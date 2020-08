Nouvelles importantes dans Série C en vue de la saison prochaine, ceux approuvés par Conseil d’administration de la ligue terminée il y a peu de temps.

Le format restera le même en ce qui concerne la subdivision des trois groupes, qui sera annoncée dans les prochains jours (calendriers le 10 septembre, ndlr). En ce qui concerne la réglementation anti-Covid, en cas de 4 positivité dans la même équipe, le report du match pourra être demandé. Dans le même temps, des groupes de travail seront mis en place tant pour l’évaluation d’une réforme du C que pour l’identification de solutions en cas de nouvelles interruptions du tournoi. Les 4 équipes reléguées de B ont été régulièrement inscrites, d’autres innovations restent liées par le Conseil fédéral de la FIGC, prévu le 8 septembre.

Ci-dessous tous les détails qui ont émergé, dans la note officielle publiée par Lega Pro:

Le conseil d’administration de Lega Pro s’est tenu cet après-midi par vidéoconférence. Les demandes d’admission au championnat de Serie C 2020-2021 ont été examinées et évaluées positivement, à la date limite du 24 août, des quatre sociétés reléguées de la Serie B et fait les communications consécutives avec la FIGC. En attendant les décisions du Conseil fédéral prévues pour le 8 septembre prochain, il résolu à l’unanimité de maintenir la division des groupes déjà utilisée ces dernières saisons et en même temps de créer un groupe de travail qui raisonne sur la formule des championnats et sur la réforme. Un groupe de travail supplémentaire a été créé pour définir les règles et procédures nécessaires pour régir une situation nouvelle et regrettable de gel des compétitions, grâce à l’expérience acquise ces derniers mois.

Il a également été décidé que dans le cas où il y aurait 4 cas de positivité Covid-19 dans une équipe au cours de la même période, le club peut demander le report du match programmé. En vue de continuer à fournir de nouveaux services à ses clubs, Lega Pro a signé un protocole d’accord avec Ngm pour la fourniture de LED de côté aux clubs afin d’essayer d’assurer la présence de cet outil important dans tous les stades. Enfin, l’accord avec le nouveau conseiller commercial a été approuvé, qui sera présenté dans les prochains jours et qui s’inscrit dans un important projet de croissance synergique. Il a également été confirmé que la présentation du calendriers de la nouvelle saison de Serie C aura lieu jeudi 10 septembre au Hall d’honneur du Coni à Rome à partir de 18h50 en direct sur Rai Sport.

ph Lega Pro