Ça y est. Après avoir marqué l’histoire en atteignant ce stade, le Juvenil A de Raul partira à la recherche du premier titre européen du Real Madrid chez les jeunes mardi. Benfica, qui dispute sa troisième finale de son histoire, est également à la recherche de son premier titre en UEFA Youth League.

Le Real Madrid et le Benfica ont une histoire amusante dans la compétition senior alors pour savoir si le match de mardi peut être à la hauteur de cela, et pour avoir une meilleure idée des adversaires du Real, j’ai parlé à Benfica Youth de son équipe et de leurs chances en finale.

Comment le cornavirus a-t-il affecté l’équipe de jeunes de Benfica?

Les ligues nationales de jeunes ont dû être annulées à cause du virus, donc je pense que cela a affecté davantage les équipes et les joueurs sur le plan sportif. La phase finale des compétitions, qui consiste en une dizaine de matches et décide des vainqueurs des ligues, était sur le point de commencer et les joueurs n’ont pas pu y jouer.

Cela a certainement entravé le développement des joueurs puisqu’ils n’ont pas joué en compétition depuis des mois.

Mais, en même temps, cela a donné le temps aux joueurs blessés de récupérer et de gagner en forme.

Benfica a disputé quelques finales de l’UEFA Youth League, vous attendiez-vous à en atteindre une autre cette saison?

Pour sûr. Je crois fermement que c’était l’objectif du club depuis le début. À mon avis, nous avons été la meilleure équipe de la compétition et atteindre la finale montre à quel point nous sommes bons. Surtout après avoir battu Liverpool, le Dinamo Zagreb et l’Ajax de manière aussi convaincante.

Comment vous sentez-vous face au Real Madrid?

Photo de Harold Cunningham – UEFA / UEFA via .

Confiant mais c’est une finale et tout peut arriver. D’après les matchs que j’ai pu regarder, le Real Madrid a présenté beaucoup de qualité à la fois individuellement et collectivement. Votre manager, Raúl, semble avoir la capacité de réagir et de bien s’adapter à ce que l’équipe doit réparer pendant le match et a battu des adversaires coriaces. Blanco, Arribas et Morante sont incroyablement talentueux et ont montré qu’ils pouvaient facilement reprendre les matchs.

D’après ce que vous avez vu, que pensez-vous que Benfica peut exploiter de ce côté du Real Madrid?

Notre pression élevée a été la clé jusqu’à présent et peut faire la différence contre l’équipe espagnole à nouveau en finale.

En retournant la question, que pensez-vous que le Real Madrid peut exploiter de cette équipe Benfica?

Parfois, nous avons des difficultés à contrôler l’espace derrière nos arrières centraux et l’espace entre l’arrière gauche et l’arrière central gauche, alors cela pourrait être un facteur. La coordination et la communication entre les joueurs devront être au point.

Selon vous, quel joueur de Benfica doit avoir un bon match pour que vous puissiez gagner?

Parmi les 3 options auxquelles j’ai immédiatement pensé, je choisirai Tiago Dantas. Il est le capitaine, l’un des milieux de terrain les plus doués et les plus intelligents que le club ait jamais produits et c’est son dernier match dans la compétition.

Prédiction de score?

SL Benfica 3 – 1 Real Madrid

