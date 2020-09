Échange de maillot: David de Gea

L’Espagnol a fait un super match. Il a souvent été menacé par les assaillants allemands et il les a nié à plusieurs reprises. Il a réalisé sept arrêts ce soir et la plupart d’entre eux n’ont pas été faciles. Au final, il a concédé un but qu’il n’a pas pu empêcher. Chaque gardien des deux côtés a passé une nuit mémorable. Outre De Gea, Thiago Alcantara a réalisé une performance notable, ainsi que Jose Gaya qui a marqué l’égalisation dans les dernières secondes du match.

Astuce du bonnet: İlkay Gündoğan

Le milieu de terrain de Manchester City a eu un match décent. Il était très important pour son équipe ce soir. Il jouait un rôle plus défensif ce soir, mais il était également vital pour le jeu offensif de l’Allemagne. Il avait une précision de passe de 93% et une passe clé, ce qui est attendu d’un joueur de son calibre. Son jeu défensif était impressionnant, et on le voyait souvent pourchasser les joueurs adverses et n’avait pas peur de devenir physique, car il faisait cinq duels et les gagnait tous les cinq.

Coup de golf: Timo Werner

La dernière acquisition de Chelsea a eu un match mitigé ce soir, mais il a réussi à marquer le seul but pour l’Allemagne dans ce match. Il avait l’air plus dangereux quand il avait un ailier rapide à ses côtés, mais après que Leroy Sane ait été remplacé, Werner s’est soudainement retrouvé loin du but de de Gea et était pratiquement inoffensif dans le dernier quart du match. Il aurait pu marquer deux buts ce soir, mais il a touché les boiseries.

Un très bon match de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich. Chaque fois que l’Allemagne attaquait et tentait de compromettre le but de de Gea, Kroos était impliqué dans la montée en puissance. Il était solide comme un roc quand il s’agissait de défendre, et ses passes étaient de premier ordre ce soir. Il avait une précision de passe de 93,4%, trois passes clés et six (sur six) longues balles précises. Il est une présence dominante pour l’équipe nationale allemande.

Maître du match: Kevin Trapp

Chaque gardien de but du match de ce soir a fait de son mieux. Ils ont tous deux concédé un but, et tous les deux auraient pu faire très peu pour empêcher les deux buts. Ce qui m’a le plus surpris, c’est la façon dont Trapp est resté calme sous la pression – sa passe était décente, sa course et ses attrapés de classe mondiale, une performance incroyable dans l’ensemble. Il a réalisé quatre arrêts, et les quatre arrêts ont été effectués à partir de tirs de l’intérieur de la surface. L’arrêt le plus remarquable a probablement été quand Emre Can a fait une terrible passe en arrière et Rodrigo a pris le ballon et a commencé à courir vers Trapp, qui a réussi à le sauver avec une suite de Neuer et un tacle glissé de classe mondiale.

