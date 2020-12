Le Stade de Rennes cherche une nouvelle victoire lors de la 15e journée après avoir battu l’OGC Nice 1-0 à l’Allianz Rivera, grâce à un but de Mbaye Niang. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six de leurs 14 matches de Ligue 1 à ce jour et ont enregistré 18 buts encaissés, contre 20 en faveur.

Rennes vs OM en direct et live streaming

La rencontre Rennes-OM sera diffusée sur la chaîne Canal +, ce mercredi à 21 heures, a suivre sur les différentes applications de streaming MyCanal

Quant aux visiteurs, Marseille a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre l’AS Monaco à domicile et l’Olympique de Nîmes à l’extérieur, respectivement 2-1 et 2-0, et espère renouveler l’exploit, cette fois au stade de Rennes. À ce jour, sur les 12 matches de Ligue 1 disputés par l’équipe, elle en a remporté huit et a accumulé un total de dix buts concédés contre 19 en faveur.

[#SRFCOM] 🌧 Un peu de pluie sur le Roazhon Park ce soir. 🔜 Coup d’envoi à 21h00

—#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/o6EBqpnSmV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 16, 2020

En ce qui concerne les résultats à domicile, le Stade de Rennes a enregistré trois victoires, trois défaites et un nul en sept matches joués à domicile, des chiffres qui peuvent s’avérer encourageants pour Marseille car ils montrent une certaine faiblesse de l’équipe locale lors des matches au Parc Roazhon. En tant que visiteur, Marseille a remporté cinq de ses six matches jusqu’à présent et sera un adversaire de taille pour le Stade de Rennes, qui devra être au mieux de sa forme pour défendre son avantage à domicile.

[#JDS] 👀 𝑱𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒆, c'est votre nouvelle émission en direct du Roazhon Park, et ça commence demain sur nos réseaux sociaux ! 🔥 ⏳ Découvrez ce qui vous attend dès 20h20 avant #SRFCOM 👉 https://t.co/LoMTgJ2gtz

—#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/X6utHFp2eC — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 15, 2020

Il y a eu d’autres matches à domicile au Stade de Rennes dans le passé, et le résultat a été neuf défaites et huit nuls en faveur de l’équipe locale. Les visiteurs, quant à eux, ont disputé quatre matchs d’affilée sans s’incliner à Rennes. La dernière rencontre entre Rennes et Marseille dans cette compétition a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 1-0 en faveur de Marseille.

𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 🔥 Invaincus à l’extérieur cette saison, nos Olympiens se déplacent au 𝗥𝗼𝗮𝘇𝗵𝗼𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗸 pour affronter le @staderennais 💪 📺 Coup d’envoi du match à 2️⃣1️⃣h 🕘 🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋’𝐎𝐌 ! 🔵⚪ #SRFCOM pic.twitter.com/kHYs5r5b9c — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 16, 2020

Un coup d’œil sur la position de ces équipes au classement de la Ligue 1 montre que les visiteurs devancent le Stade de Rennes de cinq points. Le Stade de Rennes entre dans le jeu avec 22 points et se trouve à la huitième place. Marseille, quant à elle, compte 27 points et occupe la quatrième place de la compétition.