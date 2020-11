Un tour du chapeau de pénalités de Carlos Soler et un but contre son camp de Raphael Varane ont vu le Real Madrid battu 4-1 par Valence à Mestalla dimanche.

Madrid a pris l’avantage sur le tir dévié de Karim Benzema à la 23e minute, avant que Soler n’égalise sur place 12 minutes plus tard. Thibaut Courtois avait sauvé son effort initial et Yunus Musah a marqué le rebond avant que le VAR ne repère des joueurs des deux côtés en train d’empiéter et le penalty a dû être repris.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Valence était en avance à la mi-temps, après que Varane ait dévié dans son propre but, et aurait pu augmenter son avance lorsque Courtois a renversé le tir de Kang-in Lee sur le poteau. Soler a marqué son deuxième penalty après que Marcelo ait commis une faute sur Maxi Gomez et en a attrapé un troisième pour s’assurer de la victoire lorsque Sergio Ramos a manié à l’intérieur de la surface.

• Le penalty de City rue a manqué lors du tirage au sort de Liverpool

• Klopp soutient Solskjaer sur le calendrier des matches

• Rashford accueille un autre gouvernement. Demi-tour

• Kane marque le 150e but Prem dans la victoire des Spurs

• COVID-19: l’Italie nomme une équipe de 41 joueurs

• La Juventus est stupéfaite par une frappe tardive de la Lazio

• Le capitaine russe a chuté suite à une fuite vidéo

Positifs

Malgré sa traîne à la pause, le Real Madrid a plutôt bien joué dans une première mi-temps qui a vu Luka Modric dominer le milieu de terrain et l’équipe faire face sans l’absence de Casemiro. Ils avaient plus de possession et plus de tirs au but que leurs adversaires. À ce stade, certains des soucis d’avant-match – en particulier la sélection de Marcelo à l’arrière gauche – semblaient sans fondement. Tout cela a changé assez tôt.

Négatifs

Le Real Madrid a concédé trois pénalités lors d’un match de Liga pour la toute première fois. Le premier, lorsque Lucas Vazquez s’est occupé, était peut-être le moins flagrant. Le défi de Marcelo sur Gomez pour la seconde était maladroit, puis le handball de Ramos était inexplicable. Valence a joué son rôle, mais vraiment, Madrid a appuyé sur le bouton d’autodestruction.

Le récent record de l’équipe à Mestalla est épouvantable et ne lit plus qu’une seule victoire au cours des sept dernières visites de la ligue. Ici, ils étaient embarrassés par une équipe de Valence dépourvue de ses meilleurs joueurs – Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Ferran Torres, Francis Coquelin, avec Geoffrey Kondogbia le dernier à partir – ces derniers mois.

2 Liés

Note du manager sur 10

5 – Il y avait deux noms surprises dans la formation de départ de Zinedine Zidane: Marcelo et Isco. Aucun des deux joueurs n’a impressionné cette saison et ils ont été audacieux à Mestalla. Marcelo avait l’air bien au début avant de disparaître, mais Isco a eu du mal à s’impliquer tout au long.

Les substitutions de Zidane étaient prévisibles, jetant sur une série de joueurs offensifs alors que l’équipe traînait, mais il n’y a pas eu d’assaut soutenu contre le but de Valence et aucune idée claire de ce qu’il attendait de l’équipe non plus. Il y aura maintenant de la pression sur l’entraîneur.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Battu trois fois du point de penalty bien qu’il ait sauvé l’effort initial de Soler en première période et se rapproche de deux autres. J’ai vraiment bien réussi à mettre le doigt sur le tir de Lee en seconde période.

DF Lucas Vazquez, 5 ans – Mauvais, après avoir bien fait à l’arrière droit ces derniers temps. A concédé le penalty qui a commencé le retour de Valence et a ensuite raté une bonne occasion de porter le score à 4-2.

DF Raphael Varane, 5 ans – A marqué un but contre son camp malheureux. Cela peut arriver, mais c’était le deuxième de la saison pour Varane. Varane est rarement questionné, mais il a besoin de sa forme pour s’améliorer rapidement.

DF Sergio Ramos, 5 ans – Mal battu par Lee au début de la seconde période, il a ensuite commis un handball bizarre et inutile pour offrir à Valence le penalty qui lui a valu 4-1.

Sergio Ramos du Real Madrid a donné un handball inexplicable pour offrir à Valence son quatrième but. .

DF Marcelo, 5 ans – Il avait l’air mieux au début qu’il ne l’avait regardé jusqu’à présent cette saison, contre le rythmé Musah, mais cela n’a pas duré. Un autre coupable, donnant un penalty à un moment crucial du match.

MF Fede Valverde, 6 ans – Aux côtés de Modric dans un milieu de terrain central deux, assumant une responsabilité plus défensive sans Casemiro ou Toni Kroos dans l’équipe. A eu un coup de deuxième mi-temps qui s’est presque glissé.

MF Luka Modric, 7 ans – Probablement le meilleur joueur de Madrid. A une capacité inégalée à recevoir le ballon au milieu de terrain, à échapper aux défis et à trouver de l’espace. Une magnifique passe à jouer à Marco Asensio en seconde période.

MF Isco, 4 – Très calme encore. Une croix juste au-dessus de la tête d’Asensio était sa seule contribution notable. Il continue à laisser passer les opportunités qui lui sont offertes.

MF Marco Asensio, 5 ans – Appelé par l’Espagne dimanche, mais semble mal en forme. Tir large au début et a eu de bonnes chances de faire 3-2 sauvé par Le Che gardien Jaume Domenech.

FW Karim Benzema, 7 ans – Cinq buts en quatre matchs maintenant. J’ai eu de la chance avec une déviation, mais c’était quand même un tir puissant tiré du bord de la surface à travers une foule de défenseurs. Boite avec ce qui ressemblait à une blessure à l’aine.

FW Vinicius Junior, 5 – J’ai eu de la joie face à un arrière converti en Daniel Wass, mais ce n’était pas assez. Doit trouver une certaine cohérence. Remplacé avec Madrid 4-1 vers le bas.

Substituts

FW Rodrygo, 6 – Remplacé Asensio mais était calme.

MF Martin Odegaard, 6 ans – Jeté pour tenter de déclencher un retour. Une belle passe pour Vazquez à tirer.

MF Toni Kroos, NR – Entré pour Valverde.

FW Mariano Diaz, NR – Sa première apparition de la saison. Avait un coup large.

FW Luka Jovic, NR – Joué les 10 dernières minutes sans impact.