Ce fut d’abord le tour de Karol Linetty. Puis de Caprari. Puis encore Murillo, maintenant c’est à Gaston Ramirez. Mais à quel point ces procureurs, qui tiennent la Sampdoria en otage avec des exigences exorbitantes, sont-ils mauvais? Le mantra concernant le milieu offensif uruguayen, dans les médias tam tam qui rebondit sur les réseaux sociaux, est presque toujours le même: «S’il veut de l’argent, laissez-le partir». Oui, laissez tomber. Débarrassons-nous de ce poids, du joueur qui a marqué 7 buts cette saison. Ses buts n’ont apporté à la Sampdoria que 9 points sur les 42 marqués au total. Imaginez, quatre de ces neuf points qu’il a arrachés à Lecce, le concurrent le plus dangereux pour le salut. Les trois buts marqués par la Sampdoria lors des affrontements directs avec la maison et le dos du Salento portent tous sa signature, mais que voulez-vous que ce soit?

La vérité est que Gaston Ramirez, en ce moment, est le seul joueur de catégorie supérieure présent à la Sampdoria. Discontinu autant que vous le souhaitez, bien sûr, parfois à la limite de l’indisposition, mais le faisant passer pour un pion consommable uniquement parce que la Sampdoria est prisonnière de ses limites et que ses défauts économiques seraient vraiment incorrects. Aussi parce que c’est une chose de dire que l’on ne peut plus se permettre Ramirez, mais une autre chose est de prétendre qu’une équipe comme la Sampdoria n’en a pas besoin.

Le remplacer en engageant un joueur avec des caractéristiques similaires et la même capacité à affecter le match, peut-être en renversant l’inertie du match avec un coup, est pratiquement impossible. Je pense qu’il est peu plausible d’en prendre un avec ses qualités en dépensant peu, à tel point qu’à Middlesbrough Doria avait payé 12 millions il y a trois ans. Mais nous ne mettons pas de limites à la providence, on ne sait jamais. Peut-être que le joueur avec le coup de Ramirez existe quelque part, capable de tourner la course avec un coup de loin ou un coup franc. Un avec son même garra et sa détermination, mais prêt à gagner moins et surtout à faible coût. Cependant, avant de lâcher le Ramirez original avec un cœur léger, vous devriez déjà avoir identifié son alternative.

Je prévois l’objection: face à l’argent, on ne peut rien faire. Bien sûr, c’est certainement vrai. La Sampdoria n’a plus les moyens de payer à Ramirez son salaire actuel, et encore moins de rivaliser avec les Arabes. Ce que beaucoup oublient, cependant, c’est que les 3 millions d’Arabie ne doivent pas être comparés dans un rapport 1: 1 avec un salaire en Serie A. Dans ce cas, d’autres facteurs prennent également le dessus, par exemple la volonté du joueur de partir. Gênes n’en a pas vraiment envie, et le conditionnement d’une famille désormais solidement ancrée dans la capitale ligurienne. Il est probable que Ramirez, à près de 31 ans, préfère la stabilité à – beaucoup – d’argent. Je ne suis pas sûr, mais de la même manière, je ne suis pas sûr qu’au bout du compte, il ne convienne pas à la Sampdoria, sur un plan purement économique, de vendre un acteur crucial au montant qui permettrait d’égaliser l’investissement réalisé en 2017 compte tenu de la dépréciation (à tel point que la Doria souhaiterait 4-5 millions pour laisser Ramirez partir), afin de libérer le salaire total d’un salaire brut de 2,8 millions y compris les bonus. Ce serait un appauvrissement technique évident, mais un enrichissement budgétaire clair. Et il est bien établi que pour la direction de la Sampdoria, la partie technique est largement subordonnée à la partie économique. Êtes-vous sûr que la Sampdoria n’est plus intéressée par la création de Ramirez, plutôt que l’inverse?

Il y aurait également une autre considération à faire. Plutôt que d’aborder la situation de Ramirez superficiellement, en la rejetant avec un haussement d’épaules, je pense qu’il serait approprié de réfléchir si jamais à la pourquoi tous ces mauvais et laids procureurs essaient de prendre la Sampdoria par le cou. Attention, aucun de nous ne vit au pays des contes de fées. Nous savons tous très bien que les agents, par définition, veillent aux intérêts de leurs clients au niveau économique et sportif, tout en se consacrant à leurs propres poches. Cela ne fait aucun doute. Mais si une entreprise, tout en ayant l’intention de vendre le produit vendable et de réduire drastiquement le montant des salaires, se sent otage des procureurs, elle devrait probablement subir un examen de conscience. Peut-être qu’il pourrait même aller en chercher les lacunes de programmation qui ont conduit à un budget alourdi des mauvaises opérations (Murillo), des rachats manqués (Caprari), des gains en capital difficiles (Colley) et des épinglettes de vestiaires telles que Linetty, Ramirez et Ekdal expirant, à ajouter à certains des jeunes les plus intéressants tels que Verre et Bonazzoli, tous deux avec un an restant de Contrat. Les procureurs prennent le pouvoir, c’est vrai, ils ont tendance à avoir beaucoup de poils sur le ventre et sont des hommes d’affaires. Mais leur ouvrir la voie, devoir renégocier les accords à des chiffres réduits, me paraît trop naïf pour être crédible.

