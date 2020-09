Ivan Rakitic ne continuera pas à Barcelone après la scandaleuse défaite en Ligue des champions contre le Bayern Munich. L’arrivée de Ronald Koeman sur le banc de l’équipe de Culé a entraîné des changements et l’un d’eux ne prend pas en compte le joueur croate qui a décidé de terminer son cycle en retournant à Séville.

« C’était très agréable avec Barcelone, où j’ai vécu les meilleurs moments de ma carrière en club, mais chaque histoire a son début et sa fin. Mon avenir est à Séville, avec qui j’ai aussi de précieux souvenirs. De nouveaux défis m’attendent » , a déclaré le joueur de football.

Le volant a ajouté qu’il fera ses adieux à Barcelone où « Il sera photographié avec les trophées qu’il a remportés avec le club ces six dernières années. » Ils ne sont pas rares, les exploits du footballeur qui a remporté 13 titres entre 2014 et 2020 dont 1 Coupe d’Europe, 2 Super Coupes d’Europe et 4 Ligues, entre autres.

Le footballeur a également décidé de laisser quelques déclarations sur la situation de son ancien partenaire Lionel Messi: « Chaque joueur fait son analyse et prend ses décisions. J’ai vu que c’était mon moment. Je ne sais pas ce que Messi ou un autre va faire. Mon départ s’est bien passé. Je n’ai pas pensé à lui, j’ai pensé à ma situation. Le Barça est toujours la première option pour moi, mais chacun doit prendre sa propre décision et avoir ses idées. Je ne connais pas celles des autres. «

Enfin, le milieu de terrain de l’équipe nationale croate a prévenu qu’il partait « fier, reconnaissant et heureux « en plus de remarquer que «j’ai apprécié chaque jour». Pour conclure, il a soutenu qu ‘«après 310 matchs dans le meilleur club du monde, après 13 titres. Après six ans, ça n’a pas été facile de partir. Je suis très reconnaissant pour tous les détails. Je n’aime pas parler de la fin d’une époque. Je pense que chaque joueur doit réfléchir au moment de partir et que ce moment est venu, rien de plus. Je me sens très fier, heureux et reconnaissant envers tous les membres et fans du Barça « .