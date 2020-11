Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) organisera mardi une réunion avec les principaux administrateurs et personnalités du football anglais dans le but de définir l’avenir du jeu après le COVID-19, ont déclaré des sources à ESPN.

Le secrétaire d’État Oliver Dowden a identifié le vide de pouvoir laissé par le départ de Greg Clarke en tant que président de l’Association de football comme un moment opportun pour rassembler les parties prenantes du jeu afin d’aider à trouver une voie plus durable après des mois de négociations au rythme lent entre la Premier League, le Association anglaise de football (FA) et Ligue anglaise de football (EFL).

La réunion, intitulée «La table ronde de l’avenir du football», est conçue pour être un forum ouvert permettant aux instances dirigeantes du football d’exprimer leurs doléances et d’identifier comment elles peuvent travailler ensemble pour sauvegarder le jeu après des milliards de revenus perdus suite à la pandémie de coronavirus.

Les participants devraient inclure le directeur général de la Premier League Richard Masters, le directeur général de la FA Mark Bullingham, le président de l’EFL Rick Parry, la directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, le président du conseil consultatif et de FA Inclusion Paul Eliott, les militants anti-discrimination président de Kick It Out Sanjay Bhandari.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’ordre du jour sera déterminé au cours du week-end, mais qu’une option à discuter est la perspective d’un régulateur indépendant doté du pouvoir de servir de médiateur entre la Premier League, l’EFL et la FA.

Une enquête commandée par un groupe dirigé par l’ancien président de la FA, David Bernstein, a révélé le mois dernier que 79% des supporters de football soutiendraient une réglementation indépendante et 86% sont préoccupés par la stabilité financière à long terme des clubs et des ligues.

Des sources au sein du gouvernement et parmi les administrateurs de football estiment que l’intervention de Dowden montre le leadership requis que de nombreuses personnes ont réclamé pendant des mois de négociations au cours desquelles le jeu n’a pas réussi à convenir en interne d’un plan de sauvetage pour les clubs de la ligue inférieure qui luttent pour survivre avec des supporters toujours interdits d’assister aux matches.

Jeudi, l’EFL a convenu d’un forfait de 50 millions de livres sterling avec la Premier League pour aider les clubs de League One et League Two à survivre. Le président du DCMS, Julian Knight, a déclaré lors de l’audition de la commission parlementaire spéciale de mardi – qui a ensuite conduit à la démission de Clarke après une série de commentaires inacceptables – qu’environ 10 clubs EFL auront du mal à faire la paie ce mois-ci.

Les discussions entre la Premier League sur un accord financier séparé pour le championnat, le deuxième niveau du football anglais, se poursuivent. L’EFL avait précédemment affirmé que leurs 72 clubs auraient besoin de 250 millions de livres sterling pour s’assurer qu’ils restaient tous solvables au cours de la saison 2020-2021 si les fans ne pouvaient pas revenir en raison de la pandémie.

La réunion de mardi déterminera si une version de « Project Big Picture », une refonte importante du jeu rejetée par les clubs de Premier League le mois dernier, peut être relancée ou modifiée sous une forme ou une autre.

Le plan est une série de changements, notamment la suppression de la Coupe EFL et du bouclier communautaire, la réduction de la Premier League de 20 à 18 équipes et la redistribution d’une plus grande part des revenus de la télévision à l’EFL tout en visant à s’adapter aux propositions européennes de changements les formats actuels de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

Cependant, l’aspect le plus controversé était sans doute la suppression de la politique «un club, une voix» pour les clubs de Premier League, donnant aux équipes plus importantes plus de contrôle sur les futures décisions.

L’Association des footballeurs professionnels sera représentée ainsi que les supporters sous la forme de l’Association des supporters de football.