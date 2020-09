La prochaine fois que vous entrez dans la boutique du FC Barcelone pour acheter blaugrana pantalon ou plus qu’un crayon, passez devant la billetterie du musée ou commandez un café au café à l’ombre de Kubala et Cruyff, regardez attentivement le type derrière la caisse. Si ce visage vous semble familier, c’est peut-être parce qu’il l’est. Ce pourrait être Eder Sarabia, l’ancien entraîneur adjoint qui prend un nouveau rôle.

Eh bien, ils doivent l’employer quelque part.

Jeudi soir, à la fin d’une journée où Luis Suárez était en Italie pour passer un examen de langue pour obtenir un passeport italien à Pérouse, s’engageant dans une conversation de 10 minutes sur la famille mais pas le football, Quique Setién a publié un communiqué. Dans celui-ci, il a révélé qu’il n’avait été informé qu’il avait été limogé en tant que manager de Barcelone que la veille au soir, le 16 septembre – un mois après son annonce au monde, et près de trois semaines depuis que ses avocats avaient écrit au club. pour demander ce qui se passait.

De plus, a déclaré Setién, il n’y avait toujours pas eu de règlement sur le contrat de deux ans et demi qu’il avait signé huit mois plus tôt. Plus d’argent a été versé, et n’a pas encore été payé. Quant à son personnel – Sarabia, Jon Pascua et Fran Soto – ils n’avaient pas du tout été limogés. Au lieu de cela, on lui avait maintenant dit qu’ils seraient «repositionnés» au club, ce qui était une nouvelle pour eux.

Cela avait été ce genre de jour, un autre encore plus triste, plus triste et, en fin de compte, plus significatif. C’était la veille du 20e anniversaire de l’arrivée de Messi à Barcelone, ce qui aurait dû être un motif de fête, mais c’est un club en crise constante, et même le fait qu’il y soit toujours semble un peu étrange. Surtout, c’était un autre de ces jours pour un président dont les arguments pour être le pire de l’histoire du club sont de plus en plus étanches d’heure en heure.

Ce fut un jour où d’autres objectifs de transfert supposés ont disparu parce que – juste au cas où vous ne le sauriez pas, et d’une manière ou d’une autre, il semble toujours y avoir des gens qui ne le font pas – il n’y a pas d’argent pour les acheter. Un jour où 98 M € de pertes sur l’année écoulée se sont confirmés. Un dans lequel ils ne pouvaient toujours pas se débarrasser des joueurs dont ils avaient publiquement dit qu’ils voulaient se débarrasser … et, maintenant, il semblait qu’ils ne pouvaient pas non plus se débarrasser du manager. Pas correctement, de toute façon.

Pourtant, au moins la déclaration de Setién tient sur un morceau de papier. La plus grande déclaration a été faite sur des milliers et des milliers d’entre eux. Et alors qu’à première vue, cela a aggravé la crise, peut-être que cela offrait en fait un moyen de s’en sortir – ou, du moins, rendait un peu de contrôle à ceux qui s’en soucient, un peu de lumière sur le club, un aperçu d’espoir.

Un peu avant sept heures du soir, heure locale, une dizaine de personnes se sont présentées au Camp Nou. Ils portaient des masques et apportaient avec eux des boîtes, des sacs et des contenants, absolument pleins de morceaux de papier. Sur eux, plus de 20 000 personnes avaient officiellement déclaré leur souhait qu’une motion de censure soit déposée contre le président Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration – une motion qui pourrait enfin les expulser.

Ils se sont levés, ont applaudi un peu, puis les boîtes ont été prises à l’intérieur. Pendant environ une heure, ils ont été contrôlés – quelqu’un est venu avec du café – et officiellement reçus, les papiers comptaient. C’était l’apogée (ou peut-être n’était-ce que le début?) D’un mouvement populaire pour expulser le président.

Même si vous ne le saviez peut-être pas, cela se construisait depuis un certain temps. Cela avait commencé avec Jordi Farré, qui se présentera aux prochaines élections et d’autres candidats de l’opposition qui l’ont rejoint; c’est devenu un vaste mouvement, un front uni pour la défense du club. Víctor Font et Lluis Fernández Ala sont montés à bord. Les groupes de fans les ont soutenus. À la tête de l’un d’eux, un groupe appelé «Manifest Blaugrana», se trouvait Marc Duch avec sa queue de cheval et sa barbe.

Le président du Barca Bartomeu fait face à une fin encore plus courte de son mandat grâce à un vote de censure. Qu’est-ce que cela signifie pour le club? Noelia Deniz / Urbanandsport / NurPhoto via .

Ensemble, ils ont mené la campagne et chassé les signatures dans toute la Catalogne et au-delà, sous le slogan: « Plus qu’un moció » (« motion »). Et, d’une manière ou d’une autre, ils l’avaient fait aussi. En période de pandémie, lorsque les gens ne peuvent pas se rencontrer, ils ont réussi à rassembler suffisamment de signatures de socis (fans membres du club) pour forcer un vote, en fait un référendum contre le président. Plus qu’assez, en fait. Ils n’avaient besoin que de 16 521, 15% des membres. Ils étaient quatre mille de plus, soutenus par plus d’un cinquième des membres du club.

Une poignée de papiers n’étaient pas recevables, mais une déclaration du club a confirmé qu’ils avaient reçu 20 867, un nombre qui était partout le lendemain, comme un billet de loterie gagnant. Les chiffres étaient un nouveau record – c’était deux fois plus de signatures que jamais auparavant (dans des conditions bien plus favorables). « Sans précédent, » l’appela Font.

« Si j’étais président, j’aurais rencontré les 20 000 socis », a déclaré Farré. « Honnêtement, Bartomeu devrait démissionner aujourd’hui. »

Duch a dit: « Je tremblerais dans mon bureau et je démissionnerais. »

Bartomeu ne peut pas faire ça. En fait, si quelqu’un a appris quelque chose sur lui au cours des dernières années et surtout des derniers mois, c’est qu’il est un survivant. Tenir, c’est ce qu’il fait, quel qu’en soit le prix.

Donc, les signatures ont été reçues et comptées. Que se passe-t-il ensuite?

– Tout d’abord, Barcelone doit participer à la mise en place de l’organe qui dirige et supervise le processus. (La «table», comme on l’appelle.) Elle est composée des deux premiers signataires en mouvement pour proposer une motion de censure – Farré en fait partie – deux membres du conseil d’administration, et un représentant de la Fédération catalane de football. Ils ont 10 jours ouvrables pour le faire: en d’autres termes, d’ici sept. 29.

– Ensuite, le «tableau» doit valider les signatures, ce qu’il doit faire dans un délai de 10 jours. Cela nous amène au 10 octobre.

– S’il y a plus de 16 521 signatures valides (ce qui sera le cas), Barcelone devra mettre en place et organiser un vote de censure pour le conseil d’administration. Ce sera un référendum qui demande essentiellement: voulez-vous que ce président et son conseil soient limogés, oui ou non? Cela devra également se produire dans les 10 jours ouvrables. Tout cela nous amène à novembre, même si toutes ces choses pourraient arriver plus rapidement.

Alors quoi?

Si les deux tiers (officiellement 66,7%) d’entre eux sont favorables, Bartomeu devra démissionner avec effet immédiat.

Et une fois qu’il est parti …?

Une commission serait mise en place pendant l’organisation et la tenue des élections présidentielles. Compte tenu du moment choisi, ceux-ci auraient lieu en janvier ou février. Certains des candidats – Toni Freixa, Joan Laporta, Farré, Font, vraisemblablement quelqu’un au sein de l’administration actuelle – sont clairs, mais certains ne sont pas encore confirmés.

le socis voteront contre Bartomeu, n’est-ce pas?

Pas forcément, et 67%, c’est beaucoup de monde à convaincre. Après tout, le Barça a déjà été dans cette situation et il n’a pas toujours dépassé la ligne. En 1998, seuls 33,5% ont voté pour expulser Josep Nuñez (même si les dégâts que cela a causés à sa présidence ont été décisifs). En 2008, Laporta a survécu, mais seulement: 60,6% voulaient qu’il soit expulsé. À mocio intenté contre Bartomeu en 2017 n’a pas obtenu suffisamment de signatures pour atteindre le stade du référendum.

Cela dit … oui, vous le penseriez maintenant. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui voteront contre lui, et il est difficile d’imaginer qu’il puisse mobiliser un soutien suffisant pour survivre, même si certains députés ne voudront peut-être pas faire adopter la motion de censure. Notamment parce qu’il ne sert à rien d’essayer de le soutenir car ce ne serait qu’un sursis temporaire: les élections présidentielles devaient de toute façon se tenir le 15 mars et il était incapable de se présenter, son mandat étant déjà terminé.

Pourquoi voter pour le garder pendant ce qui serait à peine quelques mois?

La tourmente de jeudi au Camp Nou devrait être le début de leur résurgence, car les membres vont sûrement pousser pour se débarrasser de Bartomeu avant la date prévue. PAU BARRENA / . via .

Eh bien, pourquoi voter contre lui non plus? Quel était le but de tout cela? S’il y allait de toute façon, pourquoi faire ça maintenant? Et cela ne crée-t-il pas un vide?

Oui, jusqu’à un certain point. Mais pourquoi le faire? Eh bien, parce qu’ils le peuvent, ce qui semble désinvolte, mais ce n’est pas le cas.

Simplement, ils le font parce que cela élimine Bartomeu plus rapidement. Il pourrait, bien que ce soit peu probable, même le supprimer avant le début de la prochaine fenêtre de transfert et le supprimera probablement avant la fin. (Mise en garde: les conséquences de tout cela en termes de responsabilité éventuelle d’un éventuel déficit budgétaire dépendraient de l’assemblée générale d’octobre, des chiffres financiers définitifs et de la prochaine administration, tout cela reste à voir. )

Ils font cela parce que cela signifie qu’il ne peut pas voir sa présidence « normalement » ou selon ses conditions. Parce que cela le tient responsable, du moins symboliquement. Parce que, eh bien, à répéter: parce qu’ils peuvent: parce que c’est une expression, une rébellion, une déclaration, une reprise du pouvoir par le peuple, une façon d’exercer ses droits, un signe que tant qu’il n’y en a pas faire, ces mécanismes qui permettent aux supporters de protéger Barcelone sont toujours en vigueur et, même au milieu d’une pandémie, peuvent être appliqués. Qu’ils ont vraiment leur mot à dire sur le destin de leur club, que la démocratie n’est pas encore morte. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une motion de censure – et c’est ce qui compte. C’est l’occasion de censurer ceux qui ne sont pas dignes de leur club.

Il y aura certainement des problèmes à venir et la situation reste dramatique au Camp Nou. La nouvelle administration héritera d’un gâchis à leur arrivée, mais malgré tout ce qui a mal tourné, malgré tout l’embarras accru, jeudi a été un jour où Barcelone – en tant que club, pas en tant que conseil d’administration – a retrouvé une partie de sa dignité. Et c’est quelque chose à célébrer enfin. Seigneur sait, cela a pris assez de temps.