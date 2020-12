Une soirée épique de football en Ligue des champions a donné des résultats convaincants. Cristiano Ronaldo s’est hissé au Camp Nou, a marqué deux pénalités et a conduit la Juventus à la place de vainqueur du groupe face à Barcelone de Lionel Messi. Manchester United a basculé jusqu’à la Red Bull Arena, a été absolument bombardé par le RB Leipzig, a failli réussir un retour ridicule et a été éliminé en Ligue Europa. La Lazio a rejoint le Borussia Dortmund en huitièmes de finale après avoir survécu à une attaque tardive du Club Brugge. Oh, et PSG vs. Istanbul Basaksehir a été abandonné en raison du racisme présumé.

Voici les meilleures statistiques de la nuit:

1

La Juventus est la première équipe italienne à marquer plus de 3 buts à l’extérieur contre Barcelone dans une compétition de l’UEFA.

1

Yousouffa Moukoko du Borussia Dortmund est le plus jeune joueur à avoir jamais joué dans la CL, âgé de 16 ans et 18 jours. Moukoko a battu l’ancien record de Célestine Babayaro de 67 jours.

2

Barcelone a concédé deux buts dans les 20 premières minutes d’un match à domicile de la CL pour la toute première fois.

2 Liés

2

La Lazio a atteint la phase à élimination directe de la CL pour la deuxième fois, après 1999-2000. Le lien commun entre les deux campagnes? Simone Inzaghi – joueur alors, entraîneur maintenant.

3

Manchester United a concédé plus de 3 buts lors de matchs consécutifs de Ligue des champions pour la première fois depuis avril 2003 (les deux contre le Real Madrid – est-ce que quelqu’un se souvient de ce brillant coup du chapeau de Ronaldo lors du deuxième de ces matchs?).

sept

Kepa Arrizabalaga a concédé sept buts en quatre apparitions pour Chelsea cette saison dans toutes les compétitions, autant qu’Édouard Mendy et Willy Caballero ont livré dans leurs 15 matchs combinés en 2020-2021.

dix

Chelsea a remporté 10 pénalités toutes compétitions confondues cette saison, plus que toute autre équipe de Premier League, en marquant huit (à égalité avec Leicester).

13

Depuis ses débuts à Manchester United en février, aucun joueur des cinq meilleures ligues européennes n’a marqué plus de pénalités toutes compétitions confondues que Bruno Fernandes (13 – au niveau d’un certain Ronaldo).

Photo AP / Joan Monfort

13

Le record de Barcelone en CL de 13 saisons consécutives de première place en phase de groupes a été cassé. La dernière fois que Barcelone n’a pas réussi à gagner son groupe CL, c’était en 2006-07, quand ils ont finalement été éliminés par Liverpool en huitièmes de finale. Chelsea avait terminé premier du groupe de Barcelone cette saison.

14

La Juventus, quant à elle, a maintenant remporté un groupe CL 14 fois, le plus par un club italien. Ils ont terminé premiers de leur groupe à chacune des trois dernières saisons de la CL

17

Gianluigi Buffon, 42 ans, a maintenant disputé un match de CL lors d’une 17e saison différente. Seuls trois joueurs ont joué en plus (20 – Iker Casillas, 19 – Ryan Giggs, 18 – Ronaldo). Et il a célébré avec une feuille blanche.

19

Lors de leur défaite 3-2 contre le RB Leipzig, Manchester United avait 19 tirs sur le but de Leipzig, contre neuf par leurs adversaires. United avait également neuf d’entre eux ont atteint la cible, tandis que Leipzig a atteint la cible quatre fois.

.

33, 38

Barcelone a battu deux superbes records après ce superbe résultat 3-0. Le premier est une séquence record de 33 matchs sans défaite à domicile en phase de groupes CL (dernière défaite, octobre 2009 contre Rubin Kazan!) Et une séquence de 38 matchs sans défaite à domicile en CL à travers les étapes (dernière défaite en mai 2013 contre le Bayern Munich).

Montre Messi-Ronaldo

Maintenant, pour l’acte de titre. Messi contre Ronaldo. Ronaldo contre Messi. Les deux candidats GOAT se sont affrontés pour la 36e fois (club et pays), et voici comment le face-à-face se cumule maintenant – l’équipe de Messi en a remporté 16, celle de Ronaldo 11. Messi a marqué 22 (aucun ajouté dans la nuit) , tandis que Ronaldo en a désormais 21 (deux marqués dans la nuit).

2

Ronaldo est le premier joueur de l’histoire de la CL à marquer deux pénalités en un seul match contre Barcelone.

11 contre 8

Messi a réussi 11 tirs au but dans la nuit, soit trois de plus que toute l’équipe de la Juventus. En termes de tirs cadrés, la Juventus en avait quatre (Ronaldo en avait trois et l’autre buteur Weston McKennie avait le quatrième). Messi a eu un incroyable sept.

sept

Nous disons incroyable parce que l’affichage de 7 coups et 0 but de Messi en fait le plus grand nombre de tirs contre cible qu’un joueur a eu dans un match CL sans marquer (depuis au moins 2003-04). Les 7 tirs de Messi sont, en fait, à égalité pour son maximum dans un match de CL au cours des 11 dernières saisons (il a marqué plus de 2 buts dans les autres matchs de ce type).

13

Ronaldo a désormais converti 13 pénalités consécutives en un record de CL. Ce n’est pas tout à fait surprenant étant donné que Messi est la seule autre personne à avoir même marqué au moins 13 pénalités. (Messi a marqué 15 au total, Ronaldo en a 19).

14

C’est une réalisation. Le Camp Nou est désormais le stade où Cristiano Ronaldo a marqué le plus de buts à l’extérieur de sa carrière en club (14).

JOSEP LAGO / . via .

vingt

Ronaldo a marqué 20 buts contre Barcelone (34 apparitions), à égalité pour son quatrième plus grand nombre contre n’importe quel adversaire (avec Celta Vigo). Les trois clubs qui ont marqué plus contre sont Séville (27), Atletico Madrid (25) et Getafe (23).

40

Y compris les internationaux, Ronaldo a désormais marqué 40 buts en 2020.

84 contre 62

Les nombres parlent-ils aussi mille mots? Le nombre de buts marqués en CL depuis la retraite de Sir Alex Ferguson – Ronaldo 84, Manchester United 62.

125

Une autre statistique qui souligne à quel point Messi a essayé la nuit. Messi a eu 125 touches dans tout le match, le plus par n’importe quel joueur du match. Et 77 de plus que Ronaldo.

132

Ronaldo étend son avance au sommet des classements CL à 132. C’est plus de buts CL que l’AS Roma. Messi est évidemment deuxième avec 118.

650

Le total des buts du club de carrière de Ronaldo s’élève maintenant à 650. Six cent cinquante.

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)