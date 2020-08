NARDO ‘(LE). Renfort en attaque pour le Nardò, qui a annoncé ce soir avoir assuré la performance sportive de Antonio Caputo. Attaquant, né en 1991, de Brindisi, attaquant qui arrive en maillot grenat de Barletta, où il a disputé 12 matchs et marqué 4 buts.

NOUVEAU CONSEIL

Dans ses expériences précédentes, la contribution à Casarano a été décisive, où il a joué pendant trois ans, ayant, dans la saison du saut en D, marqué 18 buts en 28 matches. Au cours de sa carrière, il a également porté les pulls d’Acri, Sangiustese, South East Locorotondo, Ostuni, Guardavalle, Brindisi et Cosenza.

PREMIERS MOTS

«J’arrive à Nardò avec la conscience de porter un maillot magnifique et avec l’intention de bien faire. Avec nos coéquipiers, nous ferons de notre mieux pour divertir nos fans, que je sais très chaleureux et passionnés, et pour nous donner la juste satisfaction ». – a admis l’attaquant – « Nous accueillons Antonio – a déclaré le directeur général de l’A.C. Nardò Silvano Toma et le président Salvatore Donadei – un gars sérieux et déterminé, et nous exprimons notre satisfaction pour l’excellente opération menée par notre directeur sportif Andrea Corallo « .