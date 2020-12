Oh, quel plaisir la Ligue des champions peut être quand elle est d’humeur.

Dans le groupe A, le Bayern Munich (déjà confortablement terminé) a fait match nul 1-1 contre l’Atletico Madrid. Le Shakhtar Donetsk a ouvert le groupe B en faisant le doublé contre le Real Madrid, le battant 2-0. Ils sont tous les deux sur sept points maintenant. Le leader du groupe Borussia Monchengladbach est toujours à huit après avoir été battu par l’Internazionale 2-3. Dans le groupe C, Manchester City a fait match nul 0-0 au FC Porto (les deux sont passés). Dans le groupe D, Liverpool est en tête après avoir battu l’Ajax 1-0 à domicile. Les champions néerlandais sont troisièmes, à un point de l’Atalanta.

Dans le groupe E, Chelsea a battu Séville 4-0 (les deux sont passés). Le groupe F a Dortmund sur 10 et Lazio sur neuf après un match nul 1-1. Dans le groupe G, Barcelone et la Juventus ont tous deux remporté leurs matchs et sont déjà confortablement passés. Oh, et Cristiano Ronaldo est parti et a battu des records. Le groupe H est bien placé après que le PSG a battu Manchester United 3-1 et que le RB Leipzig a battu Istanbul Basaksehir 4-3 pour quitter le PSG, United et Leipzig avec neuf points chacun. Ce sont toutes les permutations et combinaisons pour la qualification.

Voici les meilleures statistiques de la cinquième journée:

1

Un peu sain pour commencer. Federico Chiesa de la Juventus a marqué son premier but en UEFA Champions League, 20 ans et 256 jours après que son père Enrico Chiesa ait marqué son dernier but dans la compétition (pour Fiorentina vs Bordeaux en mars 2000).

2

Le RB Leipzig n’est que le deuxième club allemand à remporter un match à l’extérieur de la CL après avoir accordé plus de 3 buts. L’autre était Schalke vs. Le Real Madrid en huitièmes de finale 2014-15, match retour (4-3).

2 Liés

3

Irfan Can Kahveci d’Istanbul Basaksehir n’est que le troisième joueur de l’histoire de la CL à marquer un hattrick mais perd encore le match, après Ronaldo (El Fenomeno) pour le Real Madrid vs. Manchester United en avril 2003 et Gareth Bale pour Tottenham vs. Inter Milan en octobre 2010.

Kahveci est également le premier joueur à marquer trois buts de l’extérieur dans un match de CL depuis septembre 2004, lorsque Wayne Rooney a fait l’un des débuts de tous les temps dans un grand club pour Manchester United vs. Fenerbahce.

3

Marcus Rashford est le deuxième joueur à marquer en trois matches consécutifs en CL contre le PSG. La première? Neymar (quatre de suite).

4

L’équipe à l’extérieur a remporté les quatre matches de CL entre Manchester United et le Paris Saint-Germain; à l’exclusion des matchs disputés sur des sites neutres, c’est le premier match de l’histoire de la compétition à voir les quatre premières rencontres remportées toutes par l’équipe à l’extérieur.

4

Plus de malheur United. Ils ont maintenant perdu quatre de leurs huit matchs à domicile toutes compétitions confondues cette saison. C’est plus que les trois qu’ils ont perdus en 28 matchs à Old Trafford la saison dernière.

Cristiano Ronaldo et Oliver Giroud ont battu plusieurs records mercredi soir. .

4

Chelsea a remporté quatre matchs consécutifs de CL pour la première fois depuis la campagne 2011-12, quand ils ont remporté la compétition.

4

Plus de bonté pour (u) r (désolé) le côté londonien – Olivier Giroud est le premier joueur de Chelsea à marquer quatre buts en un match depuis Frank Lampard en mars 2010 vs. Aston Villa. Mais il est le premier à en marquer quatre pour Chelsea lors d’un match de Coupe d’Europe / Ligue des champions.

5

C’est étonnant. Le Real Madrid a perdu plus de matches de phase de groupes CL depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le club en 2018 (cinq) qu’au cours de ses neuf années au club (trois).

5

Plus de malheur pour le Real Madrid. Le Shakhtar n’est que la cinquième équipe à remporter deux matchs de phase de groupes vs. Le Real Madrid dans la même saison CL après l’Ajax (1995-96), le Bayern Munich (1999-2000), la Juventus (2008-09) et le CSKA Moscou (2018-19).

6

Le soulier d’or CL est désormais une course à trois entre Álvaro Morata, Erling Haaland et Rashford, qui ont tous marqué six buts.

6

Istanbul Basaksehir est la sixième équipe de l’histoire de la CL à perdre un match à domicile dans lequel elle a marqué plus de 3 buts. Le dernier match de ce type était Valence 3-4 Atalanta le 10 mars 2020.

12

Romelu Lukaku a marqué 12 buts en compétitions européennes au cours des deux dernières saisons: seuls Robert Lewandowski (18) et Haaland (16) ont marqué plus dans cette période entre la Ligue Europa et la Ligue des champions.

Romelu lukaku INA FASSBENDER / . via .

quinze

Porto a atteint la phase à élimination directe de l’UEFA Champions League pour la 15e fois, le plus par un club portugais.

34 ans, 63 jours

Giroud est le plus vieux joueur de l’ère CL à marquer un hattrick, alors qu’il est le plus âgé à le faire en Coupe d’Europe depuis Ferenc Puskas du Real Madrid en septembre 1965 (38 ans, 173d contre Feyenoord).

Montre Messi-Ronaldo

Lionel Messi n’a pas joué, mais Cristiano Ronaldo l’a fait et il a inscrit un but historique.

71

Ronaldo a désormais marqué plus de buts à domicile en CL (71) que tout autre joueur de l’histoire du tournoi, dépassant Messi (70). Pour mettre cela en contexte, les hommes à égalité pour la troisième place du classement le plus élevé de tous les temps en CL (Lewandowski et Raul) ont marqué un TOTAL de 71 buts en CL.

750

Ronaldo a désormais marqué 750 buts au cours de sa carrière professionnelle senior (club et pays). Prends ton temps. Relisez cela. Essayez de le traiter. Voici un bref aperçu de tous ces objectifs:

Real Madrid – 450

Manchester United – 118

Portugal – 102

Juventus – 75 (rappel, je les ai rejoints en 2018)

Sporting CP – 5

13 ans, 25 jours

Le but de Ronaldo mercredi soir est son premier but en CL contre le Dynamo Kiev depuis novembre 2007, il y a 13 ans et 25 jours. C’est le plus grand écart entre les buts d’un joueur contre un adversaire de l’histoire de la CL.

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)