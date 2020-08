Ligue espagnole

Rébellion totale! Messi n’est pas apparu et n’ira pas à la première séance d’entraînement

Christian Felipe Amezquita Ortiz

30 août 2020, 11 h 06

Le club étudie la possibilité d’imposer une sanction au capitaine. Plus de problèmes.

Il n’y a pas eu de surprise et Leo Messi ne s’est pas présenté aux tests PCR prévus tôt le matin dans les installations de Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ainsi, sa participation à la première séance d’entraînement de l’ère Ronald Koeman, qui aura lieu ce lundi après-midi, est automatiquement exclue. Il s’agit d’un chapitre de plus du conflit contractuel entre Messi et le FC Barcelone, qui était déjà attendu après qu’hier les avocats de l’Argentin aient informé le club qu’il n’assisterait pas à la réunion.

Le joueur et ses avocats considèrent qu’ils ont déjà mis en vigueur la clause libératoire qu’ils ont à la fin de chaque saison depuis 2017 et que, par conséquent, ils ne sont plus dus au club du Barça. En revanche, Bartomeu et son conseil d’administration supposent qu’il a expiré le 10 juin et se réfèrent à la clause de résiliation de 700 millions d’euros si l’Argentin a l’intention de se rendre dans un autre club.

Malgré tout, une rencontre entre les deux parties dans les prochains jours avec l’intention de s’entendre sur un transfert n’est pas exclue. Manchester City est le club le mieux placé pour reprendre leurs services.

D’autre part, Luis Suárez et Arturo Vidal, deux des joueurs écartés par Koeman, ont assisté aux tests PCR et s’entraîneront avec Barcelone jusqu’à ce qu’une issue soit trouvée pour eux.

