Ligue des champions

Qui a dit que le Bayern avait froid? Blagues de champions champions

Jenny Gamez

24 août 2020, 11 h 18

Les joueurs et DT Flick lui-même ont partagé des scènes amusantes après le titre.

Eh bien, ils n’ont pas froid. Et s’ils le sont, ils le cachent très bien. L’équipe du Bayern Munich, championne de la Ligue des champions, a été le protagoniste de plusieurs scènes amusantes qui laissent l’idée qu’elles ne laissent pas libre cours à la joie.

Le premier sur la liste était l’entraîneur Hansi Flick lui-même. Lors de la conférence de presse après avoir remporté le titre, il a très sérieusement entendu une question sur le temps qu’il a passé sur le terrain à parler à Thiago Alcántara, l’une des figures de l’équipe tout au long de la définition à Lisbonne.

En répondant s’il lui avait dit quelque chose sur son avenir, il a très sérieusement répondu: «Oui, il m’a dit qu’il restait. La salle était silencieuse, car le joueur aurait déjà tout arrangé avec Liverpool pour quitter le Bayern. Et devant le visage étonné du journaliste, le DT a ri et a dit: « Vous auriez dû voir votre visage. » Et puis il a expliqué que je voulais juste le remercier pour le travail de toute cette saison et de ces années au Bayern.

L’attaquant Robert Lewandwoski a suivi ses traces, qui a posté une photo sur son compte Instagram, serrant le trophée des champions, avec la légende: « Je me suis réveillé comme ça »:

Et si par hasard quelqu’un avait des doutes sur le prochain Ballon d’Or, les champions l’ont aussi résolu. Attention du candidat: