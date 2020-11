Les pénalités n’ont jamais été aussi importantes qu’en 2020. L’introduction de la VAR dans les meilleures ligues européennes, combinée aux révisions de la loi sur le handball, a contribué à une augmentation spectaculaire du nombre de coups de pied attribués tout au long du match.

Il y a eu 41 pénalités en 78 matches de Premier League cette saison. En comparaison, il n’y a eu que 92 récompenses dans les 380 matchs de la campagne 2019-20. Si les arbitres continuent à prendre des décisions au même rythme, cela projette un stupéfiant 195 pénalités en 2020-2021, et nulle part l’impact de plus de pénalités n’a été clair que dans l’interprétation d’un handball.

Les chiffres montrent que la réécriture de la loi sur le handball en 2019 a joué un rôle clé, sans parler de la manière dont le VAR statue sur chaque décision. La Serie A et la Liga ont immédiatement mis en œuvre la nouvelle loi, mais la Premier League a permis aux arbitres de continuer avec une approche plus détendue jusqu’à cette saison.

Une interprétation révisée de la loi sur le handball a été utilisée pour la première fois lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, qui a ensuite été utilisée par la plupart des ligues majeures en 2018-19, avec 37 pénalités accordées pour le handball en Serie A et 35 en Liga. En Angleterre, selon une interprétation plus traditionnelle, il n’y en avait que 14.

Mais les pénalités ont explosé après que le handball a été officiellement révisé dans les Lois du Jeu avant la saison 2019-20, rendant la règle beaucoup plus stricte. Il y en avait 57 en Italie et 48 en Espagne, mais seulement 20 en Premier League – encore une fois, en raison d’une interprétation plus traditionnelle.

Cependant, la FIFA a appelé à une plus grande uniformité et les arbitres de Premier League sont maintenant informés qu’ils doivent attribuer des fautes pour les handballs, quelle que soit leur intention, chaque fois qu’un joueur a rendu son corps « anormalement plus grand ». Un exemple classique de cela est venu le 8 novembre lorsque Joe Gomez a été jugé pour avoir manipulé le centre de Kevin De Bruyne alors que Liverpool faisait match nul 1-1 à Manchester City.

« C’est frustrant et je sais qu’ils ont fait une adaptation à la règle, mais à un moment donné il faut regarder le match en temps réel », Gomez après le match. « N’importe qui au ralenti peut dire: ‘Ouais, ça lui a frappé les mains’, mais juger un scénario pour ce qu’il est et ce n’est pas fait à la minute. »

Les arbitres sont également d’accord. C’est pourquoi l’IFAB (International Football Association Board) discutera d’une proposition de l’UEFA – soutenue par la Premier League – de revenir à une interprétation plus libérale de la règle du handball lorsque le comité technique se réunira le 23 novembre pour discuter des changements les lois pour 2021-2022. L’UEFA est préoccupée car la Ligue des champions reflète également la tendance: au cours des deux dernières saisons, il y a eu 12 pénalités accordées pour le handball (sur 111 au total) mais il y en a déjà eu 11 lors des trois premières journées de 2020-2021 (36 pénalités en total).

Le résultat final est que prendre des pénalités est devenu une compétence clé qui détermine de plus en plus le succès d’une équipe. Alors, comment les équipes essaient-elles d’aiguiser leurs compétences de coup de pied, qui sont les meilleurs joueurs de 12 mètres et comment sont-ils si efficaces?

Harry Kane marque un récent penalty pour Tottenham. La hausse des tirs au but en 2020-2021 a rendu l’art des pénalités à nouveau important. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Il n’y a qu’un seul homme avec lequel commencer pour discuter de l’art de prendre des pénalités dans le football anglais: Gareth Southgate. L’ancien défenseur central a raté le coup de pied décisif lors de la défaite de l’Angleterre en demi-finale de l’Euro 96 face à l’Allemagne, cimentant la pierre angulaire d’une barrière historique qu’il a ensuite tenté de briser en tant qu’entraîneur.

Peu de gens ont autant examiné la psychologie autour des pénalités que Southgate, soucieux de reprendre une équipe d’Angleterre qui a quitté les grands tournois en 1990, 1996, 1998, 2004, 2006 et 2012 en raison de leur échec de nerf de 12 mètres.

Sous la direction de Southgate, l’Angleterre a remporté sa première séance de tirs au but lors d’une Coupe du monde en battant la Colombie en huitièmes de finale il y a deux ans. C’était le point culminant d’un travail exhaustif qui comprenait la pratique des pénalités à la fin des séances d’entraînement pour reproduire la fatigue du temps supplémentaire, des instructions détaillées sur la marche jusqu’au point de penalty, une préparation mentale globale, une étude plus intensive de l’adversaire. gardiens de but et perfectionner plusieurs pénalités sous pression plutôt que de compter sur un seul coup de pied préféré.

Mais comment ce travail évolue-t-il au fil du temps? Après tout, les chiffres montrent que les preneurs les plus populaires sont désormais déployés plus souvent pour le club et le pays, laissant un réel danger de devenir prévisible dans leur approche.

« Les tireurs de pénalités réguliers effectueraient ce travail seuls, vraiment », a déclaré Southgate à ESPN la semaine dernière. « Je pense que les joueurs s’entraînent, et vous êtes toujours prêt en tant qu’entraîneurs à leur donner du temps là-dessus, mais ces preneurs réguliers ont des routines dédiées avec lesquelles ils sont à l’aise, ils savent le type de préparation qu’ils veulent subir, ils savent combien ils veulent pratiquer, ils savent comment ils veulent les pratiquer.

«Ils ont une image très claire dans leur esprit et là où nous avons essayé d’influencer la pensée des gens, c’est avec ceux qui ne prennent pas aussi régulièrement, parce que je pense que si vous commencez à jouer avec une technique qui n’a pas besoin d’être réparée, alors vous ne pouvez probablement qu’empirer les choses.

« [For] nos preneurs réguliers, nous facilitons la pratique et sommes là pour faire quelques observations, mais vraiment, nous avons des joueurs avec de très, très bons résultats pour leurs clubs – [Marcus] Rashford et [Harry] Kane en particulier – et ils continuent simplement à s’entraîner avec un autre groupe qui cherche également à prendre des pénalités avec leurs clubs, ou à les prendre moins régulièrement pour leurs clubs. Nous avons la chance d’avoir de très bons exécuteurs testamentaires de cette compétence, vraiment. «

Gareth Southgate, à gauche, a raté un penalty pour l’Angleterre en 1996, mais tente de résoudre le problème de l’équipe nationale avec des pénalités en tant que manager en 2020. Sean Dempsey – Images PA / Images PA via .

Southgate a adopté une approche médico-légale pour percer un brouillard psychologique collectif qui a laissé une génération de joueurs anglais encadrant les pénalités comme une loterie plutôt que comme une compétence exécutable, et Kane l’incarne peut-être mieux que la plupart. Le joueur de 27 ans a marqué 22 de ses 23 dernières pénalités dans toutes les compétitions et est connu pour pratiquer jusqu’à 50 tirs au but en une seule séance. Sa précision infaillible de 12 verges a été un facteur clé pour que l’Angleterre atteigne les demi-finales de la Coupe du monde 2018.

Frank Lampard faisait partie de la génération après Southgate qui a combattu les démons intérieurs du point de penalty, disputant deux tournois qui se sont terminés par des échecs en fusillade, se marquant lors de la défaite contre les quarts de finale de l’Euro 2004. Le Portugal, à manquer lors de la sortie des quarts de finale de la Coupe du monde 2006, également contre le Portugal. Pourtant, Lampard a été remarquablement cohérent au niveau des clubs, marquant 43 tentatives sur 50 en Premier League. Seul Alan Shearer (55 ans) a marqué plus dans l’histoire de la compétition.

« En fait, vous n’obtiendrez pas la meilleure réponse de ma part parce que je suis assez superstitieux en ce qui concerne les pénalités: j’étais comme preneur », a déclaré Lampard à ESPN. « Peut-être que cela faisait partie de mon processus pour les accepter. J’ai probablement adapté mon style au cours de ma carrière en fonction de la forme, si j’en manquais, de ma position, sur laquelle je me concentrais parfois beaucoup puis je m’en éloignais. .

« Parce que j’étais comme ça en tant que joueur, j’ai tendance à ne pas trop aller dans la tête des tireurs de pénalités de notre équipe. Je leur fais confiance, leur style et la façon dont ils les prennent. C’est pourquoi ils occupent ces postes. » Je les laisse continuer – je ne discuterai plus de quoi que ce soit pour aller de l’avant. «

Les joueurs doivent se fier dans une certaine mesure à leur instinct et à des schémas précédents irréfléchis en raison du travail d’analyse vidéo exhaustif effectué par les meilleurs clubs. Et avec plus de pénalités accordées, il y a plus de preuves disponibles.

Le gardien de but de Watford Ben Foster a sauvé un penalty contre Blackburn dans le championnat le 21 octobre et il a expliqué à ESPN comment il avait réussi à prédire où Adam Armstrong allait tirer.

« En tant que gardien de but, on ne s’attend pas à ce que vous sauviez un penalty, mais il y a plein de petits trucs et trucs que vous pouvez faire pour essayer de gagner ce petit avantage », a-t-il déclaré à ESPN. « Nous surveillons toujours les pénalités du joueur qui prend normalement le penalty – nous surveillerons son précédent type de neuf ou 10 pénalités où que ce soit.

«J’essaie de prendre quelques indices ou quelques indices. Celui de Blackburn était un excellent exemple. Sur les vidéos, il en a mis six à droite et deux à gauche. Et les deux qu’il a mis à gauche, il l’a fait ce petit gabarit, ce petit remaniement, puis je suis passé à la pénalité. Dès que je l’ai vu faire ça, j’ai pensé «tu vas à ma gauche ici», même s’il préférait la droite, et heureusement c’était un belle hauteur pour moi de le sauver. «

Les joueurs qui prospèrent dans cette ère hautement contrôlée et technologiquement avancée trouvent le juste équilibre entre routine et imprévisibilité pour garder une longueur d’avance sur les autres.

Top 11 des tireurs de pénalités depuis 2017 (matchs de championnat uniquement)

Ciro Immobile a été plus ou moins automatique depuis le spot au cours des 2-3 dernières saisons. Jonathan Moscrop / .

1. Ciro Immobile, FW, Lazio: 26 points sur 28 prises (taux de réussite de 92,9%)

L’attaquant de la Lazio n’a raté que deux fois depuis 2017 et a maintenu le deuxième taux de conversion le plus élevé malgré le nombre le plus élevé de quiconque dans les cinq meilleures ligues européennes.

2. Cristiano Ronaldo, FW, Juventus: 22 sur 25 (88%)

Ronaldo a inévitablement assumé des tâches de pénalité à la Juventus après avoir quitté le Real Madrid en 2018, en manquant un lors de sa dernière année en Espagne avant deux échecs pour le Bianconeri contre Vérone et la Sampdoria.

3. Luka Milivojevic, MF, Crystal Palace: 19 sur 21 (90,5%)

N’a manqué que deux fois depuis qu’il a rejoint Palace depuis l’Olympiakos en 2017. Le milieu de terrain serbe affiche un taux de conversion plus élevé que Ronaldo, mais se situe en dessous de lui après avoir pris quatre coups de pied de moins.

4. Sergio Ramos, DF, Real Madrid: 15 sur 16 (93,8%)

L’arrière central a le taux de conversion le plus élevé de tous les joueurs pour avoir pris plus de 11 pénalités et marqué un coup de pied haute pression à son 45e Classique le mois dernier.

5. Neymar, FW, PSG: 13 sur 14 (92,9%)

Comme Ramos, le Brésilien serait plus élevé s’il y avait un échantillon plus large, mais le PSG n’a écopé que de 13 pénalités de championnat depuis 2017. Celui qu’il a manqué en Ligue 1 est le dernier qu’il a pris, contre Saint-Etienne en décembre 2019.

6. Robert Lewandowski, FW, Bayern Munich: 16 sur 18 (88,9%)

La machine à buts polonaise a le meilleur taux de conversion de tous les joueurs à avoir pris plus de 20 pénalités, mais le nombre relativement petit que le Bayern Munich a remporté lui a refusé la première place.

7. Dani Parejo, MF, Villarreal: 16 sur 18 (88,9%)

Le joueur de 31 ans n’a pas encore pris de penalty cette saison, avec Santi Cazorla premier choix à Villarreal, et le milieu de terrain vétéran a raté son dernier en Liga pour son ancien club de Valence. Cela dit, la cohérence de Parejo le place sur la liste.

8. Fabio Quagliarella, FW, Sampdoria: 22 sur 27 (81,5%)

Un vétéran maintenant, âgé de 37 ans, mais toujours prolifique de 12 mètres. Cependant, cinq ratés, dont trois la saison dernière – contre Atalanta, Brescia et Parme – ont endommagé son taux de conversion.

9. Jamie Vardy, FW, Leicester City: 18 sur 22 (81,8%)

L’ancien attaquant anglais en a marqué un et en a raté un autre dans le même match contre les Wolves le week-end dernier, mais il est généralement fiable à partir de 12 mètres.

10. Lionel Messi, FW, Barcelone: ​​13 sur 16 (81,3%)

Il serait grossier de décrire n’importe quelle partie du jeu de Messi comme une faiblesse, mais les pénalités n’ont jamais été son point fort.

11. Harry Kane, FW, Tottenham: 10 sur 11 (90,9%)

Kane serait beaucoup plus haut sur cette liste si les pénalités en compétition européenne et internationale étaient incluses. Ne fait pas que marquer, mais envoie généralement le ballon au-delà des gardiens de but impuissants.