Le PSG contre Marseille sera le duel décisif entre les champions. Pochettino fait face à André Villas-Boas.

Le Paris Saint-Germain et Marseille se retrouvent mercredi à Lens pour la Supercoupe de France, dans un “Clásico” marqué par la présence dans l’abri de Mauricio Pochettino, qui cherche à décrocher son premier titre d’entraîneur du PSG, tandis que l’OM cherchera à consolider son bilan après neuf ans de sécheresse. “C’est un match spécial, nous jouons contre un rival, Marseille, et je pense que ce qui nous importe plus qu’un titre, c’est de gagner ce match. La fierté est beaucoup plus importante que n’importe quel titre. Je pense que notre objectif est de gagner la partie”, a déclaré M. Pochettino lors d’une conférence où il a rappelé son expérience de joueur entre 2001 et 2003. “Le football, c’est de l’émotion, nous voyons avec cette peste, avec ce virus covid-19 combien les supporters nous manquent sur le terrain, dans le stade, en générant cette énergie qui fait du football un sport différent. Il est clair que l’importance de ce jeu que j’ai ressenti dans ma propre chair maintenant de le vivre en tant qu’entraîneur.

Neymar disponible Neymar sera disponible pour jouer après un mois d’absence en raison d’une blessure à la cheville, cependant, le DT argentin analyse s’il pourra commencer en tant que starter. “Ney est disponible, il sera avec le groupe, nous déciderons demain s’il jouera ou non ou s’il devra attendre sur le banc mais il est dans le groupe”. Un classique brûlant Pour l’entraîneur de l’OM, Andre Villas Boas, ce sera un match chaud et il est bon de rappeler que le match joué en septembre s’est terminé par cinq cartons rouges, des accusations d’insultes racistes et homophobes. Les deux rivaux se sont retrouvés dans une mauvaise ambiance. Ce sont des matchs “toujours chauds”, a déclaré le sélectionneur portugais de Marseille, André Villas Boas, qui promet “l’agressivité et l’intensité”.

“Des choses se sont produites qui ne devraient pas arriver dans le football”, a déclaré le gardien de but costaricain du PSG, Keylor Navas, sans parler de la vengeance. Marseille a remporté le Clásico en septembre (1-0), le premier en neuf ans, prouvant que les années de sécheresse étaient peut-être terminées pour le propriétaire américain Frank McCourt, arrivé en 2016. Leur dernier titre était la Coupe de la Ligue 2012.

“Je ne vois pas beaucoup de différence pour le moment. C’est une équipe basée sur des individus. Il y a eu des changements dans les pièces du puzzle, dans la façon dont elles se défendent. C’est la plus grande différence que j’ai remarquée. Le reste vient avec le temps, mais le problème pour Pochettino est qu’il n’a pas le temps”, a déclaré M. Villas-Boas. Ce sera un duel que les joueurs les plus importants affronteront sans arriver au meilleur de leur forme : Kylian Mbappé et Florian Thauvin ne sont pas très bons pour finir les jeux ; Dimitri Payet a commencé les deux derniers matchs sur le banc ; Neymar n’est pas au mieux de sa forme, mais il a fallu un jeu attrayant pour avoir une chance de changer les choses. Et l’occasion s’est présentée.