la Ligue des champions 2020, remportant tous leurs 11 matchs avec un avantage de 43-8.

Vous savez que les fans allemands l’ont bien quand vous voyez à quel point ils se battront pour garder ce qu’ils ont. Ils font rage contre des clubs avec un semblant d’influence Sugar Daddy, comme RB Leipzig ou TSG Hoffenheim. Ils protègent avec véhémence leur règle des 50 + 1, qui maintient l’influence de l’entreprise sous contrôle (mais crée aussi parfois des situations ingérables de «trop de cuisiniers»). Ils n’apprécient pas que leurs parties soient déplacées du samedi à 15 heures

Cela retient la ligue dans une certaine mesure – des prix plus élevés des billets et plus de remaniement des horaires pour la télévision signifient plus d’argent, après tout, et un papa de sucre pourrait faire des merveilles pour des clubs comme Hambourg (coincé en deuxième division en raison d’un drame constant dans les coulisses) , Hertha Berlin ou n’importe quel club berlinois d’ailleurs. Mais la ligue comptait toujours deux demi-finalistes de la Ligue des champions en août et compte, selon EloFootball.com, quatre des 20 meilleures équipes d’Europe. Et lorsque les fans seront autorisés à retourner dans les gradins, vous assisterez à certaines des rivalités les plus intenses du sport: BVB vs. Schalke, Borussia Monchengladbach vs. 1. FC Cologne, Bayern Munich vs. fondamentalement tout le monde.

La Bundesliga revendique l’intensité, l’optimisme et beaucoup d’attaques verticales. Aimez-le et il vous aimera en retour.