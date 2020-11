Ce fut la saison la plus imprévisible des saisons, avec la congestion des appareils, la montée des blessures et l’impact du COVID-19 créant des défis sans précédent pour les 20 clubs de Premier League.

À l’approche du mois difficile de décembre, Tottenham est le leader surprise, Manchester City est coincé au milieu du tableau, tandis qu’Arsenal languit en 14e après avoir fait son pire début de saison en Premier League. Pendant ce temps, Sheffield United, l’équipe surprise de la saison dernière, est sans victoire après 10 matchs et enracinée au pied du tableau.

Jusqu’à présent, la saison de Premier League a été sens dessus dessous, donc avec 10 matchs joués, nous examinons les scénarios qui sont une surprise, et ceux qui ne le sont pas.

SURPRISE

Tottenham prétend au titre

S’étant faufilés dans la Ligue Europa le dernier week-end de la saison dernière, les Spurs n’ont pas mis fin à la campagne 2019-20 comme une équipe qui ferait un début aussi impressionnant cette fois-ci. Mais Jose Mourinho est de retour en haut du tableau et montre des signes qu’il pourrait bien devenir le premier entraîneur à remporter la Premier League avec deux clubs différents.

Le temps nous dira si les Spurs peuvent tenir le rythme, mais ils ont le meilleur bilan défensif à ce jour et seuls Liverpool et Chelsea ont marqué plus de buts, donc Mourinho est certainement sur la bonne voie.

Jota est plus qu’une sauvegarde

Lorsque Liverpool a conclu un accord d’une valeur allant jusqu’à 45 millions de livres sterling pour l’attaquant des Wolves Diogo Jota en septembre, il semblait que les champions de la Premier League avaient pris un pari coûteux sur un attaquant susceptible d’être le premier réserve derrière Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino.

Mais le Portugais s’est avéré être tout sauf un attaquant remplaçant, avec neuf buts toutes compétitions confondues et un but dans chacun de ses quatre matches de championnat à Anfield jusqu’à présent.

Everton peut atteindre la Ligue des champions

L’équipe de Carlo Ancelotti a été les premiers leaders de la Premier League et, bien que les Toffees aient baissé le rythme lors des derniers matchs, ils restent un prétendant pour un top quatre.

Les 10 buts de Dominic Calvert-Lewin en Premier League ont été un facteur crucial, tout comme les performances des recrues estivales James Rodriguez, Allan et Abdoulaye Doucoure.

Bamford a intensifié

Leeds United a été un ajout passionnant à la Premier League sous Marcelo Bielsa, mais aucun joueur n’a brillé aussi brillamment que l’attaquant Patrick Bamford.

Le joueur de 27 ans n’avait auparavant marqué qu’un seul but en Premier League lors de périodes avec Chelsea, Crystal Palace, Norwich, Burnley et Middlesbrough et semblait voué à l’échec au plus haut niveau. Mais Bamford a maintenant sept buts en 10 matchs de Premier League pour Leeds et il prouve que ses sceptiques ont tort.

Kane peut créer et marquer

L’une des plus grandes surprises de cette saison a été la réinvention de l’attaquant de Tottenham Harry Kane en tant que meneur de jeu n ° 10.

Le capitaine de l’Angleterre s’avère une fois de plus être M.Constant pour les Spurs avec sept buts en championnat jusqu’à présent, mais il est également assis en haut du tableau des passes décisives avec neuf matchs en 10 cette saison.

Man City est à mi-chemin

La ville de Pep Guardiola n’a pas été convaincante jusqu’à présent, mais il est inhabituel de les voir au milieu du tableau après presque un quart de leurs matchs.

Peut-être qu’une pause estivale réduite, le fait de ne pas signer Lionel Messi, la sortie estivale de David Silva et les problèmes de blessure de Sergio Aguero ont tous eu un effet, mais une chose est sûre, c’est que personne ne devrait encore annuler City.

Aubameyang a arrêté de marquer

L’attaquant d’Arsenal a été l’inspiration du but du succès du club en FA Cup la saison dernière et sa décision de s’engager dans un nouveau contrat de trois ans en septembre a été un coup de pouce majeur pour les Gunners.

Mais les buts d’Aubameyang se sont taris depuis – il n’a que deux buts en championnat – et les progrès d’Arsenal sous Mikel Arteta se sont donc arrêtés. Arrêtez Aubameyang et vous arrêtez Arsenal.

Grealish est la vraie affaire

Le milieu de terrain d’Aston Villa a raté un transfert important cet été et a signé un nouveau contrat à Villa Park à la place, mais plutôt que de bouder de ne pas avoir scellé le passage à une équipe de la Ligue des champions, Grealish a décidé de devenir l’un des artistes hors pair pour le club et le pays cette saison.

Le joueur de 25 ans a été le talisman de Villa, mais il a également saisi sa chance avec l’Angleterre et s’est imposé comme un candidat sérieux pour un rôle de départ dans le XI de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

NE PAS SURPRENDRE

Man United tourne à nouveau en rond

L’incohérence a été le seul fil conducteur du règne d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager chez Man United, qui atteindra la barre des deux ans à la mi-décembre.

United a remporté les quatre matchs à l’extérieur de la Premier League, et même les grandes équipes de Sir Alex Ferguson n’ont jamais réussi à gagner leurs quatre premiers matchs à l’extérieur en une saison, mais l’équipe de Solskjaer n’a remporté qu’un seul des cinq matchs à domicile.

Chaque fois que United semble prêt à démarrer, ils retombent à nouveau. Nouvelle saison, même vieille histoire.

Plus de jeux = plus de blessures

Les gestionnaires et les joueurs ont exprimé leurs inquiétudes avant cette saison concernant le risque accru de blessures en raison de l’absence de pause pré-saison régulière et de la congestion des matchs causée par la campagne commençant un mois plus tard que d’habitude en raison de la pandémie.

Et ces craintes ont été confirmées, Brighton, Liverpool, Manchester United et Newcastle manquant tous huit joueurs en raison d’une blessure. Arsenal et Aston Villa ont également été durement touchés, ces clubs ayant tous deux sept joueurs en marge.

VAR n’est pas meilleur

Les problèmes de démarrage de la saison dernière avec VAR n’étaient que cela – les inévitables trébuchements d’un nouveau système auquel tout le monde devait s’adapter. Il ne peut y avoir de telles excuses cette saison, mais plutôt que d’aplanir ses défauts, le VAR a sans doute empiré, avec tant de décisions qui mettent en colère les joueurs, les entraîneurs et les supporters.

Liverpool s’est plaint à la Premier League après le pire jour de la saison de VAR à Everton, mais le club n’a pas obtenu de réponses satisfaisantes à leurs questions.

Le handball est toujours déroutant

La tentative d’apporter de la clarté aux décisions de handball n’a réussi qu’à ajouter plus de confusion. Il y a eu des décisions de pénalités inexplicables cette saison en raison de l’adoption par la Premier League de l’interprétation plus stricte qui était déjà en vigueur dans la plupart des autres ligues la saison dernière.

Le handball est désormais attribué si la main / le bras est clairement éloigné du corps et à l’extérieur de la «ligne du corps». Cela semble simple, mais cela n’a pas été le cas. La Premier League a adopté une interprétation plus détendue après trois tours de matchs, mais cela n’a pas arrêté la controverse.