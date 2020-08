Parmi les noms associés au Naples pour le groupe gaucher il y a celui de Vitaliy Mykolenko, arrière gauche classe ’99 appartenant à Dynamo Kiev. Son agent a accordé une interview aux microphones de Radio Punto Nuovo, Sergiy Serebrennikov. Voici ses paroles:

FONCTIONNALITÉS – « C’est un arrière gauche, un joueur capable de faire toute la gamme et de couvrir ce rôle à la fois en 4-4-2 et en 3-5-2. Pour moi, il est absolument prêt à faire le saut dans une grande ligue. Il est encore jeune, bien sûr, et même le championnat d’Ukraine n’est pas une compétition de haut niveau, mais à son âge, il est déjà un élément important de l’équipe nationale. Et avec le Dinamo, il a également acquis la bonne expérience dans les coupes d’Europe, comme les préliminaires de Ligue des champions ou phase finale de la Ligue Europa. Donc pour moi, oui: Vitaliy est un joueur complet et prêt pour le grand saut. «

COMPARAISON – « Si je devais le comparer à quelqu’un? Pour n’importe qui, il a un style de jeu unique. Il est extrêmement physique, bon en jeu aérien, mais en même temps aussi très technique. Il est bon pour attaquer de l’arrière, sans jamais sacrifier la phase défensive C’est pourquoi il s’intéresse beaucoup à lui.

DÉFENSEUR CENTRAL – « Il peut jouer là-bas, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure position pour lui. Quiconque cherche un défenseur central ferait mieux de se tourner vers une autre option. C’est un arrière gauche et est né pour remplir ce rôle. »

CONTACTS NAPLES – « Ici en Ukraine, nous lisons beaucoup entre Mykolenko et Naples, mais à ce jour je n’ai jamais eu de contact avec eux. Je peux dire avec certitude qu’il y a beaucoup d’intérêt pour Vitaliy, de nombreux clubs demandent constamment des informations pour lui. Napoli, cependant, je le répète: à ce jour il n’y a rien de concret, je n’ai jamais eu de contact avec le club bleu. Si la Serie A est le championnat idéal pour lui? Absolument oui. C’est un championnat vraiment intéressant, l’un des meilleurs pour Les caractéristiques de Vitaliy. Et le Napoli de Gattuso, bien sûr, est un grand club, qui se bat pour le sommet et possède de nombreux éléments importants. De nombreux joueurs aimeraient y jouer « .

AFFECTATION – « Le Dynamo Kyiv le considère comme un acteur extrêmement important, mais sur le marché des transferts, nous le savons: tout le monde peut commencer avec la bonne offre. Donc, nous restons ouverts à tout. Le club comprend bien que la volonté du garçon sera également fondamentale et qu’il est difficile de le faire. garder un jeune joueur prometteur comme lui, lorsque des offres importantes se profilent, de la part des meilleurs clubs des ligues principales d’Europe. À ce moment-là, il appartiendra au Dinamo de faire le prix et de décider quoi faire, et avec la bonne proposition et le bon club, Je pense qu’il est possible de voir Mykolenko partir de Kiev cette année « .