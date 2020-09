« Vous pouvez avoir, au plus profond de votre âme, un cœur chaleureux et pourtant, il se peut que personne n’y vienne. » (Vincent Van Gogh).

On dit de l’industrie du football que le virus « COVID-19 » a détruit toute son architecture qui, jusqu’à présent, avait fonctionné raisonnablement. Clubs, contrats avec des joueurs et entraîneurs, partenaires capitalistes, compétitions locales et internationales, fédérations et ligues professionnelles, syndicats de footballeurs, médias, animateurs de vêtements de sport, responsables des industries auxiliaires qui ont donné soutien-gorge, tout cela dégonflé comme un souffle au moment où il n’était pas possible de jouer avec le public dans les gradins.

Les concours et aussi la planification ont été suspendus. Le système cardio-circulatoire du football aura besoin d’incorporer de nouveaux éléments, de nouvelles impulsions motivationnelles, un nettoyage des conduits désormais encombrés par le temps dans les artères et veines principales et secondaires, il faut découvrir une nouvelle pompe qui entraîne les fluides vitaux vers les organes, tissus et cellules du corps doivent être mis à jour, je ne pense pas que la solution soit même un implant. L’oxygène et les nutriments à fournir à chaque cellule seront fournis par de nouvelles idées pleines de créativité et avec un financement durable. Sans aucun doute, il y aura un football post-vaccination « Covid19 » qui, je l’espère, surmontera toutes vos peurs actuelles.

Les expériences passées compteront également sans avoir besoin d’une «table rase». Les présidents des clubs perçoivent déjà que la masse salariale devrait peut-être être répartie entre moins de joueurs. Surtout, parce que les revenus vont également évoluer, non pas tant parce que les supporters vont au stade en moindre quantité que jusqu’à présent mais parce que les télévisions modifieront également leurs propositions, la publicité questionnera leur participation future. On parle déjà de 30% de supporters dans les stades depuis septembre, sincèrement j’ai encore de sérieux doutes. Cette capacité serait portée à 50% dans ce qui serait un dernier test avant d’occuper les stands à 100% en janvier 2021, du moins ce sont les prévisions de l’association patronale. Honnêtement, je pense que c’est irréel …

« Le football n’a pas besoin de modernité », insiste Jorge Valdano. Mais ils ont déjà annoncé que pour 2021, les cinq changements dans le jeu seront maintenus, un problème qui ne plaît pas à l’Argentin et, néanmoins, cela ne me semble pas si mal car l’expérience a été positive, après tout, une mesure qui Il n’a pas trop retardé le match et s’est occupé de la santé de tous les joueurs. Valdano voulait dire: «Le football nous appartient à tous. Aux pragmatistes et aux esthètes; amis de l’improvisation et amis de la méthode; les amateurs d’attaque et ceux de contre-attaque. Une passion qui touche des milliards de personnes traversant différentes langues, races et cultures, ne peut pas avoir de propriétaire. Pour que cela se produise, il existe un règlement avec un corps solide, sans aucun doute le meilleur livre jamais écrit sur le football. Depuis l’introduction du hors-jeu en 1925, le football a un aspect qui le rend reconnaissable partout dans le monde. Près de 100 ans se sont écoulés uniquement avec des changements cosmétiques qui ont contribué à une plus grande rigueur disciplinaire (cartons jaunes ou rouges en 1970) ou à une meilleure dynamique du jeu (règle de transfert au gardien de but en 1992). Jusqu’à présent, si le football pouvait être accusé de quoi que ce soit, c’était d’être un jeu conservateur, qui évoluait trop lentement ».

À son époque, Menotti pensait dans les années quatre-vingt que le règlement était bien tel quel, « il suffit de le respecter et de le faire respecter ». Tout comme les règles ne prévoyaient pas la répétition des fautes. Le cœur du football est angoissé par l’urgence de la baisse des revenus et de l’adéquation des dépenses, le rythme compétitif est «au ralenti». Mais des « crises cardiaques » peuvent survenir pour d’autres raisons, Messi ne continuera pas à Barcelone. Une des pires nouvelles pour le football espagnol. Bien sûr, les supporters du Barça ne le comprendront jamais car leur «moteur» sentimental, leur «moteur» de motivation, leur «moteur» institutionnel passera à un football différent de celui de l’espagnol. Et votre cœur sentimental en souffrira …

