Qu’ont en commun Cristiano Ronaldo, Christian Pulisic, Ansu Fati, Trent Alexander-Arnold et Joshua Kimmich? En plus d’être parmi les plus grands noms du football mondial, ils ont tous subi des blessures qui les ont empêchés ou susceptibles de manquer la pause internationale de cette semaine.

Nous y sommes, deux mois après le début de la saison 2020-21 début novembre, et les joueurs ont déjà du mal à suivre le rythme de la charge de travail incessante – selon ., blessures musculaires en Premier League au cours des cinq premières semaines de la saison. étaient en hausse de 42% sur la même étape lors de la campagne précédente.

Plutôt que d’avoir à jouer à des matchs internationaux cette semaine, les joueurs ont vraiment besoin de repos.

Certains obtiendront exactement cela, avec plusieurs clubs de Serie A empêchant leurs joueurs de partir en mission internationale en raison de problèmes de COVID-19 et d’une épidémie inquiétante au Danemark, ce qui laisse espérer que tous les joueurs danois étrangers ne pourront pas rentrer chez eux sans avoir à entrer en quarantaine.

Mais pour les autres, les internationaux continueront et les joueurs de premier plan devront jouer à nouveau.

Ronaldo, qui a boité du match nul 1-1 de la Juventus avec la Lazio dimanche en raison d’une blessure à la cheville, pourrait encore se présenter pour le triple en-tête du Portugal contre Andorre, la France et la Croatie, tandis que Pulisic a été nommé dans l’équipe de 24 joueurs de Gregg Berhalter pour les États-Unis. Les deux matchs des États contre le Pays de Galles et le Panama, malgré la mise à l’écart de l’attaquant de Chelsea depuis fin octobre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Mais Ansu (genou), Alexander-Arnold (mollet) et Kimmich (genou) seront tous absents lorsque leurs équipes internationales joueront cette semaine et il y en a beaucoup d’autres qui ont subi des blessures au cours d’une saison qui a été encombrée comme jamais auparavant en raison de la liste des appareils touchés par la pandémie COVID-19.

ESPN a rapporté cet été que les meilleurs joueurs de football feraient face à un test sans précédent de leur endurance cette saison, certains n’ayant pas plus de deux semaines de repos dans une campagne de 13 mois de juin 2020 à juillet 2021, en raison de la saison dernière ne se terminant pas avant la mi -Août et le nouveau début septembre.

Les managers ont exprimé leurs inquiétudes quant aux exigences imposées aux joueurs, qui ont vu le calendrier des matches d’avant Noël rempli de deux pauses internationales à triple tête et de six jours de match en Ligue des champions et en Ligue Europa – le tout entassé sur une période de huit semaines. .

Cela a toujours été difficile cette saison, la deuxième moitié de la campagne ayant également vu des listes de matches plus occupées que d’habitude. Et en Angleterre, la trêve hivernale de deux semaines introduite la saison dernière ne se répétera pas ce trimestre avec trop de matchs pour se faufiler en peu de temps.

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a été l’un des premiers à s’exprimer sur la charge de travail – Southgate, après tout, pourrait avoir besoin que ses joueurs soient en forme et tirent tout au long de la finale retardée de l’Euro 2020 à Wembley le 11 juillet.

« Le calendrier est chargé et il a besoin de la collaboration de tout le monde pour essayer de résoudre ce problème », a déclaré Southgate en septembre. « Il est facile d’essayer de semer le désir de tout le monde dans leurs propres compétitions, mais la réalité est que les meilleurs joueurs finissent par jouer dans le plus grand nombre de matches et nous devons essayer de jouer notre rôle en termes de navigation. »

Southgate a eu raison de signaler les problèmes à venir, mais rien n’a été fait pour y remédier et les managers sont de plus en plus agités par la pression d’avoir à préparer une équipe à jouer tous les trois ou quatre jours.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a profité de sa conférence de presse d’après-match après la victoire 3-1 de samedi à Everton pour se plaindre du fait que son équipe devait jouer à 12h30 GMT samedi, après s’être rendue en Turquie pour affronter Istanbul Basaksehir mercredi soir.

« L’heure du coup d’envoi nous a fait échouer », a déclaré Solskjaer. « Nous sommes allés en Turquie, avons déjà joué beaucoup de matchs cette saison, nous sommes revenus jeudi matin et nous jouons samedi midi, c’est une pagaille absolue. Les joueurs cette saison, en ces temps, une pandémie, mentalement et physiquement c’est épuisant. »

United a été victime de l’accord télévisé de la Premier League, qui donne à BT Sport un créneau horaire samedi à 12h30 GMT. Si BT Sport choisit United, la Premier League ne peut rien y faire, même si une modification des règles, empêchant les équipes en action en Europe le mercredi de jouer dans la machine à sous tôt le samedi, serait une étape positive.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a également critiqué la liste des matches après le match nul 1-1 de son équipe à Manchester City, qui a entraîné la perte d’Alexander-Arnold, l’Allemand indiquant clairement que tout le monde – clubs et équipes nationales – souffrira. .

« Habituellement, dans une saison, nous avons tous un octobre, un novembre puis un décembre très, très difficile », a déclaré Klopp. « Cette année, octobre est comme décembre, novembre est comme décembre et décembre est toujours comme décembre. Cette intensité est vraiment difficile. On a perdu Trent [against City] et je suis sûr que Gareth Southgate ne va pas bien [with that]. Si nous continuons ainsi et que nous espérons pouvoir jouer un Euro cet été, si cela se produit, voyons qui en fera partie, quels joueurs. «

La solution la plus évidente au calendrier des matchs surchauffés aurait certainement été de suspendre la prochaine pause internationale ou, à tout le moins, de réduire la liste à un seul match.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’après avoir reporté l’Euro 2020 cet été, l’UEFA était déterminée à organiser la Ligue des Nations dans les premiers mois de la saison pour des raisons à la fois sportives et financières pour les nations en compétition.

Les rencontres internationales et les finances qu’elles génèrent sont la pierre angulaire de nombreuses associations, notamment en raison de l’argent tiré des revenus de la radiodiffusion à un moment où les foules sont réduites, voire totalement interdites, en raison de la pandémie. Mais alors que les directeurs de club peuvent supporter de perdre leurs joueurs pour des internationaux compétitifs, ce sont les matches amicaux qui suscitent tant de frustration.

Les États-Unis, n’ayant pas disputé de match international depuis février, peuvent légitimement invoquer la nécessité de profiter de cette pause, mais il est difficile de voir l’avantage du Portugal face à Andorre, l’équipe occupant la 145e place du classement mondial de la FIFA, à moins qu’elle ne l’ait été. mis en place pour aider Ronaldo (101) – s’il est en forme – à se rapprocher du record du monde d’Ali Daei de 109 buts internationaux.

Lorsque l’Angleterre a organisé un match amical de Wembley avec la Nouvelle-Zélande – classée 121 par la FIFA – pour cette semaine, des sources ont déclaré à ESPN qu’il était principalement prévu d’honorer un accord de diffusion qui nécessitait un match. Aucun jeu ne signifierait rompre les termes de l’accord télévisé et la perspective de rembourser une somme qualifiée par des sources de «sept chiffres».

La Nouvelle-Zélande s’est depuis retirée du match en raison d’inquiétudes concernant le COVID-19, mais l’Angleterre a comblé l’écart en assurant un match amical avec la République d’Irlande, plutôt que de permettre aux joueurs de Southgate de se reposer.

Avec huit mois de cette saison encore à jouer – l’Euro 2020 et la Copa America se déroulent tous deux jusqu’à la mi-juillet – la détermination de la plupart des grandes nations à jouer trois internationaux en l’espace de six jours en novembre semble absurde. Sans oublier qu’il s’agit d’un autre triplé de matches en mars, lorsque les qualifications pour la Coupe du monde 2022 commencent.

Et cela indique que plus de stars sont blessées et indisponibles lorsque la saison atteint son apogée, tant pour le club que pour le pays.