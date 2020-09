Dans l’État allemand de Bavière, les nuits commencent à se faire et il y a un froid automnal distinct dans l’air, ce qui ne peut signifier qu’une chose: les joueurs du Bayern Munich s’ébattent en short en cuir.

Le festival traditionnel de l’Oktoberfest de cette année a été annulé en raison de la pandémie COVID-19, mais la Bundesliga et les champions européens ont maintenu la tradition en se réunissant pour leur séance photo saisonnière, en enfilant leurs meilleurs lederhosen et en se liant autour de gigantesques verres de bière.

C’était la première fois que Leroy Sane – et ses collègues nouveaux venus Alexander Nubel et Tanguy Kouassi – se joignaient aux festivités depuis leur arrivée de Manchester City, et le nouveau garçon s’intégrait sans effort avec le reste de l’équipe.

.@ LeroySane19La première fois à Lederhosen semble juste. 😍#Mia San Mia pic.twitter.com/iExSCcORhm – 🇺🇸 FC Bayern US 🇨🇦 (@FCBayernUS) 22 septembre 2020

Pendant ce temps, les membres chevronnés de l’équipe gagnante de la Ligue des champions 2019-2020 du Bayern, comme Thomas Muller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski et Alphonso Davies, ont regardé comme à la maison alors qu’ils cliquaient des verres et plaisantaient ensemble.

🗣️ @esmuellert_: « C’est bien quand les nouveaux arrivants portent des Lederhosen pour la première fois. On en rigole toujours! » le #FCBayern les garçons parlent de notre tradition #Paulaner séance photo 🍻📸#Mia San Mia pic.twitter.com/Yv7EITdUQR – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 22 septembre 2020

« J’ai essayé le lederhosen pour la première fois aujourd’hui », a déclaré Sane, qui a marqué lors de ses débuts au Bayern lors de la raclée 8-0 de vendredi contre son club d’enfance Schalke (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis« Ils sont un peu serrés et se sentent un peu étranges, bien sûr, mais je pense que je vais m’y habituer au fil des jours et des années. »

« J’espère pouvoir faire mes débuts à l’Oktoberfest un jour aussi. »

Prost, @FCBayern fans 🍺😀 #fcbayern #esmuellert #Mia San Mia pic.twitter.com/28O3EJXxU0 – Thomas Müller (@esmuellert_) 22 septembre 2020

Quelque chose nous dit qu’il s’intégrera parfaitement à l’Allianz Arena. Prost!

Alerte de tatouage étrange! James Rodriguez, habillé en Bond, tenant une bouteille de vin

Hamez Bond – Echofall pic.twitter.com/GRmhpNevbK – Bluedoodler (@ bluewill1878) 20 septembre 2020

James Rodriguez n’est à Everton que depuis quelques semaines, mais cela n’a pas empêché un fan enthousiaste de se faire tatouer bizarrement l’international colombien.

Ben Hughes, partisan d’Avid Toffees, est devenu viral après la victoire de son équipe lors de la première journée sur West Brom lorsqu’il a été filmé en train de remettre une bouteille de vin à James perplexe à travers la vitre de la voiture du joueur.

Une bouteille d’Echo Falls à James Rodriguez des Royal Oak Blues. 😂👏👏

🎥@ awaybusblue1878 pic.twitter.com/GcbecdZBAK – Podcast All Together Now Everton (@ATNCAST) 19 septembre 2020

Pour immortaliser la rencontre, Hughes est maintenant parti et a une image de James, habillé en James Bond (en référence à ce titre de journal notoirement déroutant de 2014) ainsi que le nom de marque du vin concerné.

« J’étais dans l’offy [liquor store] et je me suis acheté des bières et une bouteille de vin pour la mademoiselle, « Hughes a raconté à Liverpool Echo à propos de l’incident qui lui a permis d’obtenir le travail d’encre sur son mollet, ce qui a pris trois heures. » Comme nous sommes sortis mon compagnon l’avait repéré et prenait un selfie.

«Je pensais que je n’allais pas me séparer de mes bières, alors je lui ai donné les Echo Falls de ma femme. Elle n’était pas contente mais quand je lui ai expliqué qu’elle allait bien.

#NewProfilePic pic.twitter.com/wruHTuSYOt – ben hughes (@ benhugh32396991) 21 septembre 2020

Étant donné que James n’est que deux apparitions dans sa carrière à Everton (une victoire 1-0 à Tottenham Hotspur et une victoire 5-2 sur West Bromwich Albion), nous n’osons pas penser à la folie pure qui pourrait nous être réservée s’il continue son grand depuis avec une autre performance décente de Premier League contre Crystal Palace ce week-end.

La pire pénalité jamais vue? La fusillade se termine avec la balle envoyée en orbite

Une fête de pénalités ce soir dans le match nul de la FA Cup auquel j’étais. Quatre pénalités en 90 minutes, une inscrite de chaque côté et deux autres manquées par Aylesbury United. FT: Aylesbury United 2

Moneyfields 2 Moneyfields a ensuite remporté la fusillade 4-3 (après 7 stylos chacun). pic.twitter.com/Gj1noF25zG – Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) 22 septembre 2020

Avouons-le, nous aimons tous un penalty absolument triste et ils ne viennent pas avec beaucoup plus de malheur que l’incroyable bâton qui a mis fin à la rencontre de la FA Cup mardi soir entre Aylesbury United et Moneyfields.

Le match s’est avéré être un véritable coup d’envoi, avec quatre pénalités accordées en temps normal (les deux équipes marquant un chacun avant qu’Aylesbury en rate deux autres) – il ne devrait donc pas être une surprise d’apprendre que l’égalité a finalement eu lieu. à régler via une fusillade.

Moneyfields a remporté ce 4-3, mais seulement après qu’Aylesbury ait rassemblé sa miss la plus spectaculaire de toute la soirée. Le collectif hurle comme la balle a disparu au-dessus de la clôture périphérique et dans le ciel nocturne noir d’encre, à ne plus jamais revoir, est tout simplement sublime. Non-ligue en un mot.

Dans l’ensemble, neuf pénalités ont été manquées au cours du match Aylesbury-Moneyfields: deux en temps normal et sept autres en fusillade.

Un analyste de télévision est sorti du vestiaire quelques instants avant la diffusion en direct

J’ai adoré être sur @SkySportsPL la nuit dernière, mais j’ai réussi à me faire enfermer dans le vestiaire pendant 90 minutes avant le spectacle! Merci au personnel de m’avoir fait sortir avec 2 minutes à perdre – vous ne l’auriez jamais su 😎! @ Carra23 & @DavidJonesSky faisaient le show sans moi 😂 pic.twitter.com/GqPtV7RY9R – Micah Richards (@MicahRichards) 22 septembre 2020

Micah Richards a récemment reçu beaucoup de commentaires positifs pour ses compétences d’expert, mais ses pouvoirs phénoménaux d’évasion ne devraient pas non plus être oubliés.

L’ancien défenseur de Manchester City et de l’Angleterre a réussi à se faire enfermer dans son vestiaire peu de temps avant son apparition sur Sky Sports lundi soir.

Richards a affirmé qu’il avait été piégé pendant 90 minutes, pour être sauvé par l’équipe de production quelques instants seulement avant la mise en ligne de l’émission.

Heureusement, le joueur de 32 ans a pu se précipiter vers sa chaise, réparer sa cravate et se préparer à l’action dans le temps, au grand amusement du co-expert Jamie Carragher.