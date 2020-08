SORRENTO (NA). Hier confirmation importante à la maison Football de Sorrento, le directeur sportif des Rossoneri Antonio Amodio il a mis un stylo sur papier avec le gardien de but Roméo Scarano. La classe ’00 de Caserte vient de rentrer de deux expériences positives en Serie D, et cette année fera toujours partie de l’équipe disponible pour le nouvel entraîneur Fusco.

L’AGENT PARLE

La signature avec le club de la péninsule était une pure formalité, l’agent du garçon Enzo Ruggiero il a trouvé un terrain fertile grâce à la volonté commune des parties de continuer ensemble. En fait, avant l’aspect économique, le garçon a jugé opportun de continuer avec un club dans lequel il se sent aimé et soutenu. À cet égard, l’entourage de Scarano à nos microphones a précisé: «Roméo a décidé de se concentrer sur la relation humaine créée avec les Rossoneri, j’en profite d’ailleurs pour remercier le réalisateur Amodio et toute la famille Sorrento pour la confiance placée en mon client. On parle d’un jeune gardien qui est désormais devenu une certitude absolue en Serie D, je crois, entre autres, qu’il est prêt pour les professionnels. Cet été, il y a eu plusieurs discussions avec des clubs de catégorie supérieure, et certains continuent de surveiller le garçon, bien sûr, nous en avons également parlé avec Sorrento. Le marché des Pros cette année est particulier, entre listes à 22 et retards dus à Covid, ce sera un été long. Enfin, je voudrais remercier tous ces clubs qui ont manifesté un intérêt concret pour le garçon en Serie D, mais qui ont poliment accepté son choix « .