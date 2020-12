Dans moins de quatre semaines, à moins de repenser ou de prolonger, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne et l’impact s’étendra au football. Par exemple, dans le cadre de l’UE, la Premier League ne pouvait pas imposer de restrictions à l’embauche d’étrangers au sein de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE). Désormais, il peut se fixer les règles de son choix, sous réserve de l’approbation de la Football Association (FA) et, bien sûr, du gouvernement britannique.

Mardi, après des mois de négociations, la FA, la Premier League et la Football League ont dévoilé un nouveau cadre de réglementation pour régir l’ère post-Brexit. Ils couvrent les matchs masculins et féminins et ne se limitent pas aux joueurs, mais fournissent également des directives aux managers, aux entraîneurs adjoints, aux directeurs de football et aux responsables de la performance. Fondamentalement, les visas de travail seront délivrés sur la base d’un système de points, qui tient compte des apparences en club et internationales, de l’âge et de la qualité de la ligue à partir de laquelle un joueur rejoint. C’est un principe similaire pour les positions non jouantes.

L’idée est d’aider à développer davantage le jeu en Angleterre, en limitant l’accès aux meilleurs et aux plus brillants. En réalité, il s’agit probablement d’un très gros hamburger sans rien, avec une cuillerée de postures et de politique superposées. La plupart des règlements ont peu d’effet et, pour ceux qui le font, il existe un «comité des exceptions» pratique qui, si les comités d’appel en vertu des anciennes règles sur les permis de travail sont quelque chose à faire, sera plus proche d’un comité «d’approbation». Oh, et en plus de cela, pratiquement tous les acteurs européens déjà présents au Royaume-Uni bénéficieront de droits acquis, de sorte que la plupart des effets de ces réglementations ne se feront pas sentir avant plusieurs années – à ce moment-là, il pourrait y avoir un tas de des règles entièrement nouvelles.

C’est un peu négatif … Quel est le changement le plus important?

Le plus grand changement n’a rien à voir avec la nouvelle réglementation, mais est un résultat naturel du Brexit. À de très rares exceptions près, la FIFA interdit le transfert de joueurs mineurs d’un pays à un autre. Ce n’est autorisé que si le joueur réside près d’une frontière terrestre (et que le club auquel il rejoint est à moins de 30 miles) ou si ses parents déménagent pour des « raisons légitimes non liées au football » ou si le déménagement est dans l’EEE des 30 pays, ce qui le Royaume-Uni partira à compter du 1er janvier 2021.

Si la règle avait été en place plus tôt, des joueurs comme Paul Pogba (la première fois), Cesc Fabregas ou Gerard Pique n’auraient pas pu venir en Premier League. Mais, en fait, les transferts de mineurs à travers les frontières sont de toute façon de plus en plus rares; ils se produisaient généralement parce que les clubs exploitaient une faille. Étant donné que dans la plupart des pays, vous ne pouvez pas signer de contrat professionnel avant d’avoir 16 ou 17 ans, ils attendaient le 16e ou 17e anniversaire d’un enfant et le signeraient en tant qu’agent libre, ne payant qu’une compensation minime à son ancien club. Cela n’arrive plus vraiment beaucoup.

De plus, il existe des solutions de contournement.

Comme ça?

Vous pouvez conclure un accord avec son club, signer le joueur et le laisser en prêt jusqu’à ses 18 ans. Ou vous pouvez utiliser un «club de bridge», une équipe au sein de l’EEE qui signe le joueur en votre nom et le fait ensuite passer lorsqu’il devient majeur. Certains clubs anglais ont des partenariats avec des clubs de l’EEE, d’autres (comme Watford ou Manchester City) ont des actionnaires communs. Cela peut vous coûter un peu plus cher, mais vous pouvez le contourner.

L’impact le plus significatif pourrait être ressenti par les clubs qui effectuent de nombreux repérages en République d’Irlande. Traditionnellement, un certain nombre de joueurs irlandais rejoignent les académies anglaises à l’âge de 16 ans et y terminent leur développement. Maintenant, c’est plus difficile.

Qu’en est-il du système de points? Cela ne garantira-t-il pas un contrôle de qualité sur les joueurs qui entrent?

Pour commencer, la réglementation est assez généreuse. La grande majorité des joueurs qui ont signé pour des clubs de Premier League au cours des quatre ou cinq dernières années auraient rempli les critères. Et, comme je l’ai dit, pour ceux qui ne le font pas, il y a le panneau des exceptions.

OK, mais qu’en est-il des managers? J’ai lu que Manchester United n’aurait pas été en mesure d’embaucher Ole Gunnar Solskjaer, par exemple.

Plus précisément, il n’aurait pas satisfait aux critères, mais, encore une fois, je vous renvoie au groupe des exceptions. Nous ne savons pas ce qu’ils auraient fait, mais je trouverais extraordinaire s’ils avaient le courage intestinal d’aller à Manchester United – un club qui génère des revenus considérables pour la ligue et le football anglais dans son ensemble – et dire les embaucher ou non. C’est leur argent. La même chose, franchement, s’applique à toutes ces exigences pour les entraîneurs adjoints, les directeurs de football et les directeurs de performance (quoi que ce soit). Et même dans le scénario extrêmement improbable où le panneau des exceptions dit «non», rien n’empêche le lionceau d’embaucher une figure de proue pour le rôle et de payer le type qu’il veut en tant que consultant. Cela arrivait tout le temps quand il y avait des règles strictes exigeant des qualifications d’entraîneur et qu’un club voulait un gars qui ne les avait pas encore obtenus.

La Premier League sera soumise à la réglementation post-Brexit à partir de janvier. Visionhaus

Le nombre de joueurs étrangers de moins de 21 ans qu’un club peut signer est limité. C’est certainement important?

C’est peut-être la plus grosse blague de toutes. La limite est de six par saison. Savez-vous combien de joueurs étrangers âgés de 18 à 21 ans les Big Six de la Premier League ont signé pendant toute la campagne 2019-20? Trois: William Saliba et Gabriel Martinelli à Arsenal et Pedro Porro à Manchester City.

Vous supposez que la limite a été introduite en pensant que, étant donné que les clubs ne peuvent plus signer les moins de 18 ans de l’étranger, ils vont soudainement essayer d’accumuler les moins de 21 ans. Mais cela n’a pas vraiment de sens, car ce n’est pas comme s’ils importaient des bateaux de moins de 18 ans. L’année dernière, les Big Six ont signé un grand total de 16 moins de 18 ans de l’étranger. Chuck dans le groupe des 18 à 21 ans et cela vous en prend 19. Alors pourquoi mettre un plafond de six dans une catégorie où les six plus grands clubs – et les plus actifs – n’ont signé que 3,1 la saison dernière?

Il semble que ces restrictions ne soient pas du tout des restrictions. Les clubs de Premier League peuvent toujours faire exactement ce qu’ils veulent. Alors à quoi ça sert?

Tu as raison. Et la Premier League peut faire ce qu’elle veut car, en fin de compte, elle a tout le pouvoir. Ils conduisent le football anglais d’élite, pas la Football Association. Mais, hé, ils ont dû trouver quelque chose et ils ne voulaient pas que la FA perde complètement la face, ils ont donc élaboré un tas de règles largement non pertinentes.

Et, pour être honnête, au fond, je pense que la FA était d’accord avec ça et pas seulement parce qu’elle n’était pas humiliée.

Comment?

Parce que les gens les plus intelligents de la FA savent que les marchés et la concurrence fonctionnent et que les quotas ne fonctionnent généralement pas. L’Angleterre a la meilleure récolte de jeunes joueurs qu’elle ait eue depuis des années. Au niveau U21, ils se sont qualifiés pour les sept derniers championnats d’Europe. Avant cela, ils ne s’étaient qualifiés que pour deux des neuf précédents. Ils ont atteint cinq des sept dernières Coupes du monde U20. Avant cela, c’était trois sur six. Ils se sont qualifiés pour quatre des sept dernières Coupes du monde des moins de 17 ans, devenant champions du monde en 2017. Avant 2007, ils ne s’étaient même jamais qualifiés pour une.

Comment l’Angleterre a-t-elle produit tous ces jeunes surdoués? En ayant des installations de formation de classe mondiale et un coaching de classe mondiale. Cela coûte de l’argent et une grande partie de la note a été reprise par les clubs de Premier League, qui ont connu un franc succès au cours des deux dernières décennies. Être capable de jouer et de s’entraîner contre plus des meilleurs du monde a rendu les joueurs anglais meilleurs.

La FA le sait et elle ne veut pas perdre cet avantage concurrentiel. Ils ont donc fait semblant de faire quelque chose avec leurs nouveaux règlements, mais en fait, ils ne font que préserver en grande partie le statu quo. Ce qui, bien sûr, convient parfaitement à la Premier League.

Alors oui, pour citer le Barde: « Beaucoup de bruit pour rien. »