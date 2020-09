Cristiano Ronaldo a été honoré par l’ancien club du Sporting CP qui a renommé son académie après lui.

L’attaquant de la Juventus, qui a également joué pour Manchester United et le Real Madrid, a rejoint le Sporting en 1997 à l’âge de 12 ans et cinq ans plus tard, a fait ses débuts en équipe senior.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Un communiqué du club disait: « C’est avec un grand honneur que le Sporting Clube de Portugal annonce que l’académie du club sera renommée Académie Cristiano Ronaldo.

• Sources: Atletico proche de la signature de Suarez

• Sporting renommer l’académie après Ronaldo

• Sources: le Real Madrid envisage Cavani

• Gundogan est testé positif au COVID-19

• Ferdinand: prendre le genou est un coup de pub

• Le match contre le Brésil s’est arrêté alors que le perroquet interrompt

« Un bon fils rentre à la maison et la maison qui a fait Cristiano Ronaldo accueille désormais son nom en l’honneur de celui qui est devenu le meilleur joueur portugais de tous les temps, le meilleur joueur du monde, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or et capitaine de [Portugal’s 2016] Championnat d’Europe et le [2019 UEFA] Ligue des Nations.

« L’académie immortalisera ainsi le nom du plus grand symbole jamais formé [here] et ce sera une inspiration à suivre pour tous les jeunes talents. «

Le transfert de 12,24 millions de livres sterling de Ronaldo à United du Sporting à l’été 2004 a fait de lui l’adolescent le plus cher du football anglais à l’époque. En Angleterre, il a remporté trois fois la Premier League ainsi que la Ligue des champions et son premier Ballon d’Or en 2008.

L’international portugais a déménagé à Madrid en 2009 pour des frais de transfert alors record du monde de 80 millions de livres sterling. Dans sa période de huit ans avec Les blancs il est devenu le buteur de tous les temps du club, en plus de remporter quatre trophées de la Ligue des champions.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

L’hommage du Sporting fait partie d’un projet réalisé par le club pour reconnaître les stars que l’académie du Sporting a produites au fil des ans. D’autres terrains d’entraînement du club recevront bientôt les noms d’anciens joueurs vedettes. Un dévoilement officiel aura lieu à une date ultérieure.

La déclaration a poursuivi: « L’académie Cristiano Ronaldo représentera ADN Sporting dans son excellence. Félicitations à Cristiano pour tout son parcours, merci au Lion Ronaldo pour tous ses efforts, son dévouement, son dévouement et sa gloire. »

Le joueur de 35 ans a remporté un total combiné de sept titres de champion au cours de son séjour en Angleterre, en Espagne et en Italie.