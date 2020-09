L’avenir d’Alessandro Florenzi sera loin de Rome. L’ancien capitaine de Giallorossi est rentré dans la capitale après la fin de son expérience de prêt à Valence mais, selon toute vraisemblance, il quittera à nouveau Rome. Pas dans la moindre partie des plans de Paulo Fonseca, les analystes de paris font le point sur la prochaine équipe du milieu de terrain de Vitinia. Selon les bookmakers, l’avenir peut encore se situer à l’étranger, mais en Angleterre. En fait, l’intérêt deEverton contre lui avec Carlo Ancelotti qui fait tout pour le convaincre d’embrasser la cause de la formation de Liverpool. Son atterrissage dans les Toffees est offert à 3,25. Mais faites attention àAtalanta. Pour les commerçants, la route de Bergame n’est pas à exclure, bien au contraire. La part, rapporte Agipronews, est légèrement supérieure (3,50) à celle du favori Everton, grâce au fait que l’ailier aimerait la destination plutôt qu’un peu (étant donné que cela lui permettrait de jouer la Ligue des champions). Avec la confirmation de Fonseca par la nouvelle société Friedkin, l’avenir de la promotion 1991 à Rome apparaît plus difficile, étant donné que son séjour vaut 4 fois la mise. Parmi les outsiders, il y a aussi la Fiorentina, offerte à 5,00, qui accepterait Florenzi comme contrepartie au cas où la Roma ferait des offres pour Dusan Vlahovic. Considéré comme une pièce importante de l’équipe nationale de Roberto Mancini, Florenzi ne peut manquer d’être présent dans les pensées de Juventus et Inter, respectivement cotés à 8,50 et 12,00. Cependant, il est difficile de le voir à Turin ou à Milan, également pour ne pas gêner les supporters de Giallorossi qui n’apprécieraient pas un passage à des équipes rivales.