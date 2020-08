Un autre cas de coronavirus dans le monde du football. Cette fois, c’est l’offensive en dehors de la Rome, Carles Perez, pour tester positif pour l’écouvillon.

L’ancien Barcelone il l’a communiqué sur les réseaux sociaux, où il a précisé qu’il y a deux jours, il avait été soumis à un prélèvement pour évaluer son état de santé.

La poste

«Il y a deux jours, pour vérifier ma santé avant de commencer la préparation avec le reste de l’équipe, j’ai fait un prélèvement pour COVID19. Aujourd’hui, ils m’ont dit le résultat, qui est malheureusement positif.

Heureusement, je me sens très bien et je suis totalement asymptomatique, même si logiquement je devrai rester isolé jusqu’à ce que le test soit négatif.

Lorsque les médecins me le permettront, je rejoindrai mes coéquipiers pour travailler plus motivé que jamais.

Un câlin et à bientôt sur le terrain ⚽️

Daje @officialasroma! «