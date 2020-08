SORRENTO (NA). le Sorrento il a beaucoup misé sur lui, Emanuele Procida après une expérience de prêt positive à Sant’Agnello, il tentera de se montrer en Serie D avec le maillot des Rossoneri. L’attaquant né en 1998 fait donc la lumière sur ses objectifs et ses aspirations, en vue des premières nominations officielles.

VOIE AUX JEUNES

«Sur le front offensif, je peux jouer à la fois en tant qu’attaquant central et en tant qu’ailier, les dribbles et l’assistance sont mes points forts et j’adore attaquer en profondeur. Peu de gens savaient probablement que ma carte était entre les mains du Sorrento, car l’année dernière j’ai été rapidement abattu au Sant’Agnello in Excellence. La saison dernière a été positive pour moi, j’ai marqué 14 buts et atteint le but du salut, et maintenant je veux me répéter en Serie D avec le maillot de Sorrento. – Procida admet – Des objectifs? Ce sera une saison difficile, nous espérons atteindre nos objectifs le plus tôt possible et ensuite essayer de faire quelque chose de plus. Le groupe devra suivre les diktats tactiques de l’entraîneur et toujours rester sur la bonne voie. Concurrence à l’avant? Des footballeurs comme Gargiulo, Cunzi, Liccardi et Mancino ont derrière eux des carrières qui parlent d’eux-mêmes, je suis prêt à accepter leurs conseils pour enrichir mes bagages. Dans le groupe actuel, je connais bien La Monica pour avoir joué avec Gragnano, entre autres, le directeur sportif Amodio me connaît avant même que je me rende à Naples, il est avec moi depuis mon passage dans le secteur jeunesse de la Juve Stabia. Je ressens la confiance du diesse et je veux le récompenser avec des performances positives sur le terrain ».