Mots avec du miel par Arturo Vidal pour deux professionnels fondamentaux dans son passé en Italie. Le milieu de terrain de la Barcelone, en direct sur YouTube avec Daniel mexicain Habif, s’est exprimé sur Andrea Pirlo, nouvel entraîneur du Juventuset Antonio Avec toi, technicien deInter.

« Quatre années spectaculaires à la Juve »

«Pirlo était incroyable quand il a joué, imaginez ce qu’il peut être en tant que manager. Si lui ou la Juventus m’appellent, je suis content, mais nous devons être rassurés. Si cela arrive, cela arrive. J’ai beaucoup d’affection pour la Juve et pour Andrea ».

Et puis, sur ces saisons avec la Juventus: «Ce furent quatre années spectaculaires. C’était une étape importante dans ma croissance. L’équipe venait d’une septième place et pour moi c’était un défi avant tout tactique, dans un pays autre que l’Allemagne, avec des joueurs de haut niveau et l’objectif de devenir un joueur important en Italie. Grâce à Dieu, avec un travail acharné et des efforts, j’ai réussi à gagner quatre championnats, à devenir important et à marquer beaucoup ».

Enfin sur Conte: « En tant qu’entraîneur, il est une machine, tactiquement il est numéro 1. Il a su s’adapter à son idée et a dû changer un peu son système de jeu ». Bref, évidemment, Vidal reviendrait en Italie pour porter à nouveau le maillot de la Juve ou pour la première fois celui de l’Inter ne serait pas du tout dérangé.