GRAVINA DANS LES POUILLES (BA). Nouvelles dans la maison Gravina Calcio, hier l’association murgienne a fait un autre achat en milieu de terrain officiel, noir et blanc donc pour la classe ’01 Michele Sernia qui fait donc partie du personnel mis à la disposition de M. Deleonardis.

DU TERRAIN AU BANC

En attendant, le staff technique de Gialloblè s’enrichit, comme déjà annoncé ces dernières heures par le directeur sportif Gabriel Maule, Fabio Romeo quittant le match de football pour assister Deleonardis. La décision difficile et douloureuse du joueur de Nereto est le résultat d’un choix délibéré motivé par l’intégrité physique qui n’est plus parfaite causée par une maladie du tendon d’Achille gauche qui l’afflige depuis des années maintenant. Roméo, avec plus de 300 apparitions en carrière entre C1, C2, Serie D et Excellence, restera toujours dans l’équipe technique du FBC en tant qu’entraîneur adjoint, soutenant ainsi M. Deleonardis lors de la saison 2020/2021.

MOT AU DIRECT INTÉRESSÉ

«J’ai commencé pour le plaisir, j’ai commencé parce que papa a transmis une passion que seuls ceux qui ne l’ont jamais vécue ne peuvent comprendre le moins du monde.

À 31 ans, je termine une belle carrière intense et passionnante où j’ai rencontré des centaines de personnes, où j’ai grandi et mûri d’abord en tant qu’homme, puis en tant que footballeur. Je remercie vraiment chacun de mes coéquipiers, chaque entraîneur et chaque manager des clubs où j’ai joué. Ce n’était certainement pas la décision que je voulais prendre, mais à cause d’une maladie physique, je suis forcé, mais c’est certainement la plus sensée, la plus correcte. Je remercie le club FBC Gravina car encore une fois ils m’ont montré de la proximité, et en accord avec l’entraîneur ils m’ont offert cette nouvelle opportunité passionnante sur laquelle j’ai immédiatement sauté. Désormais, nous ne pensons qu’à ce qui est à venir, avec la plus grande confiance que nous attendons car le meilleur reste à venir. Aussi parce que je vieillissais du point de vue du football, mais par magie je suis à nouveau jeune. Merci à tous de tout cœur pour ce voyage extraordinaire c’est le moins qu’on puisse dire ».

