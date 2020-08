Ce 2020 a laissé une infinité de moments atypiques dans le football mondial, de la suspension des ligues due au coronavirus à des signatures qu’absolument personne n’aurait imaginées.

La Premier League est au bord d’une saison historique, avec des joueurs de haut niveau dans les équipes les plus importantes d’Angleterre. En quelques jours, le tournoi le plus important du monde pourrait réaliser une année de rêve.

Parce que? Simple, des footballeurs de la stature de Lionel Messi, James Rodríguez, Thiago Alcántara et Philippe Coutinho scelleraient leur passage au football anglais en quelques jours. Ici en FUTBOLRED nous parlerons de chaque cas:

Lionel Messi: C’est peut-être la signature la plus attendue des 20 dernières années ou même plus. La possibilité que la star argentine rejoigne Pep Guardiola est de plus en plus élevée et les fans de Manchester City n’échangent pour personne. Messi veut quitter Barcelone, City lui propose le meilleur projet et le Premier prendra un énorme avantage sur la Liga; tout le monde y gagne.

James Rodriguez: Carlo Ancelotti est le père du football de James. Quand sa carrière s’enflamme, l’Italien semble apaiser le danger. A cette occasion, alors que la relation avec Zidane ne pouvait pas être pire, Everton a ouvert ses portes et, à moins que quelque chose d’extraordinaire ne se produise, le Colombien sera la nouvelle star des «Toffees».

Thiago Alcantara: Son match contre le PSG en finale de Ligue des champions a été un véritable récital. Il a montré au monde sa qualité, sa maturité et sa hiérarchie au centre du terrain, c’est pourquoi Jürgen Klopp, ni plus ni moins, le veut à tout prix à Liverpool. Le départ du Bayern est un fait, il ne reste plus qu’à attendre les affaires entre les Anglais et les Allemands. C’est une question de temps votre arrivée.



Donny van de Beek: Il est l’un des rares survivants de ce mémorable Ajax 2018-19. Maintenant, son temps aux Pays-Bas est terminé et il est temps d’entrer dans l’élite du football. Bien que le Barcelone de Koeman le voulait, le milieu de terrain a choisi de signer avec Manchester United et cette semaine, tout sera prêt.

Kai Havertz: La nouvelle que Chelsea attend depuis plus de deux mois. La jeune sensation du football allemand est la cerise sur le gâteau d’une Chelsea pleine de nouvelles stars. D’Angleterre, ils assurent que son annonce officielle est « imminente ».

Philippe Coutinho: Le super champion d’Angleterre prévoit d’en faire plus et pour Mikel Arteta, la pièce manquante est Coutinho. Arsenal est la seule équipe qui soit restée ferme avec le Brésilien, mais ce sera Koeman qui décidera s’il accepte de le transférer ou envisage de le prendre en compte à Barcelone. A la fin de ses vacances, l’ex-Liverpool connaîtra son avenir: la Catalogne ou Londres, de là il ne partira pas.

Rodrigo De Paul: Il est arrivé à l’Udinese sans grand battage médiatique, un jeune talent qui n’a pas brillé à Valence et qui cherchait sa deuxième opportunité européenne. Eh bien, maintenant, il est capitaine, une référence et l’un des meilleurs milieux de terrain du football italien. Marcelo Bielsa a précisé Rodrigo et attend maintenant son compatriote dans le projet de Leeds.