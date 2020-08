ANDRIA (BAT). Succès du marché pour le Fidelis Andria, le diesse Riccardo Di Bari hier soir, après le test amical contre Manfredonia, est parvenu à un accord avec le joueur Tiziano Prinari.

PROFIL IMPORTANT

La promotion 95 avait déjà pris sa retraite depuis quelques jours avec le groupe bleu et blanc et souhaitait vivement épouser le projet Fidelis, malgré les nombreuses demandes des meilleures séries amateurs. Malgré son jeune âge, le natif de Lecce a déjà fait plus de 150 apparitions en championnat de Serie D, inscrivant 26 buts. Prinari doté d’une grande force physique et d’excellentes compétences techniques enrichira le trocart de l’équipe andrienne. Dans son programme des expériences importantes parmi les rangs de Nardò, Bisceglie, Casarano, Chieti et Fasano. En attendant, ce matin, les biancazzurri ont effectué un travail de pré-activation posturale, suivi d’un travail proprioceptif et aérobie avec l’entraîneur Giuseppe Ciciriello. Le groupe de gardiens a réalisé une séance d’entraînement sur la technique 1vs1 avec l’entraîneur Gianmario Petrelli. Dans l’après-midi, l’équipe de biancazzurro a tenu une séance technico-tactique sous les ordres de M. Panarelli et de son adjoint Salvatore D’Alterio.