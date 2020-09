Frank Lampard et Jurgen Klopp étaient sur une trajectoire de collision bien avant la rencontre de dimanche en Premier League entre Chelsea et Liverpool. Il y a peu d’avantages pour les fans à être exilés des stades alors que la pandémie de coronavirus se poursuit, mais l’un d’entre eux est les échanges de ligne de touche jusqu’ici réservés aux lecteurs labiaux et aux rumeurs, qui sont désormais audibles par tous.

Lampard et Klopp ont été capturés dans un dialogue houleux à Anfield à la fin de juillet lorsque l’entraîneur-chef des Blues s’est hérissé d’avoir à jouer un rôle de soutien dans l’histoire de la première célébration du titre de Liverpool en 30 ans, leur échange devient viral sur les réseaux sociaux.

« Mon sentiment était que je veux être là où ils sont », a expliqué Lampard par la suite, citant le manque de respect du banc de Liverpool qui a été le catalyseur d’une série de fouilles verbales, qui se poursuivent même dans la nouvelle saison. .

Klopp a suggéré plus tôt la semaine dernière que Liverpool avait une approche différente du marché des transferts au milieu de la pandémie de coronavirus par rapport aux clubs «détenus par des pays et des oligarques», une référence à peine voilée à Manchester City et Chelsea. Lampard a rejeté cette affirmation en soulignant le coût des composants individuels de l’équipe gagnante du titre de Liverpool, et malgré certaines tentatives pour encadrer le récit autour du match de dimanche en tant que Chelsea à gros budget s’attaquant modestement à Liverpool, il y a en fait des parallèles qui existent. particulièrement profond.

L’une des plus grandes réalisations de Klopp à ce jour a été de naviguer vers le départ du meilleur joueur de son équipe tout en améliorant son équipe pour remporter le titre de Premier League. Avec le stock de Philippe Coutinho maintenant si bas qu’il est proposé dans toute l’Europe pour un nouveau départ, il est peut-être facile d’oublier à quel point le coup a été sismique lorsque Barcelone l’a éloigné du Merseyside en janvier 2018. Le trou qu’il a laissé n’était pas aussi grand que celui-là. évacué par Eden Hazard à Chelsea lorsqu’il a rejoint le Real Madrid l’été dernier, mais le défi en deux parties est le même maintenant pour Lampard qu’il l’était alors pour Klopp: stabiliser, puis élever l’équipe pour remporter la Premier League.

Klopp a géré les deux avec brio. Lampard a négocié le premier; maintenant pour la seconde.

La sortie de Coutinho à Liverpool n’a pas été aussi longue que le déménagement de Hazard à Madrid, mais les spéculations ont néanmoins persisté pendant des mois. Liverpool a réussi à garder le Brésilien désemparé pendant un été 2017 difficile, mais en janvier suivant, Klopp a admis sa défaite.

« Barcelone est son rêve, et je suis maintenant convaincu qu’il ne reste plus rien à notre disposition pour changer d’avis », a déclaré Klopp lors de la confirmation du transfert de 142 millions de livres sterling. Liverpool avait déjà ses plans en place, acquérant Mohamed Salah, Dominic Solanke, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain et, plus tard, Virgil van Dijk pour une somme largement compensée par le retour sur Coutinho. Ils ont obtenu la qualification pour la Ligue des champions à la fin de la saison 2017-18 alors que Klopp façonnait ses nouvelles recrues, développant une équipe qui pousserait une équipe record de Manchester City jusqu’en 2018-19, avant de finalement les surpasser l’année dernière.

Lampard a guidé Chelsea dans le top quatre de la première saison de Chelsea sans Hazard, les Blues suivant l’exemple de Liverpool en défiant l’inévitabilité de son mouvement en obtenant des honoraires satisfaisants. Chelsea était loin d’être aussi préparé que les Reds étant donné l’interdiction de transfert de la FIFA l’été dernier, mais ils avaient déjà signé un remplaçant à Christian Pulisic et ont finalement choisi de ne pas entrer sur le marché en janvier dernier, préférant plutôt garder leur poudre sèche pour l’activité explosive de cet été.

La dépense de 220 millions de livres sterling des Bleus – en supposant qu’Edouard Mendy termine son déménagement du Stade rennais comme prévu – en fait les plus gros dépensiers d’Europe jusqu’à présent cet été. C’est le deuxième montant le plus élevé que Chelsea ait jamais dépensé dans une fenêtre, mais depuis février 2019, on estime qu’ils ont encore réalisé un bénéfice net de 4,5 millions de livres sterling, principalement en raison de l’argent reçu pour Hazard du Real et Alvaro Morata de l’Atletico. Madrid.

Jurgen Klopp et Frank Lampard ont une rivalité naissante qui se forme sur la ligne de touche. GLYN KIRK / . via .

Avec Liverpool réalisant un bénéfice légèrement plus important dans son activité liée à Coutinho, la comparaison est claire. Mais Lampard doit maintenant lier son équipe pour atteindre le mélange de qualité et de cohérence qui a fait passer Liverpool du top quatre au sommet du peloton.

Peut-être que la fouille sournoise de Klopp dans la direction de Chelsea provient du fait que Liverpool n’a pas renforcé sa position de force, comme le dicte l’adage. Il a la mentalité d’attaquer le titre plutôt que de le défendre, mais les Reds n’ont pas adopté cette agression sur le marché des transferts, ne signant que Kostas Tsimikas, un arrière gauche suppléant, pour 11,7 millions de livres sterling d’Olympiakos. (L’équation change légèrement si Liverpool achève le transfert pour le milieu de terrain du Bayern Munich Thiago; ces sources ont confirmé jeudi à ESPN qu’il signerait bientôt un contrat de quatre ans avec les champions de la Premier League.)

Il y aura un premier test de cette discipline budgétaire lorsque Timo Werner s’alignera contre Liverpool à Stamford Bridge. Le joueur de 24 ans souhaitait déménager à Anfield, mais Liverpool a refusé de donner suite à leur intérêt avec une offre formelle. Dans un moment de portes coulissantes, Chelsea a détourné son attention de l’attaquant lyonnais Moussa Dembele une fois qu’ils ont senti une opportunité de signer Werner et ont rapidement cherché leur homme.

L’international allemand avait l’air vif lors de la première victoire de Chelsea en Premier League à Brighton lundi soir, et la décision de Lampard de passer à une formation 4-2-3-1 semble offrir les meilleures chances d’accueillir l’Allemand, Pulisic, Kai Havertz et Hakim Ziyech. dans la même gamme lorsque les quatre sont en forme.

Pourtant, le dernier tremplin pour Liverpool était de se resserrer à l’arrière, Van Dijk et le gardien Alisson prouvant les pièces manquantes du puzzle. Beaucoup repose sur Thiago Silva et Mendy, à supposer qu’il arrive de Rennes, à cet égard, car Kepa Arrizabalaga continue de décevoir. Mais plus que cela, Lampard doit mouler ses composants coûteux en une unité cohérente qui devient supérieure à la somme de ses parties, plutôt que celle qui dépendait auparavant de la brillance individuelle de Hazard pour gagner des matchs. Ils l’ont fait pour terminer quatrième la saison dernière, mais les enjeux sont plus élevés dans un défi au titre.

Chelsea a régulièrement changé de système, déployant trois en arrière dans les moments de pression aiguë, mais il leur incombe de trouver un style et une forme qui les imposent à tous les adversaires, comme les grandes équipes l’ont toujours fait: Liverpool, Manchester. City et, il y a quelques années, Chelsea eux-mêmes.

Une dispute sur les dépenses est un décor pour la préparation d’un match qui offre à Lampard une chance de livrer une performance de déclaration contre une équipe à laquelle ils ont perdu trois fois la saison dernière. Sparring sur la ligne de touche et dans les conférences de presse est une chose. Sparring pour le titre est ce que Lampard veut être.